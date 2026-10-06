Σταματίνα Τσιμτσιλή: Η biker rock εμφάνιση στο ΟΑΚΑ με mini τσαντάκι Chanel

To total leather look και το statement piece της εμφάνισής της

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Σταματίνα Τσιμτσιλή: Στιγμιότυπα από την εμφάνισή της στο ΟΑΚΑ/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Σταματίνα Τσιμτσιλή εντυπωσίασε με biker rock εμφάνιση στο ΟΑΚΑ.
  • Παρακολούθησε το event McLaren Racing: Live in Athens.
  • Φόρεσε δερμάτινο shirt jacket και ψηλόμεσο δερμάτινο παντελόνι.
  • Συνδύασε το look με μαύρα μποτάκια και γυαλιά ηλίου.
  • Πρόσθεσε luxury πινελιά με micro-bag Chanel.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή εντυπωσίασε με το total leather look της στο ΟΑΚΑ, όπου παρευρέθηκε για να παρακολουθήσει από κοντά το event McLaren Racing: Live in Athens.

Τσιμτσιλή: Σε εκδήλωση με τον σύζυγό της – Η minimal & elegant εμφάνισή της

Η παρουσιάστρια της εκπομπής Happy Day επέλεξε ένα biker chic σύνολο που ταίριαζε απόλυτα με την αγωνιστική ατμόσφαιρα της εκδήλωσης.

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Mε total black leather look στο ΟΑΚΑ/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Mε total black leather look στο ΟΑΚΑ/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Eιδικότερα, φόρεσε δερμάτινο shirt jacket, το οποίο είχε ανοιχτό πάνω από ένα λιτό, εφαρμοστό μαύρο top.  Οι γυρισμένες μανσέτες με ριγέ εσωτερική επένδυση προσέδωσαν έναν αέρα ανεπιτήδευτου casual styling.   

Σταματίνα Τσιμτσιλή με τον Κώστα Φραγκολιά στο ΟΑΚΑ/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Σταματίνα Τσιμτσιλή με τον Κώστα Φραγκολιά στο ΟΑΚΑ/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Το συνδύασε με ψηλόμεσο δερμάτινο παντελόνι σε ίσια γραμμή, το οποίο διέθετε διακριτικά σκισίματα, χαμηλά στα μπατζάκια. Το look απογειώθηκε με μαύρα μυτερά μποτάκια και μαύρα γυαλιά ηλίου.

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Mε total black leather look στο ΟΑΚΑ/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Mε total black leather look στο ΟΑΚΑ/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Στη biker rock εμφάνισή της έδωσε μια luxury πινελιά, φορώντας στον ώμο της το δερμάτινο micro-bag του οίκου Chanel, με τη χαρακτηριστική αλυσίδα.

Σταματίνα Τσιμτσιλή & Μαρία Μπεκατώρου στο ΟΑΚΑ/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Σταματίνα Τσιμτσιλή & Μαρία Μπεκατώρου στο ΟΑΚΑ/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ
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