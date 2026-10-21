Έναν Δεκέμβρη στα τέλη της δεκαετίας του 50, αυτό το υπερήφανο σκαρί, το «ΠΑΤΡΙΣ», έκανε το πρώτο του ταξίδι ενώνοντας τον Πειραιά με τα μεγάλα λιμάνια της Αυστραλίας.

Σε κάθε δρομολόγιο, έπαιρνε μαζί του περίπου χίλιους Έλληνες σε αναζήτηση ενός καλύτερου μέλλοντος. Τώρα, επτά δεκαετίες αργότερα, το «ΠΑΤΡΙΣ» ανοίγει και πάλι πανιά, αυτή την φορά από το ΑΓΓΕΛΩΝ ΒΗΜΑ!!! Με μια παράσταση καταγραφής, μνήμης και σεβασμού, αφιέρωμα καρδιάς στον Ελληνισμό της Αυστραλίας της δεκαετίας του ‘60

Στις 14 Δεκεμβρίου 1959, το θρυλικό πλοίο «ΠΑΤΡΙΣ» του Οίκου Χανδρή ένωσε για πρώτη φορά την Ελλάδα με την Αυστραλία. Είχε πλήρωμα 250 ατόμων και 1.000 επιβάτες Έλληνες που, καθένας τους, «ΕΦΥΓΕ ΜΕ ΤΟ «ΠΑΤΡΙΣ» αποζητώντας μια ευκαιρία καλύτερης ζωής σε έναν μακρινό τόπο. Από τις 14 Δεκεμβρίου 1959 μέχρι το 1979, που το «ΠΑΤΡΙΣ» πέρασε σε άλλα επιχειρηματικά χέρια και έπαψε να υπηρετεί αυτό το δρομολόγιο, δεκάδες χιλιάδες Έλληνες από κάθε γωνιά της Ελλάδας, όπως η Γεωργία και ο Πανάγος, ο Αρίστος Θεοδωρικάκος, η Κική, ο Τζίμης, ο Γιώργος Σωτηρόπουλος, ο Μάκης και η Άννα Δημοπούλου, ο Δημήτριος Γιαννικόπουλος, ο Χαραλάμπης Γκαβός ή Γκάβακας ή ο Βασίλης Μπαλτάς έφτασαν με το «ΠΑΤΡΙΣ», έζησαν στις ελληνικές γειτονιές μεγαλουπόλεων της Αυστραλίας, έφτιαξαν κοινότητες Ελλήνων, εργάστηκαν, πρόκοψαν, μετέφεραν εκεί πατροπαράδοτες ελληνικές αρχές, αλλά και παθογένειες και ελαττώματα της πατρίδας και έγραψαν τις ιστορίες τους.

Κάποιες από αυτές καταγράφηκαν από τον ιστορικό Κώστα Κατσάπη στο βιβλίο του ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΔΕΚΑ ΙΣΤΟΡΙΕΣ. Επτά από αυτές έγιναν παράσταση από την Μαργαρίτα Δαλαμάγκα-Καλογήρου και οι ήρωές τους ζωντανεύουν στο ΑΓΓΕΛΩΝ ΒΗΜΑ σε πρώτο πρόσωπο. Οι ιστορίες είναι αληθινές, τα ονόματα φανταστικά.

Ολόκληρη την καλλιτεχνική περίοδο Νοεμβρίου 2025-Απριλίου 2026, το ΑΓΓΕΛΩΝ ΒΗΜΑ παρουσίασε ένα αφιέρωμα με τίτλο ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ: ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΗ ΧΩΡΑ-ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ παρουσιάζοντας σε ρεπερτόριο πέντε σύγχρονα θεατρικά έργα βραβευμένων Αυστραλών συγγραφέων διεθνούς κύρους και εμβέλειας.

Θα ήταν παράλειψη, αν στο αφιέρωμα αυτό δεν ακουγόταν έστω μία ελληνική συγγραφική φωνή για την Αυστραλία των πολλών Ελλήνων που, ξεκινώντας από την δεκαετία του 50, την έχουν κάνει δεύτερη πατρίδα τους και την τιμούν με την προκοπή τους. Για τον σκοπό αυτό επιλέχθηκε το βιβλίο-χρονικό ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ-ΔΕΚΑ ΙΣΤΟΡΙΕΣ του ιστορικού Κώστα Κατσάπη, τον οποίο το ΑΓΓΕΛΩΝ ΒΗΜΑ ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη, με την οποία περιέβαλε αυτή την παράσταση και για την συμβολή του στην επιτυχία της.

Η μεγάλη αποδοχή και η συγκίνηση, την οποία αυτή η παράσταση προκάλεσε, επιβάλουν και οδηγούν στην επανάληψή της τώρα, στην καλλιτεχνική περίοδο 2026-27, για λίγες μόνο παραστάσεις μετά από γενική απαίτηση.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Παράσταση βασισμένη στο βιβλίο «ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ – ΔΕΚΑ ΙΣΤΟΡΙΕΣ» του ιστορικού Κώστα Κατσάπη

Κείμενο παράστασης – σκηνοθεσία: Μαργαρίτα Δαλαμάγκα-Καλογήρου

Σκηνικό: Νόνα Σούντη

Κοστούμια: H Ομάδα

Σχεδιασμός ήχων, Ενορχηστρώσεις: Φάνης Κακοσαίος

Σχεδιασμός φωτισμών: Γιώργος Αγιαννίτης

Φωτογραφίες – Trailer: Αλίκη Δημητρακάκου

Αρχείο εικόνων, βίντεο: Δημήτρης Γιαννακός

Γραφιστικά: Μαρία Κονταξάκη MMM Design

Επικοινωνία: Μαρίκα Αρβανιτοπούλου | Art Ensemble

Τις ιστορίες ζωντανεύουν σε πρώτο πρόσωπο οι ηθοποιοί: Γιάννης Ντάσιος, Λίλη Τέγου, Γιάννης Τσιώμου

INFO

Θέατρο Αγγέλων Βήμα

Σατωβριάνδου 36, Ομόνοια (πίσω από το Εθνικό Θέατρο Τσίλλερ)

Παραστάσεις: Κάθε Σάββατο στις 18.00

Διάρκεια: 120’

www.aggelonvima.gr