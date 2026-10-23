Σπύρος Λάμπρου: Τα «απειλητικά» τηλεφωνήματα & οι άνθρωποι που τον στήριξαν

«Στο τέλος της ανηφόρας σε περιμένει πάντα κάτι καλό», εξομολογήθηκε

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Σε μια εκ βαθεών και εφ’ όλης της ύλης εξομολόγηση προχώρησε ο Σπύρος Λάμπρου.

Ο γνωστός δημοσιογράφος και παρουσιαστής του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Σαββατοκύριακου στο Star υποδέχτηκε τη Λιλή Πυράκη στη γειτονιά του στο Κορωπί, για την εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα». Μίλησε για τα πρώτα του βήματα στη δημοσιογραφία, τις δύσκολες στιγμές στην καριέρα του, τη συνεργασία του με τη Μάρα Ζαχαρέα, αλλά και τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε ως πολεμικός ανταποκριτής.

«Πρώτος Καφές με τη Ζήνα»: Στη γειτονιά του Σπύρου Λάμπρου

«Πρώτος Καφές με τη Ζήνα»: Στη γειτονιά του Σπύρου Λάμπρου

Ξεναγώντας τη δημοσιογράφο στους δρόμους όπου μεγάλωσε, ο Σπύρος Λάμπρου εξήγησε πώς η ίδια η γειτονιά του σμίλεψε τον χαρακτήρα του:

«Νομίζω ότι η γειτονιά μου με καθορίζει και συγκεκριμένα με καθορίζουν οι δρόμοι της. Οι μικρές γειτονιές αυτές έχουν ανηφόρες. Όταν έβγαινα από το σπίτι μου μικρός να πάω να παίξω ή να ψωνίσω, έβγαινα με χαρά στην κατηφόρα. Όταν όμως γύριζα, έλεγα "πώς θα την ανέβω αυτή την τεράστια ανηφόρα;". Ήξερα όμως ότι στο τέλος ήταν το σπίτι μου και οι γονείς μου, οπότε έπαιρνα κουράγιο. Ήξερα ότι δεν πρέπει να σταματήσεις ποτέ, ακόμα κι αν χρειαστεί να πάρεις μια ανάσα, γιατί στο τέλος σε περιμένει κάτι καλό. Αυτό το ακολούθησα σε όλη μου τη ζωή».

Ο ίδιος θυμήθηκε με συγκίνηση και τους ανθρώπους της καθημερινότητας που τον βοηθούσαν τότε: «Στις ανηφόρες αυτές ζούσαν άνθρωποι που με έβλεπαν να ανεβαίνω με τα ψώνια -τότε δεν είχαμε αυτοκίνητο- και σταματούσαν να με πάνε πάνω. Αυτοί ήταν οι δικοί μου άνθρωποι, γιατί αντίστοιχοι βρέθηκαν στη ζωή μου και σε άλλες ανηφόρες και με βοήθησαν».

Η ανηφόρα της ζωής του, τα πισώπλατα «μαχαιρώματα» και οι άνθρωποι που τον πίστεψαν 

Ο παρουσιαστής δε δίστασε να αναφερθεί στις τρικλοποδιές που δέχτηκε στα πρώτα του βήματα στον χώρο της δημοσιογραφίας, όταν αποφάσισε να αλλάξει επαγγελματική στέγη:

«Σαφώς κι είχα ανηφόρες στην καριέρα μου, ειδικά στο ξεκίνημά μου, όταν έφυγα από το πρώτο μου κανάλι. Τότε με πήρε μεγαλοστέλεχος, γνωστότατος τότε αρχισυντάκτης και παρουσιαστής, και μου είπε: "Είσαι αλήτης και προδότης -εγώ έπαιρνα 800 δραχμές, δεν μπορούσα να ζήσω, αυτός έπαιρνε 10.000- και θα δεις, θα το πληρώσεις αυτό που κάνεις". Την επόμενη μέρα, ένας άλλος πολύ γνωστός είπε: "Μη σας νοιάζει, θα πάρουμε δύο τηλέφωνα σε πολιτικούς και δε θα ξαναβρεί δουλειά πουθενά". Τελικά ούτε τα τηλέφωνα ούτε οι κακοί πολιτικοί μπόρεσαν να κάνουν κάτι. Γιατί εγώ συνέχισα να ανεβαίνω την ανηφόρα μου».

Στην πορεία του αυτή, όμως, συνάντησε και σημαντικούς ανθρώπους που πίστεψαν σε εκείνον:

«Στην ανηφόρα υπήρχαν άνθρωποι που με στήριξαν: ο Νίκος Χατζηνικολάου στο Mega, ο Βασίλης Παπανδρέου στον Alpha, ο Δήμος Βερύκιος στο ραδιόφωνο και μετά στο Star, ο Ηλίας Παπανικολάου -ίσως ο πιο ευφυής διευθυντής σύνταξης στην ελληνική τηλεόραση- κι ας σκοτωνόμαστε! Και φυσικά, η γυναίκα που πέτυχε αυτό που δεν έχει κάνει κανένας άλλος στην Ελλάδα: να πάρει ένα κανάλι και να το βάλει να πρωταγωνιστεί στην ενημέρωση, η Μάρα Ζαχαρέα».

Η εξομολόγηση για τα παιδιά του, τα «χτυπήματα» στην καριέρα του και η Μάρα Ζαχαρέα

Η εξομολόγηση για τα παιδιά του, τα «χτυπήματα» στην καριέρα του και η Μάρα Ζαχαρέα

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«Με ενοχλεί όταν η Μάρα Ζαχαρέα έχει δίκιο!»

Μιλώντας για τη συνεργασία του με τη διευθύντρια ειδήσεων και παρουσιάστρια του κεντρικού δελτίου του Star, Μάρα Ζαχαρέα, ο Σπύρος Λάμπρου σχολίασε με δόση χιούμορ:

«Είναι φοβερός επαγγελματίας και αγαπάει την τελειότητα - αν και την αγαπάω κι εγώ! Με ενοχλεί πάρα πολύ όταν θα μου πει ότι σε κάτι δεν είμαι καλός, γιατί απλά... θα έχει δίκιο. Και με ενοχλεί όταν έχει δίκιο!».

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στη ραδιοφωνική του συνήθεια στο Alpha Radio 98.9 με την Άννα Σταματιάδου: «Κάνουμε μια εκπληκτική εκπομπή 9 με 11 το πρωί. Περνάμε πάρα πολύ καλά γιατί μιλάμε πολύ με τον κόσμο».

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Η οικογένεια, τα παιδιά & η στάση απέναντι στην επικαιρότητα

Όσον αφορά την προσωπική του ζωή, ο γνωστός δημοσιογράφος αποκάλυψε πώς διαχειρίζεται τις φοβίες του ως πατέρας της Ειρήνης και του Σωτήρη:

Ο Σπύρος Λάμπρου με τη σύζυγό του

Ο Σπύρος Λάμπρου με τη σύζυγό του

«Δεν επηρεάζομαι πλέον εύκολα από την επικαιρότητα, αν και δημιουργούνται φοβίες, ειδικά με τα παιδιά. Μιλάω πάρα πολύ μαζί τους και προσπαθώ να τους δίνω κατευθυντήριες γραμμές. Η γυναίκα μου έχει συνηθίσει τη δουλειά μου, δεν γκρίνιαξε ποτέ. Τα παιδιά γκρίνιαζαν περισσότερο. Υπήρχαν χρονιές που δεν ήθελαν να δουν καθόλου τηλεόραση, γιατί ήξεραν ότι ο μπαμπάς τους είναι σε "πόλεμο". Όταν τα ρωτούσαν τι δουλειά κάνει ο μπαμπάς τους, έλεγαν απλά "υπάλληλος"».

Οι εφιαλτικές στιγμές στο Ιράκ που του άλλαξαν τη ζωή

Τέλος, ο Σπύρος Λάμπρου αναφέρθηκε στη σκληρή εμπειρία του ως πολεμικός ανταποκριτής και στο πώς η αιχμαλωσία στο Ιράκ επαναπροσδιόρισε τις προτεραιότητές του:

«Όταν γύρισα από το Ιράκ -μας είχαν πιάσει αιχμαλώτους- σε αυτή την πλατεία, εδώ, περπατούσε μια γιαγιά με το παιδάκι της. Ήταν η πιο ωραία εικόνα, γιατί εκεί δεν μπορούσε να περπατήσει κανείς, έτρεχαν όλοι από το ένα σπίτι στο άλλο για να σωθούν. Οπότε, η εικόνα μιας γιαγιάς κι ενός παιδιού που περπατούν ήρεμα, χωρίς σειρήνες και εκρήξεις, σε κάνει να αναθεωρήσεις τα πάντα. Αυτές οι εικόνες σε αλλάζουν 100%. Σε κάνουν έναν άνθρωπο που δε δίνει ποτέ συμβουλές και που λέει: "Τώρα που πίνουμε ένα ούζο, ας το ευχαριστηθούμε"».

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή «Πρώτος Καφές με τη Ζήνα»

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ΣΠΥΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ
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ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΦΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
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