«Ο Θαυματοποιός» του Brian Friel, πρεμιέρα 10 Οκτωβρίου στο Θέατρο Μπέλλος

Ο Θανάσης Δόβρης σκηνοθετεί ένα έργο που αποτελεί προσωπική εμπειρία ζωής

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«Ο Θαυματοποιός» του Brian Friel
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Τον «Θαυματοποιό» του Brian Friel, ένα από εκείνα τα σπάνια έργα τέχνης που το κοινό είναι προορισμένο να θυμάται ως μια βαθιά προσωπική εμπειρία, σκηνοθετεί ο Θανάσης Δόβρης από τις 10 Οκτωβρίου στο Θέατρο Μπέλλος. 

«Ο Θαυματοποιός» του Brian Friel, πρεμιέρα 10 Οκτωβρίου στο Θέατρο Μπέλλος

Με αφετηρία το έργο του πολυβραβευμένου Ιρλανδού συγγραφέα, η παράσταση διερευνά δύο θεμελιώδεις ανθρώπινες ανάγκες: την ανάγκη για πίστη και την ανάγκη για αλήθεια. Όχι ως αφηρημένες έννοιες, αλλά ως βιώματα που συγκρούονται, μετατοπίζονται και φθείρονται μέσα στον χρόνο. Η αλήθεια δεν προτείνεται ως ενιαία· προκύπτει από τη συνύπαρξη διαφορετικών αφηγήσεων και από τη ζωντανή σχέση τους με το κοινό.

«Ο Θαυματοποιός» του Brian Friel, πρεμιέρα 10 Οκτωβρίου στο Θέατρο Μπέλλος

Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Θανάσης Δοβρής, δίνει έμφαση στη σωματικότητα, τη μνήμη και τη σχέση του θεατή με τον τόπο.
Την πρωτότυπη μουσική υπογράφει ο Panú συνθέτης με διεθνή παρουσία, του οποίου το έργο κινείται ανάμεσα στον ήχο, τη μουσική σύνθεση και το ηχητικό τοπίο.

Επί σκηνής συναντώνται τρεις εξαιρετικοί ηθοποιοί με σημαντική παρουσία και διακρίσεις στο θεατρικό τοπίο: ο Γιώργος Τριανταφυλλίδης, η Νικόλ Δημητρακοπούλου και ο Ευάγγελος Βογιατζής. 

Λίγα λόγια για την υπόθεση:

«Ο Θαυματοποιός» του Brian Friel, πρεμιέρα 10 Οκτωβρίου στο Θέατρο Μπέλλος

Στο κέντρο της παράστασης βρίσκεται ένας περιπλανώμενος θίασος, ένας μηχανισμός που επιβιώνει χάρη στην υπόσχεση του θαύματος. Άνθρωποι σε διαρκή μετακίνηση, στα όρια της τελετουργίας και της αναπαράστασης, της πίστης και της απάτης. Το στοιχείο του λαϊκού ταχυδακτυλουργού λειτουργεί ως βασικό δραματουργικό εργαλείο: η μαγεία εμφανίζεται ως πράξη που απαιτεί αποδοχή, προσδοκία και ανάγκη από εκείνον που τη βλέπει — όχι ως απόδειξη του υπερφυσικού, αλλά ως μια σιωπηρή συμφωνία.

Η performance δεν επιχειρεί να απαντήσει στο ερώτημα «ποιος λέει την αλήθεια». Αντιμετωπίζει την αλήθεια ως κάτι που παράγεται επιτόπου, μέσα στη συνάντηση του χώρου, των αφηγήσεων και του κοινού. Πρόκειται για μια μελέτη πάνω στη φθορά της πίστης — προσωπικής, καλλιτεχνικής και συλλογικής — και πάνω στην ανάγκη του ανθρώπου να πιστέψει, ακόμη και όταν γνωρίζει το τέχνασμα.

Σκηνοθετικό σημείωμα

«Ο Θαυματοποιός» του Brian Friel, πρεμιέρα 10 Οκτωβρίου στο Θέατρο Μπέλλος

Η σκηνή προϋποθέτει πίστη. Μια παράλογη πίστη του performer στον εαυτό του, στο τίποτα, στο «άδειο» της σκηνής, στις καρέκλες των θεατών· πίστη στους ίδιους τους θεατές. Εκείνοι έρχονται στο «θέαμα» για να πιστέψουν τα πάντα, μα, ουσιαστικά, για να πιστέψουν τους ανθρώπους της σκηνής.

Ο Μπράιαν Φρίελ έγραψε για αυτή την απόλυτη ανάγκη του ανθρώπου για ελπίδα μέσα από μια προμηθεϊκή προτροπή.
Πρόθεση της σκηνοθεσίας είναι το έργο, σε όλη τη δραματουργική του ανάπτυξη, να παιχτεί σε απόσταση αναπνοής από τους θεατές, συχνά ανάμεσά τους, με κινηματογραφική αμεσότητα στην ερμηνεία και με την αίσθηση μιας απογυμνωμένης επαρχιακής γειτονιάς.

Η γκάιντα είναι ένα από τα αρχαιότερα πνευστά λαϊκά όργανα της υπαίθρου. Ο τραχύς, παραδοσιακός της ήχος ωθεί την αφήγηση να αποκτήσει έναν οικουμενικό χαρακτήρα και μια αδιόρατη σύνδεση με το συλλογικό ασυνείδητο και το πανανθρώπινο τραύμα, όπως αυτό εγγράφεται στο σώμα και στη μνήμη της σκηνικής εμπειρίας.

Θανάσης Δόβρης 

«Ο Θαυματοποιός» του Brian Friel, πρεμιέρα 10 Οκτωβρίου στο Θέατρο Μπέλλος

Συντελεστές:

Κείμενο: Brian Friel
Μετάφραση: Ερρίκος Μπελιές
Σκηνοθεσία: Θανάσης Δόβρης
Σκηνικά/Κοστούμια: Αλέγια Παπαγεωργίου
Μουσική: Panú (Παναγιώτης Μανουηλίδης)
Φωτισμοί: Χρήστος Δούρος
Βοηθός σκηνοθέτη: Ίρις Τσαγρή
Γραφίστρια: Αγγελική Κρόκου
Φωτογραφίες: Ανδρέας Κανελλόπουλος
Υπεύθυνη Παραγωγής: Κατερίνα Λούβαρη Φασόη
Παραγωγή: Ομάδα Fail Better 
Παίζουν (αλφαβητικά): Ευάγγελος Βογιατζής, Νικόλ Δημητρακοπούλου, Γιώργος Τριανταφυλλίδης
Επικοινωνία: Γιώτα Δημητριάδη
Παραγωγή: Fail Better ΑΜΚΕ

«Ο Θαυματοποιός» του Brian Friel, πρεμιέρα 10 Οκτωβρίου στο Θέατρο Μπέλλος

Πληροφορίες:

Από 10 Οκτωβρίου 
Σάββατο στις 18:00 & Κυριακή στις 21:15
Διάρκεια: 115 λεπτά 
Θέατρο Μπέλλος, Κέκροπος 1, Αθήνα

*Ευχαριστούμε θερμά τη Βασιλική Σύρμα για την πολύτιμη βοήθεια και συνεισφορά της.
*Ευχαριστούμε πολύ την APIVITA. 

Η παράσταση παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο πλαίσιο του προγράμματος 2026 του θεσμού «Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός» του Υπουργείου Πολιτισμού.
 

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