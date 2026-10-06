Η Σταματίνα Τσιμτσιλή εντυπωσίασε με το total leather look της στο ΟΑΚΑ, όπου παρευρέθηκε για να παρακολουθήσει από κοντά το event McLaren Racing: Live in Athens.
Τσιμτσιλή: Σε εκδήλωση με τον σύζυγό της – Η minimal & elegant εμφάνισή της
Η παρουσιάστρια της εκπομπής Happy Day επέλεξε ένα biker chic σύνολο που ταίριαζε απόλυτα με την αγωνιστική ατμόσφαιρα της εκδήλωσης.
Eιδικότερα, φόρεσε δερμάτινο shirt jacket, το οποίο είχε ανοιχτό πάνω από ένα λιτό, εφαρμοστό μαύρο top. Οι γυρισμένες μανσέτες με ριγέ εσωτερική επένδυση προσέδωσαν έναν αέρα ανεπιτήδευτου casual styling.
Το συνδύασε με ψηλόμεσο δερμάτινο παντελόνι σε ίσια γραμμή, το οποίο διέθετε διακριτικά σκισίματα, χαμηλά στα μπατζάκια. Το look απογειώθηκε με μαύρα μυτερά μποτάκια και μαύρα γυαλιά ηλίου.
Στη biker rock εμφάνισή της έδωσε μια luxury πινελιά, φορώντας στον ώμο της το δερμάτινο micro-bag του οίκου Chanel, με τη χαρακτηριστική αλυσίδα.