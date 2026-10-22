Η τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να αλλάξει ριζικά την αγορά εργασίας, ωστόσο ορισμένα επαγγέλματα που απαιτούν φυσική παρουσία, χειρωνακτικές δεξιότητες και πρακτική εμπειρία ενδέχεται να διατηρήσουν τη σημασία τους για αρκετά χρόνια ακόμη. Αυτό εκτίμησε ο Έλον Μασκ, αναφερόμενος στις προοπτικές της τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής, επισημαίνοντας ότι οι εργασίες που συνδέονται με τον φυσικό κόσμο είναι δυσκολότερο να αυτοματοποιηθούν πλήρως.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να ξεπεράσει τους ανθρώπους σε πολλές δραστηριότητες, αυξάνοντας θεαματικά την παραγωγικότητα και περιορίζοντας την ανάγκη για ανθρώπινη εργασία. Ωστόσο, η μετάβαση αυτή δεν αναμένεται να επηρεάσει όλους τους κλάδους με τον ίδιο ρυθμό.

«Τελικά, η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αυξήσει την παραγωγικότητα των ανθρώπων που κατασκευάζουν πράγματα με τα χέρια τους ή εκτελούν χειρωνακτικές εργασίες, όπως οι συγκολλήσεις, οι ηλεκτρολογικές εργασίες, οι υδραυλικές εργασίες, οτιδήποτε περιλαμβάνει τη φυσική μετακίνηση υλικών, όπως το μαγείρεμα ή η γεωργία», ανέφερε ο Μασκ, δίνοντας έμφαση στα επαγγέλματα που απαιτούν άμεση παρέμβαση στον φυσικό κόσμο.

Στη συνέχεια, υπογράμμισε: «Όπως και να έχει, αυτές οι εργασίες που απαιτούν φυσική δραστηριότητα θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα».

Οι δηλώσεις αυτές αναδεικνύουν τη σημασία επαγγελμάτων όπως οι ηλεκτρολόγοι, οι υδραυλικοί, οι συγκολλητές, οι τεχνίτες, οι μάγειρες και οι αγρότες. Πρόκειται για ειδικότητες που απαιτούν συνδυασμό τεχνικής κατάρτισης, επιδεξιότητας, προσαρμοστικότητας και αντιμετώπισης απρόβλεπτων καταστάσεων, στοιχεία που παραμένουν δύσκολο να αναπαραχθούν πλήρως από αυτοματοποιημένα συστήματα.

Για παράδειγμα, ένας υδραυλικός καλείται συχνά να εντοπίσει και να επιδιορθώσει βλάβες σε διαφορετικές συνθήκες, ενώ ένας ηλεκτρολόγος πρέπει να αξιολογήσει την ασφάλεια μιας εγκατάστασης και να προσαρμόσει την εργασία του στις ιδιαιτερότητες κάθε χώρου. Αντίστοιχα, η γεωργία και η εστίαση περιλαμβάνουν δραστηριότητες που επηρεάζονται από το περιβάλλον, τις πρώτες ύλες και τις ανάγκες κάθε περίπτωσης.

Αυτό, βέβαια, δεν σημαίνει ότι οι συγκεκριμένοι κλάδοι θα μείνουν ανεπηρέαστοι από την τεχνολογική εξέλιξη. Η τεχνητή νοημοσύνη και η ρομποτική μπορούν να αναλάβουν επιμέρους εργασίες, να βελτιώσουν την οργάνωση και να αυξήσουν την αποδοτικότητα, μεταβάλλοντας σταδιακά τον τρόπο άσκησης των επαγγελμάτων.