«Έφυγες με το Πατρίς» για 2η σεζόν στο Αγγέλων Βήμα, από 7 Νοεμβρίου

Παράσταση βασισμένη στο βιβλίο «Αυστραλία-Δέκα Ιστορίες» του Κώστα Κατσάπη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
21.10.26 , 15:10 Η Καινούργιου τραγουδάει για τη μικρή Ξένια - Τα αγαπημένα της τραγούδια
21.10.26 , 14:58 Μπέσσυ Μάλφα: «Δεν είμαι μόνο γυναίκα του Σκιαδαρέση & μαμά των κοριτσιών»
21.10.26 , 14:46 First Dates: «Φαίνομαι 23; Αυτό θα μπορούσε να είναι και προσβολή»
21.10.26 , 14:45 Ολοκληρώθηκε το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο - Άνοιξαν οι δρόμοι
21.10.26 , 14:33 Αλβανία: Έσπασαν τις καρέκλες του διαλόγου έξω από το πρωθυπουργικό μέγαρο
21.10.26 , 14:29 Απίστευτη Καταγγελία Ασθενή Για Ολιστική Γιατρό
21.10.26 , 14:17 Άννα Διαμαντοπούλου: Tα Τρυφερά Λόγια Για Τον Γιο Της Χάρη
21.10.26 , 14:02 Τσιμτσιλή - Μπούκη: Chic & Comfortable για shopping στο κέντρο της Αθήνας
21.10.26 , 14:00 Λίλα Μπακλέση: «Γεννούσα 27 ώρες - Ο θηλασμός ήταν πιο δύσκολος»
21.10.26 , 14:00 Γλυκαντικές ουσίες: Βοηθούν τελικά στην προσπάθεα απώλειας βάρους;
21.10.26 , 13:51 Συνελήφθη ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μπάσκετ Βαγγέλης Λιόλιος
21.10.26 , 13:46 Η Ανθή για την αποχώρησή της από το GNTM - «Οι φιλίες με αποπροσανατόλισαν»
21.10.26 , 13:46 Βόλος: Απόπειρα αυτοκτονίας στη φυλακή έκανε η κατηγορούμενη μητέρα
21.10.26 , 13:29 Αμαλιάδα: «Δεν κατάλαβα πότε την έθαψαν» - Συνελήφθησαν τα δύο αδέλφια
21.10.26 , 13:23 Σίσσυ Χρηστίδου: Ο γιος της Φίλιππος την πήρε τηλέφωνο - Τι είπαν στον αέρα
Τσιμτσιλή - Μπούκη: Chic & Comfortable για shopping στο κέντρο της Αθήνας
Φαίη Σκορδά: To casual chic look της με super mini denim φούστα
Δραγούμη για Γεωργούλη: «Δεν έχω το άγχος ότι θα πουν ότι τα έχουμε»
Συνελήφθη ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μπάσκετ Βαγγέλης Λιόλιος
Κωνσταντίνος Αργυρός: Η πρώτη του ανάρτηση μετά τον σάλο στο Παρίσι
Χάρης Ρώμας: «Είμαι πολύ ερωτευμένος, δεν πιστεύω στις ανοιχτές σχέσεις»
Δώρο Χριστουγέννων στο Δημόσιο και ενίσχυση συνταξιούχων - Τα ποσά
Ηλίας Βρεττός: Για camping στον Όλυμπο με την 6 μηνών έγκυο σύζυγό του
Έχετε παλιές δραχμές στο συρτάρι; Μπορεί να βγάλετε χιλιάδες ευρώ
Μπέσσυ Μάλφα: «Δεν είμαι μόνο γυναίκα του Σκιαδαρέση & μαμά των κοριτσιών»
Περισσότερα

VIDEOS

Το νέο βιβλίο της Ιωάννας Τσιβάκου
«Περίπλους στις ακτές του νοήματος», το νέο βιβλίο της Ιωάννας
Η Αθήνα της Μπελ Επόκ
H Αθήνα της Μπελ Επόκ: Δωρεάν ξεναγήσεις στην Αθηναϊκή ατμόσφαιρα
«Γρανίτα από Λεμόνι»
Καλοκαίρι με την ανάλαφρη κωμωδία «Γρανίτα από Λεμόνι»
Στέρεο Νόβα
Οι μοναδικοί Στέρεο Νόβα έρχονται στην Πλατεία Νερού!
Akropoditi DanceFest: Φεστιβάλ Χορού Και Παραστατικών Τεχνών
Akropoditi DanceFest: Το Φεστιβάλ έρχεται τον Ιούλιο στη Σύρο!
Τρανούλης - Αρζόγου
Take me Home: To Ροκ Μιούζικαλ για την επιστροφή των
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα
Για Θύμισέ Μου ΤΑΙΝΙΑ
«Για θύμισέ μου»: Η ταινία από την Ελλάδα που κατακτά
Καίτη Γαρμπή- Διονύσης Σχοινάς
H συναυλία του Σχοινά και της Γαρμπή την ημέρα των
διαδικτυακές παραστάσεις
Πάμε θέατρο στην καραντίνα: Αυτές είναι οι online παραστάσεις
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Μαρκουλάκης: Θα ανεβάσει την παράστασή του «Το Τρίτο Στεφάνι» διαδικτυακά
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Το Τρίτο Στεφάνι: Τι δήλωσαν οι συντελεστές της παράστασης
καμπάνια το σινεμά σε περιμένει
«Το Σινεμά Σε Περιμένει»: H καμπάνια που καλεί το κοινό
θερινοί κινηματογράφοι
Άνοιξαν οι θερινοί κινηματογράφοι
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Εξοδος
Έφυγες με το Πατρίς
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Έναν Δεκέμβρη στα τέλη της δεκαετίας του 50, αυτό το υπερήφανο σκαρί, το «ΠΑΤΡΙΣ», έκανε το πρώτο του ταξίδι ενώνοντας τον Πειραιά με τα μεγάλα λιμάνια της Αυστραλίας.

Σε κάθε δρομολόγιο, έπαιρνε μαζί του περίπου χίλιους Έλληνες σε αναζήτηση ενός καλύτερου μέλλοντος. Τώρα, επτά δεκαετίες αργότερα, το «ΠΑΤΡΙΣ» ανοίγει και πάλι πανιά, αυτή την φορά από το ΑΓΓΕΛΩΝ ΒΗΜΑ!!! Με μια παράσταση καταγραφής, μνήμης και σεβασμού, αφιέρωμα καρδιάς στον Ελληνισμό της Αυστραλίας της δεκαετίας του ‘60

«Έφυγες με το Πατρίς» για 2η σεζόν στο Αγγέλων Βήμα, από 7 Νοεμβρίου

Στις 14 Δεκεμβρίου 1959, το θρυλικό πλοίο «ΠΑΤΡΙΣ» του Οίκου Χανδρή ένωσε για πρώτη φορά την Ελλάδα με την Αυστραλία. Είχε πλήρωμα 250 ατόμων και 1.000 επιβάτες Έλληνες που, καθένας τους, «ΕΦΥΓΕ ΜΕ ΤΟ «ΠΑΤΡΙΣ» αποζητώντας μια ευκαιρία καλύτερης ζωής σε έναν μακρινό τόπο. Από τις 14 Δεκεμβρίου 1959 μέχρι το 1979, που το «ΠΑΤΡΙΣ» πέρασε σε άλλα επιχειρηματικά χέρια και έπαψε να υπηρετεί αυτό το δρομολόγιο, δεκάδες χιλιάδες Έλληνες από κάθε γωνιά της Ελλάδας, όπως η Γεωργία και ο Πανάγος, ο Αρίστος Θεοδωρικάκος, η Κική, ο Τζίμης, ο Γιώργος Σωτηρόπουλος, ο Μάκης και η Άννα Δημοπούλου, ο Δημήτριος Γιαννικόπουλος, ο Χαραλάμπης Γκαβός ή Γκάβακας ή ο Βασίλης Μπαλτάς έφτασαν με το «ΠΑΤΡΙΣ», έζησαν στις ελληνικές γειτονιές μεγαλουπόλεων της Αυστραλίας, έφτιαξαν κοινότητες Ελλήνων, εργάστηκαν, πρόκοψαν, μετέφεραν εκεί πατροπαράδοτες ελληνικές αρχές, αλλά και παθογένειες και ελαττώματα της πατρίδας και έγραψαν τις ιστορίες τους.

«Έφυγες με το Πατρίς» για 2η σεζόν στο Αγγέλων Βήμα, από 7 Νοεμβρίου

Κάποιες από αυτές καταγράφηκαν από τον ιστορικό Κώστα Κατσάπη στο βιβλίο του ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΔΕΚΑ ΙΣΤΟΡΙΕΣ. Επτά από αυτές έγιναν παράσταση από την Μαργαρίτα Δαλαμάγκα-Καλογήρου και οι ήρωές τους ζωντανεύουν στο ΑΓΓΕΛΩΝ ΒΗΜΑ σε πρώτο πρόσωπο. Οι ιστορίες είναι αληθινές, τα ονόματα φανταστικά.

Ολόκληρη την καλλιτεχνική περίοδο Νοεμβρίου 2025-Απριλίου 2026, το ΑΓΓΕΛΩΝ ΒΗΜΑ παρουσίασε ένα αφιέρωμα με τίτλο ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ: ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΗ ΧΩΡΑ-ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ παρουσιάζοντας σε ρεπερτόριο πέντε σύγχρονα θεατρικά έργα βραβευμένων Αυστραλών συγγραφέων διεθνούς κύρους και εμβέλειας.

«Έφυγες με το Πατρίς» για 2η σεζόν στο Αγγέλων Βήμα, από 7 Νοεμβρίου

Θα ήταν παράλειψη, αν στο αφιέρωμα αυτό δεν ακουγόταν έστω μία ελληνική συγγραφική φωνή για την Αυστραλία των πολλών Ελλήνων που, ξεκινώντας από την δεκαετία του 50, την έχουν κάνει δεύτερη πατρίδα τους και την τιμούν με την προκοπή τους. Για τον σκοπό αυτό επιλέχθηκε το βιβλίο-χρονικό ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ-ΔΕΚΑ ΙΣΤΟΡΙΕΣ του ιστορικού Κώστα Κατσάπη, τον οποίο το ΑΓΓΕΛΩΝ ΒΗΜΑ ευχαριστεί για την εμπιστοσύνη, με την οποία περιέβαλε αυτή την παράσταση και για την συμβολή του στην επιτυχία της.

Η μεγάλη αποδοχή και η συγκίνηση, την οποία αυτή η παράσταση προκάλεσε, επιβάλουν και οδηγούν στην επανάληψή της τώρα, στην καλλιτεχνική περίοδο 2026-27, για λίγες μόνο παραστάσεις μετά από γενική απαίτηση.

«Έφυγες με το Πατρίς» για 2η σεζόν στο Αγγέλων Βήμα, από 7 Νοεμβρίου

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Παράσταση βασισμένη στο βιβλίο «ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ – ΔΕΚΑ ΙΣΤΟΡΙΕΣ» του ιστορικού Κώστα Κατσάπη
Κείμενο παράστασης – σκηνοθεσία: Μαργαρίτα Δαλαμάγκα-Καλογήρου
Σκηνικό: Νόνα Σούντη
Κοστούμια: H Ομάδα
Σχεδιασμός ήχων, Ενορχηστρώσεις: Φάνης Κακοσαίος
Σχεδιασμός φωτισμών: Γιώργος Αγιαννίτης
Φωτογραφίες – Trailer: Αλίκη Δημητρακάκου
Αρχείο εικόνων, βίντεο: Δημήτρης Γιαννακός 
Γραφιστικά: Μαρία Κονταξάκη MMM Design
Επικοινωνία: Μαρίκα Αρβανιτοπούλου | Art Ensemble
Τις ιστορίες ζωντανεύουν σε πρώτο πρόσωπο οι ηθοποιοί: Γιάννης Ντάσιος, Λίλη Τέγου, Γιάννης Τσιώμου

«Έφυγες με το Πατρίς» για 2η σεζόν στο Αγγέλων Βήμα, από 7 Νοεμβρίου

INFO

Θέατρο Αγγέλων Βήμα
Σατωβριάνδου 36, Ομόνοια (πίσω από το Εθνικό Θέατρο Τσίλλερ)
Παραστάσεις: Κάθε Σάββατο στις 18.00
Διάρκεια: 120’
www.aggelonvima.gr

«Έφυγες με το Πατρίς» για 2η σεζόν στο Αγγέλων Βήμα, από 7 Νοεμβρίου

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
Τιμές εισιτηρίων:18€ κανονικό | 12€ μειωμένο | 6€ ατέλεια
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΘΕΑΤΡΟ
 |
ΕΞΟΔΟΣ
 |
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
 |
ΑΓΓΕΛΩΝ ΒΗΜΑ
 |
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΔΕΚΑ ΙΣΤΟΡΙΕΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τρεις νότες και μία ιστορία
Εξοδος
«Τρεις νότες και μία ιστορία»: Μία μουσικοθεατρική περιπέτεια για παιδιά!
Γιορτή μανιταριών στο Πολύδροσο Θεσπρωτίας
Εξοδος
Γιορτή μανιταριών στο Πολύδροσο Θεσπρωτίας, την Κυριακή 25 Οκτωβρίου!
το βιβλίο του Αλέξανδρου Καλαφάτη για τον Βαγγέλη Γιακουμάκη
Εξοδος
Παρουσιάστηκε το βιβλίο του Αλέξανδρου Καλαφάτη για τον Βαγγέλη Γιακουμάκη
Ιουλία Καλλιμάνη Josephine
Εξοδος
Η Ιουλία Καλλιμάνη επιστρέφει για 5η χρονιά στο Tokyo Theater Athens
Judas Priest στο Μαρκόπουλο
Εξοδος
Release Athens: Οι Judas Priest επιστρέφουν στην ΑΘήνα το 2027
Lidl House Athens
Εξοδος
Δηλώστε συμμετοχή και μαγειρέψτε ΔΩΡΕΑΝ στο νέο Lidl House Athens
«Ο Θαυματοποιός» του Brian Friel
Εξοδος
«Ο Θαυματοποιός» του Brian Friel, πρεμιέρα 10 Οκτωβρίου στο Θέατρο Μπέλλος
7ο Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού
Εξοδος
Το 17ο Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού & Προϊόντων Μέλισσας, τον Δεκέμβριο
Dire Straits Legacy
Εξοδος
Dire Straits Legacy: Live στην Ελλάδα τον Νοέμβριο
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top