«Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» στο Θέατρο Μικρός Κεραμεικός

Η βραβευμένη παράσταση της Μάρτα Μπουτσάκα, ολοκληρώνει τη 2η σεζόν

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
23.10.26 , 15:10 Τουρκολυβικό μνημόνιο: Ξεκάθαρα μηνύματα αποτροπής
23.10.26 , 15:06 BMW iX3 M60 xDrive: Μια νέα εποχή στην ηλεκτροκίνηση
23.10.26 , 15:02 Σερβία: Εντυπωσιακή συγκέντρωση της αντιπολίτευσης
23.10.26 , 14:56 IQ 160: Ο καυγάς Μουρίκη - Καλατζή για το μωρό στο αστυνομικό τμήμα
23.10.26 , 14:56 Γαλλία: Κίνδυνος νέων ταραχών, ενώ ο Μακρόν λαμβάνει μέτρα
23.10.26 , 14:29 Ειρήνη Αγαπηδάκη: Αποκάλυψε τη δυσκολότερη δουλειά που έχει κάνει
23.10.26 , 14:23 Λύτρας: Ποια είναι η γυναίκα που φέρεται να του «έκλεψε» την καρδιά
23.10.26 , 14:22 Τομ Σκέριτ: Πέθανε στα 93 του ο ηθοποιός των ταινιών Alien, Top Gun & MASH
23.10.26 , 14:15 Εξώδικο Καρβέλα στη Βίσση: Απαγορεύει να κυκλοφορήσει το νέο της άλμπουμ
23.10.26 , 14:00 Οι καλύτερες βραδινές συνήθειες για να νιώθεις καλά το πρωί
23.10.26 , 13:48 Επιστροφή ενοικίου και επίδομα 400 ευρώ: Πότε πληρώνονται τον Νοέμβριο
23.10.26 , 13:42 28η Οκτωβρίου: Πώς αμείβεται η εργασία την ημέρα της γιορτής;
23.10.26 , 13:42 Καταγγελία για ιδιωτικά σχολεία: «Στημένοι αγώνες για τα μόρια Πανελληνίων»
23.10.26 , 13:34 Γιωργής Τσουρής: «Το όνομά μου δεν είναι παρατσούκλι - Έτσι με δήλωσαν!»
23.10.26 , 13:26 Στη Θεσσαλονίκη για την 28η Οκτωβρίου η φρεγάτα «Κίμων»
Κατερίνα Διδασκάλου: Με τον πρώην σύζυγο, τις κόρες και τα εγγόνια της
Λιβύη: Στίφη μεταναστών ετοιμάζονται για την Κρήτη!
Λύτρας: Ποια είναι η γυναίκα που φέρεται να του «έκλεψε» την καρδιά
Εξώδικο Καρβέλα στη Βίσση: Απαγορεύει να κυκλοφορήσει το νέο της άλμπουμ
Δραγούμη για Γεωργούλη: «Δεν έχω το άγχος ότι θα πουν ότι τα έχουμε»
Γαρυφαλλιά Καληφώνη: Στην κουζίνα του νέου της σπιτιού μετά τον χωρισμό
Μπάσκετ: Ο κωδικός «σκόνη & θρύψαλα» και η αποβολή του Παναγιώτη Γιαννάκη
Αλεξανδρούπολη: Θρήνος για τη 17χρονη - Η «μάχη» με τη νευρική ανορεξία
Απεργία 30/10: Ποιοι συμμετέχουν - Στάσεις εργασίας από την ΑΔΕΔΥ
Stars System: Έντονες εξελίξεις για τέσσερα ζώδια το Σαββατοκύριακο
Περισσότερα

VIDEOS

Το νέο βιβλίο της Ιωάννας Τσιβάκου
«Περίπλους στις ακτές του νοήματος», το νέο βιβλίο της Ιωάννας
Η Αθήνα της Μπελ Επόκ
H Αθήνα της Μπελ Επόκ: Δωρεάν ξεναγήσεις στην Αθηναϊκή ατμόσφαιρα
«Γρανίτα από Λεμόνι»
Καλοκαίρι με την ανάλαφρη κωμωδία «Γρανίτα από Λεμόνι»
Στέρεο Νόβα
Οι μοναδικοί Στέρεο Νόβα έρχονται στην Πλατεία Νερού!
Akropoditi DanceFest: Φεστιβάλ Χορού Και Παραστατικών Τεχνών
Akropoditi DanceFest: Το Φεστιβάλ έρχεται τον Ιούλιο στη Σύρο!
Τρανούλης - Αρζόγου
Take me Home: To Ροκ Μιούζικαλ για την επιστροφή των
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα
Για Θύμισέ Μου ΤΑΙΝΙΑ
«Για θύμισέ μου»: Η ταινία από την Ελλάδα που κατακτά
Καίτη Γαρμπή- Διονύσης Σχοινάς
H συναυλία του Σχοινά και της Γαρμπή την ημέρα των
διαδικτυακές παραστάσεις
Πάμε θέατρο στην καραντίνα: Αυτές είναι οι online παραστάσεις
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Μαρκουλάκης: Θα ανεβάσει την παράστασή του «Το Τρίτο Στεφάνι» διαδικτυακά
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Το Τρίτο Στεφάνι: Τι δήλωσαν οι συντελεστές της παράστασης
καμπάνια το σινεμά σε περιμένει
«Το Σινεμά Σε Περιμένει»: H καμπάνια που καλεί το κοινό
θερινοί κινηματογράφοι
Άνοιξαν οι θερινοί κινηματογράφοι
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Εξοδος
Τα Κορίτσια Δεν Πρέπει Να Παίζουν Ποδόσφαιρο
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μετά την επιτυχία και την θερμή ανταπόκριση του κοινού, της πρώτης σεζόν,  το έργο της Μάρτα Μπουτσάκα  «Τα Κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» σε μετάφραση: Μαρία Χατζηεμμανουήλ, - Δημήτρη Ψαρρά και Σκηνοθεσία του  Αποστόλη Ψαρρού, θα συνεχίσει για λίγες μόνο παραστάσεις, από 5 Οκτωβρίου και κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:15 στο θέατρο «Μικρός Κεραμενικός»

Λίγα λόγια για το έργο 

Τρεις άνθρωποι (ένα κορίτσι 12 ετών, μια νεαρή γυναίκα και ένας μεσήλικας) επέβαιναν στο ίδιο όχημα, γεγονός για το οποίο οι οικείοι τους δεν ήταν ενημερωμένοι. Έπειτα από ένα σοβαρό αυτοκινητιστικό ατύχημα, μεταφέρονται στα επείγοντα, και οι συγγενείς τους στην αίθουσα αναμονής ξεδιπλώνουν την υπόθεση. Πώς βρέθηκαν αυτοί οι τρεις άγνωστοι μεταξύ τους άνθρωποι μέσα στο ίδιο αυτοκίνητο; Άγνωστες πτυχές από τις ζωές τους έρχονται στο φως, αποκαλύπτοντας κρυφές σχέσεις και ψυχολογικές πληγές. Ένα τροχαίο στέκεται η αφορμή για να διερευνηθούν βαθιά οικογενειακά θέματα, να δοκιμαστούν οι χρόνιες δομημένες σχέσεις, και να αμφισβητηθούν όλα τα κοινωνικά στερεότυπα.

«Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» στο Θέατρο Μικρός Κεραμεικός

Σημείωμα του σκηνοθέτη

Στην εποχή που οι τεχνολογίες τηλεπικοινωνιών πραγματοποιούν άλματα μπροστά, παράλληλα, η ανάγκη για ουσιαστική επικοινωνία είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Παρατηρούμε συνεχώς αναρτήσεις μέσω των social με τα παιδιά μας, τους γονείς μας, τον σύντροφό μας. Ωστόσο, αυτή η επίδειξη ευτυχίας δεν συνάδει απαραίτητα και με το πόσο γνωρίζουμε πραγματικά τους οικείους μας.

Αγνοούμε απλά πράγματα, από τα χόμπι -βλέπε ποδόσφαιρο- μέχρι το πώς δρά και νιώθει και σκέφτεται ο άνθρωπός μας. Αυτή η άγνοια, μας οδηγεί δυστυχώς σε ολοένα και πιο επικίνδυνα μονοπάτια.

Κοντολογίς , αντί να βρούμε την φυσική μας τάση προς το φώς, ψάχνουμε με κάθε τρόπο να βυθιστούμε στο σκοτάδι.

No no more sorrow
I’ ve paid for your mistake 
Your time is borrowed 
Your time has come to be replaced
Linkin Park

Η  παράσταση είναι αφιερωμένη σε όσα έπρεπε να ειπωθούν και δεν ειπώθηκαν ποτέ.

«Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» στο Θέατρο Μικρός Κεραμεικός

Έγραψαν για την παράσταση :

Η παράσταση αγγίζει, με έναν διακριτικό αλλά ουσιαστικό τρόπο, σημαντικά κοινωνικά ζητήματα: την έμφυλη βία, τα στερεότυπα, τους επιβεβλημένους ρόλους, την έλλειψη επικοινωνίας. Θίγει ακόμα και φαινομενικά «αθώα» θέματα, όπως το ποδόσφαιρο, για να αναδείξει βαθιά ριζωμένες αντιλήψεις: τα κορίτσια «δεν πρέπει» να παίζουν, ενώ τα αγόρια «οφείλουν». Μικρές φράσεις, μεγάλες αλήθειες.

Και μέσα σε όλα αυτά, ένα βασικό ερώτημα παραμένει: Ξέρουμε να ακούμε; Μπορούμε πραγματικά να κατανοήσουμε τον άλλον;

Οι ερμηνείες είναι καθοριστικές και εξαιρετικά δυνατές.

Ο Αποστόλης Ψαρρός, με λιτότητα και αμεσότητα, ενσαρκώνει έναν άνθρωπο οικείο, σχεδόν γνώριμο σε όλους μας — τον «άνθρωπο της διπλανής πόρτας». Με φυσικότητα περνά από την ηρεμία στην ένταση, αφήνοντας διαρκώς ανοιχτό το ερώτημα: ποιος είναι στ’ αλήθεια;
Πρόκειται για ένα εξαιρετικό κείμενο που, χωρίς διδακτισμό, ανοίγει δύσκολες αλλά απαραίτητες συζητήσεις.

https://allaboutarts.gr/ta-koritsia-den-prepei-na-paizoun-podosfairo-kritiki-parastasis/,  Δημήτρης Σουλούκος 

Η δράση είναι ταχεία, η φόρτιση των αισθήσεων αδιαπραγμάτευτη, η έκφραση και η κίνηση παραγωγικές, με το θεατή να νοιώθει, να προβληματίζεται για το τέλος της ιστορίας, αλλά και για τα πόσα σκοτάδια απορρέουν από τους χαρακτήρες.

Ο σκηνοθέτης Αποστόλης Ψαρρός διαχειρίστηκε τη διανοητική προίκα του έργου με σεβασμό στην ευθύνη του ατόμου, για τα επονείδιστα ψέματα, για την αλήθεια που κρύβει και γενικά για όλα τα κομφορμιστικά κατεστημένα που στεγανοποιούν επικίνδυνα τη δομή της κοινωνίας.

Αυτή η σκηνική δημιουργία διακρίνεται για το ρεαλισμό, τον καταιγισμό της πλοκής και τη συναισθηματική της εσωτερικότητα. Το αλύπητο χτύπημα απέναντι στα ζοφερά στερεότυπα κάθε είδους και επιπέδου, προοικονομεί μια ανάσα ανόθευτης ζωής μέσα στο σύγχρονο ερεβώδες σύμπαν.   Οι διεισδυτικά γόνιμοι φωτισμοί εικονοποιούν τον αφηγηματικό λόγο και η καρποφόρα μουσική ομόπνοη με τη σκηνοθεσία, τελειοποιεί τη σφιχτοδεμένη γεωμετρία αυτής της θεατρικής συνθήκης που κερδίζει κατεξοχήν στην ουσία της συγγραφικής πρόθεσης, αλλά και στις εντυπώσεις.Έτσι και το δραματουργικό βάθος αποκαλύπτεται και η πολυπόθητη μέθεξη αγγίζει τη σχέση σκηνής – πλατείας.

Ζωή Τόλη |enetpress.gr | https://shorturl.at/a1DeB

Ο Αποστόλης Ψαρρός, πάντα με γνώμονα την κρίση του θεατή, καταπιάνεται σκηνοθετικά και ερμηνευτικά, με έργα που αφήνουν ένα κοινωνικό αποτύπωμα, προβληματίζουν το κοινό ή δίνουν κίνητρα και τροφή για σκέψη. Η προσεγμένη του σκηνοθεσία κάνει ακριβώς αυτό.  Εμβαθύνει στον άνθρωπο, σε όλα όσα θέλει να πει αλλά ποτέ δεν είπε αλλά και σε όσα φέρνει ο χρόνος μέσα από τις ανθρώπινες σχέσεις. Στο κάδρο της παράστασης και τα κοινωνικά στερεότυπα. Η σκηνοθεσία έχει αλήθεια, άψογη ροή και πολλή αγωνία. Ο έξυπνος τρόπος που έχει αποδοθεί, κάνει το κοινό, συμμέτοχο στην ιστορία, αναζητώντας ποιος είναι ποιος, τι ξέρει, τι δεν ξέρει και τι υπάρχει πίσω από το προσωπείο του.

Θάνος Ξάνθος youfly.gr | https://shorturl.at/iZth8

«Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» στο Θέατρο Μικρός Κεραμεικός

Η παράσταση στήνει με δεξιοτεχνία έναν μικρό θάλαμο αναμονής που γίνεται καθρέφτης: όχι μόνο για τους ήρωες, αλλά και για εμάς. Το τροχαίο δεν είναι η κορύφωση — είναι το ρήγμα Η. Μέσα από αυτό, οι ζωές ξετυλίγονται με ρυθμό σχεδόν ανακριτικό, αποκαλύπτοντας πως οι πιο κοντινοί άνθρωποι συχνά είναι και οι πιο άγνωστοι.

Οι ερμηνείες κινούνται με ακρίβεια πάνω σε μια λεπτή γραμμή: χωρίς υπερβολές, αλλά με εσωτερική ένταση που σιγοβράζει. Οι ηθοποιοί χτίζουν χαρακτήρες εύθραυστους και αληθινούς, αφήνοντας μικρές ρωγμές να φανούν — κι εκεί ακριβώς φωλιάζει η συγκίνηση. Η αλήθεια τους δεν φωνάζει· διαρρέει.

Η σκηνοθεσία λειτουργεί υπόγεια και ουσιαστικά, κρατώντας σφιχτό ρυθμό και καθαρή γραμμή αφήγησης. Δεν παρασύρεται σε περιττά στολίδια· αντίθετα, εστιάζει στον πυρήνα: στη σύγκρουση, στη σιωπή, στη στιγμή που όλα ανατρέπονται. 

Χρυσούλα Ζαφειράκη | crunchynewz.com | https://shorturl.at/W2vJS

Ο Αποστόλης προσεγγίζει το έργο με χειρουργική ακρίβεια. Η σκηνοθεσία του έχει αλήθεια, άψογη ροή και μια κλιμακούμενη αγωνία που σε κάνει συμμέτοχο στην ιστορία. Δεν σου δίνει έτοιμες απαντήσεις, σε προκαλεί να αναρωτηθείς ποιος είναι ποιος, τι κρύβεται πίσω από το προσωπείο του καθενός και πόσο εύκολα βγάζουμε συμπεράσματα για τους άλλους.

Το έργο αναπτύσσεται σαν ένα παζλ, όπου κάθε κομμάτι που τοποθετείται αλλάζει όλη την εικόνα. Ο σκηνοθέτης εστιάζει στην έννοια του χρόνου και στο πώς αυτός αλλοιώνει τις ανθρώπινες σχέσεις, ενώ παράλληλα καυτηριάζει τα κοινωνικά στερεότυπα που υποδηλώνει και ο προβοκατόρικος τίτλος. Η Ευγενία Παναγοπούλου και η Ιωάννα Ανεμογιάννη αποδίδουν με υπέροχο τρόπο τις εσωτερικές συγκρούσεις των ρόλων τους.

Βαγγέλης Γκρέκο | https://streetradio.gr/ta-koritsia-den-prepei-na-paizoun-podosfairo-ena-ilektrismeno-pazl-gia-osa-fovomaste-na-poume/

Σκηνοθετικά, η παράσταση βασίζεται κυρίως στον διάλογο και στη σταδιακή αποκάλυψη των γεγονότων. Το δεύτερο μέρος αποκτά μεγαλύτερη ένταση και δραματουργική συνοχή, ενώ το μήνυμα γύρω από τη βία και τη σιωπή που τη συντηρεί γίνεται ιδιαίτερα ισχυρό. Η παράσταση μοιάζει να απευθύνει μια σαφή παρότρυνση προς το κοινό να μιλήσει, να αναγνωρίσει τα σημάδια και να μη σιωπά μπροστά σε τέτοιες καταστάσεις.

Open mind  | https://theatromusicbooks.blogspot.com/2026/03/blog-post_23.html?m=1

Πρόκειται για μια άψογη απόδοση του συγκλονιστικού αυτού έργου, για μια άριστη, το ίδιο ανατριχιαστική με το κείμενο σκηνοθεσία και για τρεις ερμηνείες που δεν αφήνουν λεπτό τους θεατές να ξαποστάσουν. Μπράβο στον Αποστόλη Ψαρρό που με το ταλέντο του αλλά και με την ήδη πλούσια πείρα του στο θέατρο ανέστησε το κορυφαίο αυτό έργο στη σκηνή τόσο ζωντανά, τόσο θαυμαστά. Είμαι σίγουρη ότι θα αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές από πολλούς οι οποίοι δεν θα λυπηθούν μήτε τον χρόνο μήτε το «ψηφιακό» τους μελάνι και τα πυκνά χτυπήματα στα πλήκτρα του υπολογιστή τους για να επαινέσουν το τόσο όμορφο αυτό αποτέλεσμα.

Μαρίνα Αποστολου https://theatrikesapopseis.blogspot.com/2026/03/7-2026-6.html

«Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» στο Θέατρο Μικρός Κεραμεικός

Ταυτότητα παράστασης

Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο

Συγγραφέας: Μάρτα Μπουτσάκα
Μετάφραση: Μαρία Χατζηεμμανουήλ , Δημήτρης Ψαρράς
Σκηνοθεσία/ σκηνική εγκατάσταση/φωτισμοί: Αποστόλης Ψαρρός
Κοστούμια: Κική Γραμματικοπούλου
Φωτογραφίες: Γιώργος Σαββουλίδης
Βοηθός σκηνοθέτη: Βάσω Παγιοπούλου
Αφίσα: Κωνσταντίνος Σελλάς
Τεχνικός: Χριστίνα Φυλακτοπούλου
Βίντεο: Παναγιώτης Πασχάλης
Παίζουν οι ηθοποιοί: Ευγενία Παναγοπούλου, Ιωάννα Ανεμογιάννη, Αποστόλης Ψαρρός

Ευχαριστίες στην Ελένη ,την Ντίνα, την Παυλίνα και τον Βασίλη για την πολύτιμη βοήθειά τους

παραστάσεις Δευτέρα και Τρίτη στις 21:15 
Διάρκεια 80΄
Τιμές εισιτηρίων 

Κανονικό 16 και Φοιτητικό – Μειωμένο  14 ευρώ
ΑμεΑ δωρεάν στο ταμείο με τηλ. Κράτηση 
Θέατρο Μικρός Κεραμεικός Ευμολπιδών 13 Αθήνα. 
Στάση μετρό Κεραμεικός 
Με την υποστήριξη της ΣΤΑΣΥ 
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΞΟΔΟΣ
 |
ΘΕΑΤΡΟ
 |
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
 |
ΜΙΚΡΟΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ
 |
ΜΑΡΤΑ ΜΠΟΥΤΣΑΚΑ
 |
ΤΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΙΖΟΥΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Judas Priest
Εξοδος
Judas Priest στο Release Athens 2027: Η διάθεση των εισιτηρίων ξεκίνησε!
Μίκης Θεοδωράκης
Εξοδος
Η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη μέσα από 3 ποιητές-αγωνιστές της ελευθερίας
Μια νύχτα με άρωμα Sinatra στην Αθήνα»
Εξοδος
«Μια νύχτα με άρωμα Sinatra στην Αθήνα» στο Μέγαρο Μουσικής
Ελεύθερη είσοδος στα μουσεία
Εξοδος
28η Οκτωβρίου: Δωρεάν είσοδος σε μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους
O Θάνατος Ενός Ηθοποιού
Εξοδος
«O θάνατος ενός ηθοποιού» για 2η χρονιά στο Θέατρο Αποθήκη
Impulse | Παρόρμηση: Έξι εικαστικοί συναντιούνται στη Hu & Mann Gallery
Εξοδος
Impulse | Παρόρμηση: Έξι εικαστικοί συναντιούνται στη Hu & Mann Gallery
Γιάννης Πέτσας
Εξοδος
Συνέντευξη Γιάννης Πέτσας: Από τους πίνακες στα podcasts
Έφυγες με το Πατρίς
Εξοδος
«Έφυγες με το Πατρίς» για 2η σεζόν στο Αγγέλων Βήμα, από 7 Νοεμβρίου
Τρεις νότες και μία ιστορία
Εξοδος
«Τρεις νότες και μία ιστορία»: Μία μουσικοθεατρική περιπέτεια για παιδιά!
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top