Τσιμτσιλή - Μπούκη: Chic & Comfortable για shopping στο κέντρο της Αθήνας

Οι δύο φίλες απόλαυσαν τα ψώνια τους και τον ηλιόλουστο καιρό

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Celebrities & Gossip Νεα
Σταματίνα Τσιμτσιλή & Ιωάννα Μπούκη: Στιγμιότυπα από τη βόλτα τους για shopping στο κέντρο της Αθήνας/ NDP

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Σταματίνα Τσιμτσιλή και η Ιωάννα Μπούκη απαθανατίστηκαν σε χαλαρή έξοδο για ψώνια στην Αθήνα στις 25 Σεπτεμβρίου.
  • Οι δύο φίλες παρουσίασαν σύγχρονο street style με chic και άνετες ενδυματολογικές επιλογές.
  • Η Τσιμτσιλή επέλεξε κλασικό τζιν με elegant ζακετάκι και θηλυκά πέδιλα.
  • Η Μπούκη προτίμησε ασορτί co-ords σετ με loafers για άνεση.
  • Η φιλία τους διαρκεί χρόνια και η έξοδος τους ανανέωσε τη διάθεση και τη ντουλάπα τους.

Σε χαλαρή έξοδο για ψώνια απαθανάτισε ο φωτογραφικός φακός τη Σταματίνα Τσιμτσιλή με την Ιωάννα Μπούκη, την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Οι δύο φίλες φάνηκε να απολαμβάνουν το shopping και τον ηλιόλουστο καιρό

Σταματίνα Τσιμτσιλή & Ιωάννα Μπούκη: Βόλτα για shopping στο κέντρο της Αθήνας/ NDP

Σταματίνα Τσιμτσιλή & Ιωάννα Μπούκη: Βόλτα για shopping στο κέντρο της Αθήνας/ NDP

Φυσικά, τράβηξαν όλα τα βλέμματα με τις ενδυματολογικές τους επιλογές, παραδίδοντας μαθήματα σύγχρονου street style.

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Chic & Comfortable: Η απόλυτη τάση για τα ψώνια

Η έξοδος για αγορές απαιτεί άνεση, χωρίς όμως να θυσιάζεται η κομψότητα. Οι δύο κυρίες απέδειξαν πως μπορείς να πετύχεις το τέλειο balance.

Σταματίνα Τσιμτσιλή & Ιωάννα Μπούκη: Βόλτα για shopping στο κέντρο της Αθήνας/ NDP

Σταματίνα Τσιμτσιλή & Ιωάννα Μπούκη: Βόλτα για shopping στο κέντρο της Αθήνας/ NDP

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή επένδυσε στη δύναμη του κλασικού τζιν. Αναβάθμισε το casual denim look της προσθέτοντας ένα elegant textured ζακετάκι και θηλυκά πέδιλα.  

Σταματίνα Τσιμτσιλή & Ιωάννα Μπούκη: Βόλτα για shopping στο κέντρο της Αθήνας/ NDP

Σταματίνα Τσιμτσιλή & Ιωάννα Μπούκη: Βόλτα για shopping στο κέντρο της Αθήνας/ NDP

Η Ιωάννα Μπούκη ψήφισε την απόλυτη τάση των co-ords, επιλέγοντας ένα ασορτί σετ με φινέτσα, το οποίο συνδύασε με ασορτί loafers για ξεκούραστο περπάτημα.

Σταματίνα Τσιμτσιλή & Ιωάννα Μπούκη: Βόλτα για shopping στο κέντρο της Αθήνας/ NDP

Σταματίνα Τσιμτσιλή & Ιωάννα Μπούκη: Βόλτα για shopping στο κέντρο της Αθήνας/ NDP

Με τις τσάντες των αγορών ανά χείρας και χαμογελαστή διάθεση, η Σταματίνα και η Ιωάννα έδειξαν ότι μια μέρα στο κέντρο είναι μια καλή ευκαιρία για να ανανεώσουμε τη διάθεσή μας αλλά και τη ντουλάπα μας.

Η παρουσιάστρια του Happy Day και η σύζυγος του Αντώνη Σρόιτερ συνδέονται με στενή φιλία εδώ και χρόνια.

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