Σε χαλαρή έξοδο για ψώνια απαθανάτισε ο φωτογραφικός φακός τη Σταματίνα Τσιμτσιλή με την Ιωάννα Μπούκη, την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Οι δύο φίλες φάνηκε να απολαμβάνουν το shopping και τον ηλιόλουστο καιρό
Φυσικά, τράβηξαν όλα τα βλέμματα με τις ενδυματολογικές τους επιλογές, παραδίδοντας μαθήματα σύγχρονου street style.
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Chic & Comfortable: Η απόλυτη τάση για τα ψώνια
Η έξοδος για αγορές απαιτεί άνεση, χωρίς όμως να θυσιάζεται η κομψότητα. Οι δύο κυρίες απέδειξαν πως μπορείς να πετύχεις το τέλειο balance.
Η Σταματίνα Τσιμτσιλή επένδυσε στη δύναμη του κλασικού τζιν. Αναβάθμισε το casual denim look της προσθέτοντας ένα elegant textured ζακετάκι και θηλυκά πέδιλα.
Η Ιωάννα Μπούκη ψήφισε την απόλυτη τάση των co-ords, επιλέγοντας ένα ασορτί σετ με φινέτσα, το οποίο συνδύασε με ασορτί loafers για ξεκούραστο περπάτημα.
Με τις τσάντες των αγορών ανά χείρας και χαμογελαστή διάθεση, η Σταματίνα και η Ιωάννα έδειξαν ότι μια μέρα στο κέντρο είναι μια καλή ευκαιρία για να ανανεώσουμε τη διάθεσή μας αλλά και τη ντουλάπα μας.
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