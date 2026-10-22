Απόστολος Λύτρας: Ερωτευμένος ξανά λίγες ημέρες μετά το διαζύγιό του

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Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency/Eurokinissi
Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή του ΑΝΤ1

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Απόστολος Λύτρας εθεάθη με νέα συνοδό λίγες ημέρες μετά το διαζύγιό του από τη Δώρα Παπαδοπούλου.
  • Η νέα του γνωριμία είναι η Ηλιάνα Μαχρέμη, πρώην συμμετοχή στο Miss Universe Greece 2026.
  • Η σχέση τους είναι σε αρχικό στάδιο και εξελίσσεται θετικά, σύμφωνα με πληροφορίες.
  • Το διαζύγιο του Λύτρα από τη δεύτερη σύζυγό του έγινε γνωστό στις 16 Οκτωβρίου, έναν χρόνο μετά τον γάμο τους.
  • Η τελευταία κοινή εμφάνιση του ζευγαριού καταγράφηκε στη Μύκονο το καλοκαίρι του 2026.

Σελίδα στην προσωπική του ζωή έχει γυρίσει ο Απόστολος Λύτρας, μετά την προβολή φωτογραφίας του από κοινή έξοδο με μελαχρινή γυναίκα το πρωί της Πέμπτης στην εκπομπή Το Πρωινό του ΑΝΤ1.

Το τηλεοπτικό ρεπορτάζ συνέδεσε την εμφάνιση αυτή με πληροφορίες για νέο φλερτ, λίγες ημέρες μετά τη γνωστοποίηση του διαζυγίου του γνωστού ποινικολόγου από τη Δώρα Παπαδοπούλου.

Ο Απόστολος Λύτρας έξω από τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων

Ο Απόστολος Λύτρας έξω από τα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων /Φωτογραφία Eurokinissi

Ο Απόστολος Λύτρας είχε απασχολήσει τη δημοσιότητα τόσο για τη δικηγορική του πορεία, με αναφορά και σε πολύκροτες υποθέσεις όπως εκείνη της Ιωάννας Παλιοσπύρου, όσο και για τις εξελίξεις στην προσωπική του ζωή. Η είδηση του χωρισμού του από τη δεύτερη σύζυγό του, έγινε γνωστή πρόσφατα, περίπου έναν χρόνο μετά τον γάμο τους.

Απόστολος Λύτρας- Δώρα Παπαδοπούλου: «Χώρισαν έναν χρόνο μετά τον γάμο»

Στην πρωινή εκπομπή προβλήθηκε φωτογραφία του ποινικολόγου από έξοδό του στα νότια προάστια μαζί με τη μελαχρινή συνοδό του. Όπως μεταδόθηκε, η γυναίκα δραστηριοποιείται επαγγελματικά στο μόντελινγκ, ενώ στο πάνελ έγινε λόγος για οικειότητα ανάμεσά τους και για μια γνωριμία που βρίσκεται σε αρχικό στάδιο.

Μεταξύ όσων ειπώθηκαν στον αέρα ήταν και η τοποθέτηση του Γιώργου Λιάγκα: «Νέα σελίδα στη ζωή του ο Απόστολος Λύτρας. Τι να κάνουμε; Είναι ερωτιάρης. Είναι ερωτιάρης και ερωτήλος. Δεν το κρύβει άλλωστε. Τώρα; Ποια είναι; Θα μας πει κανένας;»

Οι συνεργάτες του παρουσιαστή ανέφεραν ότι γνωρίζουν το όνομα της γυναίκας, χωρίς να το αποκαλύψουν εκείνη τη στιγμή δημόσια.

Απόστολος Λύτρας: Ερωτευμένος ξανά λίγες ημέρες μετά το διαζύγιό του

Τι ειπώθηκε στο Πρωινό για το νέο φλερτ

Για τη φύση της σχέσης, η δημοσιογράφος Νόρα Καούρη είπε: «Είναι ένα φλερτ. Ας το ονομάσουμε φλερτ αυτή τη στιγμή».

Στην ίδια εκπομπή, ο Γιώργος Λιάγκας σχολίασε εκτενέστερα τις γρήγορες εξελίξεις στην προσωπική ζωή του Απόστολου Λύτρα, λέγοντας: «Άρα παιδί μου κάτι. Προσέξτε να δείτε τώρα τι fast track είναι αυτό. Παντρεύεται. Αφήστε την Πολυζωγόπουλου, είναι μεγάλη ιστορία. Εκεί υπήρχαν και πολύ άσχημα πράγματα. ΟΚ, πάμε τώρα στο άλλο κομμάτι. Λέω αυτό δεν μπορούν να το αντιμετωπίσουν χαριτωμένα, λέω το πρώτο γιατί έληξε με ξύλο και τα λοιπά. Αυτό λέω. Τα υπόλοιπα μπορούν να τα αντιμετωπίσουν διαφορετικά. Γνωρίζει λοιπόν τη Ντόρα, τη δεύτερη του γυναίκα. Μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα την παντρεύεται. Γυρίζουν τον μισό κόσμο και χωρίζουν. Και απ’ ό,τι μαθαίνω και η Ντόρα έχει προχωρήσει στη ζωή της, αλλά και ο Λύτρας φαίνεται τώρα προχωράει τη ζωή του πάρα πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή όταν ρε παιδί μου προχωράς στη ζωή σου τόσο γρήγορα, πάει να πει ότι το προηγούμενο που είχες δεν ήταν και τόσο δυνατό όσο φανταζόσουν ίσως. Ερωτεύεσαι και μετά από ένα μήνα ερωτεύεσαι άλλον; Χωρίζεις και μετά ερωτεύεσαι κατευθείαν μετά από μια δύο βδομάδες, έναν μήνα ερωτεύεσαι άλλον;».

Το σκάφος του Απόστολου Λύτρα προσάραξε σε ξέρα και βυθίστηκε στη Σαντορίνη

Ποια είναι η Ηλιάνα Μαχρέμη

Σύμφωνα με το δημοσίευμα που ταυτοποίησε τη γυναίκα της κοινής εξόδου, πρόκειται για την Ηλιάνα Βίκυ Μαχρέμη. Το ίδιο ρεπορτάζ την περιγράφει ως πρόσωπο που ξεχώρισε μέσα από τη συμμετοχή της στον διαγωνισμό ομορφιάς Miss Universe Greece 2026.

Η Ηλιάνα Μαχρέμη κατάγεται από την Κατερίνη και έχει σπουδάσει Αισθητική - Κοσμητολογία και Σχέδιο Μόδας. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, έχει ασχοληθεί με τον χώρο της ομορφιάς και της μόδας.

Στο βιογραφικό της καταγράφεται και τηλεοπτική συμμετοχή. Τον Δεκέμβριο του 2025 συμμετείχε στο τηλεπαιχνίδι Deal, όπου κέρδισε 15.000 ευρώ.

Το ίδιο δημοσίευμα επικαλείται πρόσωπο από το στενό περιβάλλον του ποινικολόγου, σύμφωνα με το οποίο πρόκειται για μια νέα γνωριμία που βρίσκεται σε αρχικό στάδιο και εξελίσσεται θετικά. Ωστόσο, ο ίδιος ο Απόστολος Λύτρας δεν προχώρησε σε δημόσιο σχόλιο

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Το διαζύγιο από τη Δώρα Παπαδοπούλου και το χρονικό της σχέσης

Η είδηση του χωρισμού του Απόστολου Λύτρα από τη Δώρα Παπαδοπούλου έγινε γνωστή την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, όταν η Φωτεινή Πετρογιάννη αναφέρθηκε μέσα από το Πρωινό στις εξελίξεις και στις υπογραφές του διαζυγίου.

Ο Απόστολος Λύτρας με την πρώην σύζυγό του Δώρα Παπαδοπούλου στη Μύκονο

Ο Απόστολος Λύτρας με την πρώην σύζυγό του Δώρα Παπαδοπούλου στη Μύκονο /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Το ζευγάρι είχε παντρευτεί στις 4 Ιουλίου 2025 με θρησκευτικό γάμο σε κτήμα στη Βάρη, παρουσία συγγενών και στενών φίλων. 

Η σχέση του Απόστολου Λύτρα και της Δώρας Παπαδοπούλου είχε γίνει γνωστή το φθινόπωρο του 2024 και εξελίχθηκε γρήγορα τους επόμενους μήνες. Μετά τον γάμο τους, οι δυο τους δημοσίευαν στα social media κοινές στιγμές και ταξίδια.

Η τελευταία κοινή δημόσια εμφάνισή τους, σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, καταγράφηκε στη Μύκονο λίγο πριν από το τέλος του καλοκαιριού του 2026.

Σε άλλο ρεπορτάζ σημειώνεται ότι είχε υπάρξει τηλεφωνική επικοινωνία με τη Δώρα Παπαδοπούλου, η οποία επιβεβαίωσε τον χωρισμό της από τον γνωστό ποινικολόγο, χωρίς να θελήσει να προχωρήσει σε οποιοδήποτε άλλο σχόλιο για τους λόγους που οδήγησαν το ζευγάρι στην απόφαση του διαζυγίου.

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ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΛΥΤΡΑΣ
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