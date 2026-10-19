Η αργία της 28ης Οκτωβρίου είναι μία ιδανική ευκαιρία για εξόρμηση σε κοντινούς προορισμούς, που θα σας προσφέρει μία ανανεωτική απόδραση από την απαιτητική καθημερινότητα.

Ο καιρός αυτή την εποχή είναι ιδανικός για εξορμήσεις, με τη φύση να «φορά» τη φθινοπωρινή της φορεσιά, χαρίζοντάς μας απλόχερα όμορφες χρυσαφένιες αποχρώσεις.

Σας προτείνουμε πέντε αγαπημένα μέρη για κοντινές εκδρομές που σίγουρα θα σας χαρίσουν αξέχαστες στιγμές, είτε ταξιδεύοντας με φίλους, την οικογένειά σας ή τον/τη σύντροφό σας.



Ένα νησί όπου πας με το αυτοκίνητο. Η Εύβοια έχει το πλεονέκτημα της εύκολης και γρήγορης οδικής πρόσβασης, με το τοπίο να εναλλάσσεται από τη θάλασσα στο βουνό μέσα σε λίγα λεπτά.

Περιηγηθείτε στα στενά της Χαλκίδας, παρατηρήστε το παλιρροϊκό φαινόμενο του Ευρίπου από την ιστορική γέφυρα και απολαύστε γευστικούς μεζέδες, όπως φρέσκα θαλασσινά και οστρακοειδή στα παραθαλάσσια μεζεδοπωλεία.

Εάν πάλι θέλετε να φάτε το καλύτερο κρέας και να πραγμτοποιήσετε μία πεζοπορία μέσα στη φύση, μη διστάσετε να ανηφορίσετε προς τη γραφική Στενή Ευβοίας, ένα χωριό που θα σας εκπλήξει ευχάριστα.

Μην αμελήσετε να δοκιμάσετε παραδοσιακή «τυρόπιτα κουρκούτι», κοντοσούβλι, προβατίνα στα κάρβουνα και καρυδόπιτα στις ταβέρνες της περιοχής.

Φύση και τρομερό φαγητό. Η Λιβαδειά απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα , «Φωλιασμένη» ανάμεσα στον Παρνασσό και τον Ελικώνα. Η όμορφη αυτή πόλη έχει πολλά σημεία ενδιαφέροντος.

Εκτός από τα λαχταριστά σουβλάκια της, κρύβει πολλά περισσότερα, ενώ αυτό που την κάνει να ξεχωρίζει είναι το πανέμορφο φυσικό τοπίο της, με τον ποταμό Έρκυνα και τις πηγές της Κρύας!

Η Κρύα αποτελεί ένα από τα αγαπημένα σημεία όχι μόνο των κατοίκων της πόλης αλλά και όσων την επισκέπτονται, καθώς τα τρεχούμενα νερά, οι μικροί καταρράκτες, οι νερόμυλοι, τα πέτρινα γεφύρια και τα αιωνόβια πλατάνια συνθέτουν ένα μαγευτικό τοπίο.

Επισκεφθείτε το Μεσαιωνικό Κάστρο Λιβαδειάς, το οποίο δεσπόζει στο λόφο του Προφήτη Ηλία, προσφέροντας στον επισκέπτη πανοραμική θέα σε όλη την πόλη και τον Πύργο της Ώρας, ένα ιστορικό ρολόι-δώρο του Λόρδου Έλγιν από το 1803, που δεσπόζει στο βράχο.

Η Λιβαδειά είναι πανελληνίως γνωστή για το παραδοσιακό, ζουμερό σουβλάκι Λιβαδειάς, το κοντοσούβλι και τα ψητά στα κάρβουνα. Μην αμελήσετε επίσης να δοκιμάσετε τις ντόπιες πίτες, τα γαλακτοκομικά και το μέλι της περιοχής.

Εάν αποφασίσετε να πραγματοποιήσετε μία μονοήμερη εκδρομή στο Λουτράκι, το σίγουρο είναι ότι θα περάσετε υπέροχα. Στο Λουτράκι θα πιείτε τον καφέ σας με μοναδική θέα, θα απολαύσετε στα ταβερνάκια θαλασσινά θα δείτε από κοντά σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους και θα μαγευτείτε από τη φύση της περιοχής.

Το Λουτράκι χαρίζει στους επισκέπτες μια ημέρα γεμάτη εμπειρίες και υπέροχες εικόνες. Επισκεφθείτε τη Βουλιαγμένης (Ηραίο), τη μαγευτική λιμνοθάλασσα, απολαύσετε φρέσκο ψάρι στις ταβέρνες της περιοχής και δείτε τον αρχαιολογικό χώρο από το Ναό της Ήρας.

Επίσης μπορείτε να κάνετε μία βόλτα στη Διώρυγα της Κορίνθου (Ισθμός), να θαυμάσετε από κοντά τον Φάρο του Ηραίου, το οποίο βρίσκεται στη χερσόνησο Αγρίλαος και να δείτε από κοντά τους τεχνητούς καταρράκτες Λουτρακίου, δίπλα στο ιστορικό κτήριο των παλαιών ιαματικών πηγών. Πρόκειται για έναν μικρό παράδεισο με ψηλά δέντρα, βράχους και άφθονο νερό, όπου μπορείτε να πιείτε τον καφέ ή το ποτό σας.

Μία κλασική επιλογή για μία γρήγορη εξόρμηση αποτελεί το Ναύπλιο, μία από τις ωραιότερες πόλεις της χώρας. Το αρχοντικό Ναύπλιο αποτελεί διαχρονικό πόλο έλξης και μαγνητίζει κάθε επισκέπτη.

Επισκεφθείτε το επιβλητικό ενετικό φρούριο του Παλαμηδίου με την πανοραμική θέα στον Αργολικό Κόλπο. Περπατήστε στην εντυπωσιακή παλιά πόλη και θαυμάστε από κοντά τα αξιοθέατά της, επισκεφθείτε το Μπούρτζι και τη Μυκηναϊκή Ακρόπολη Τίρυνθας. Περιηγηθείτε στα λιθόστρωτα δρομάκια, θαυμάστε τα πολύχρωμα κτίρια με την πλούσια Ιστορία και χαλαρώστε στη θέα της θάλασσας.

Μην αμελήσετε να γευθείτε τις περίφημες γκόγκες (παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά με καυτό βούτυρο και μυζήθρα), καθώς και γκιουλμπάσι στη λαδόκολλα ή ντόπιο κατσικάκι στη γάστρα.

Η Ορεινή Κορινθία βρίσκεται δύο ώρες περίπου από την Αθήνα και αποτελεί αγαπημένο προορισμό, όλες τις εποχές του χρόνου! Εκπληκτικό φυσικό τοπίο, εξερευνήσεις σε δάση, λίμνες και μικρά παραδοσιακά χωριά με υπέροχους ξενώνες και τοπικούς μεζέδες, είναι κάποια από τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον τόπο αυτό.

Η Ορεινή Κορινθία προσφέρει το απόλυτο φθινοπωρινό σκηνικό με πυκνά δάση, μυρωδιά νοτισμένου χώματος και ορεινή γαλήνη.

Δείτε από κοντά και μαγευτείτε από τα κρυστάλλινα νερά της λίμνης Δόξας, με το γραφικό εκκλησάκι του Αγίου Φανουρίου. Σε κοντινή απόσταση δεσπόζει το Μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου Φενεού με τη μοναδική θέα στην πεδιάδα. Η διαδρομή ολοκληρώνεται στα Τρίκαλα Κορινθίας με τα πετρόκτιστα αρχοντικά και τις λιθόστρωτες πλατείες.

Οπωσδήποτε απολαύστε παραδοσιακή σιτάκα, αγριογούρουνο στιφάδο, χωριάτικες πίτες, καθώς και το ονομαστό γλυκό κουταλιού τριαντάφυλλο από τους μοναχούς της Μονής Αγίου Γεωργίου.