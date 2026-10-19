Πετρέλαιο Θέρμανσης από τη Shell: Έως 6% όφελος με την Τράπεζα Πειραιώς

Άτοκες δόσεις, διπλοί πόντοι Shell GO+ και έκπτωση στις μεγάλες παραγγελίες

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
19.10.26 , 13:40 Θάνατος Μαζωνάκη: «Του έκαναν μέθη κι ο οργανισμός του κατέρρευσε»
19.10.26 , 13:39 Θρίλερ με την εξαφάνιση μοναχού στα βάθη της Τουρκίας
19.10.26 , 13:29 Πετρέλαιο Θέρμανσης από τη Shell: Έως 6% όφελος με την Τράπεζα Πειραιώς
19.10.26 , 13:24 Βάσω Λασκαράκη: Η ανάρτηση του Λευτέρη Σουλτάτου για τα γενέθλιά της
19.10.26 , 13:23 Η TOYOTA RACING κατέκτησε τον τίτλο κατασκευαστών
19.10.26 , 13:04 «Ο Θαυματοποιός» του Brian Friel, πρεμιέρα 10 Οκτωβρίου στο Θέατρο Μπέλλος
19.10.26 , 13:04 Συναγερμός στην Ομόνοια: Νεκρός ο άνδρας που έπεσε από ξενοδοχείο
19.10.26 , 12:57 Χριστίνα Χειλά Φαμέλη: Η ηλικία, οι γονείς κι ο έρωτας
19.10.26 , 12:44 Χριστόφορος Παπακαλιάτης: Η πρεμιέρα του Maestro και η νέα του ταινία
19.10.26 , 12:12 Φτιάξτε μία συνταγή για κοτόπουλο με πένες αλα κρεμ, εύκολα και γρήγορα
19.10.26 , 12:00 Εφραμόζεις σωστά το contitioner για να προστατέψεις ιδανικά τα μαλλιά σου;
19.10.26 , 11:59 Ζέτα Μακρυπούλια: Τα τηλεοπτικά «αγκάθια» με τον ΑΝΤ1 και το Rouk Zouk
19.10.26 , 11:56 Απεργία 21 Οκτωβρίου: Στους δρόμους εκπαιδευτικοί, μαθητές, φοιτητές
19.10.26 , 11:53 Tα εγκαίνια του εθνικού υπερυπολογιστή «ΔΑΙΔΑΛΟΣ»
19.10.26 , 11:49 Μελβούρνη: Οι ανιψιές του Γιώργου Μαζωνάκη στο 40ημερο μνημόσυνό του
Νωρίτερα φέτος η αλλαγή σε χειμερινή ώρα – Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια πίσω
Δώρο Χριστουγέννων στο Δημόσιο και ενίσχυση συνταξιούχων - Τα ποσά
Σίσσυ Χρηστίδου: Στην Κέρκυρα με τον σύντροφό της, Στέφανο Νεδέλκο
Συναγερμός στην Ομόνοια: Νεκρός ο άνδρας που έπεσε από ξενοδοχείο
Στο νοσοκομείο η Αγγελική Ηλιάδη- Επιδεινώθηκε η υγεία της
Ώρες κοινής ησυχίας: Το χειμερινό ωράριο και οι ποινές για τους παραβάτες
Το 17ο Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού & Προϊόντων Μέλισσας, τον Δεκέμβριο
Χριστόφορος Παπακαλιάτης: Η πρεμιέρα του Maestro και η νέα του ταινία
Βάσω Λασκαράκη: Η ηλικία, η κόρη και ο λόγος του διαζυγίου της
Μελβούρνη: Οι ανιψιές του Γιώργου Μαζωνάκη στο 40ημερο μνημόσυνό του
Περισσότερα

VIDEOS

Προϋπολογισμός 2025: Αυξάνονται Μισθοί Και Συντάξεις
Προϋπολογισμός 2025: Αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις- Μείωση σε φόρους
Τριπλή Ενίσχυση Στους Συνταξιούχους Πριν Τα Χριστούγεννα
Συνταξιούχοι: Τριπλή ενίσχυση πριν τις γιορτές - Τι φέρνει ο
Influencers: Πώς Ξεφεύγουν Από Την Εφορία
Πάρτι φοροδιαφυγής από τους influencers - Έπιασε δουλειά η ΑΑΔΕ
Μείωση Τιμών: Τα 123 Προϊόντα Της Λίστας
Μείωση τιμών: Τα 123 προϊόντα που θα πωλούνται φθηνότερα
Gigabit Voucher: Επιδότηση 200 Ευρώ Για Ίντερνετ
Gigabit Voucher: Πώς θα πάρετε επιδότηση 200 ευρώ για γρήγορο
Οι Όροι Για Τα Προγράμματα Σπίτι Μου ΙΙ, Ανακαινίζω Το Σπίτι
Οι όροι για τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ», «Αναβαθμίζω το
Χατζηδάκης: Οι 12 Αυξήσεις Αποδοχών Από Την Κυβέρνηση
Χατζηδάκης: Αυτές είναι οι 12 αυξήσεις αποδοχών και οι 12
Φωτιές Αττική: Τα Μέτρα Στήριξης Των Πυρόπληκτων
Τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους από τη φωτιά στην
ΠΑΡΑΛΙΕΣ
MyCoast: Πρόστιμα και «λουκέτα» σε 450 επιχειρήσεις
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
ΔΕΔΔΗΕ: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές της Αττικής
Ρεύμα: Τα Τρία Μέτρα Στήριξης Των Καταναλωτών
Τα τρία μέτρα ενίσχυσης για το ρεύμα - Επιδότηση για
Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κατόπιν... εορτής τα αποτελέσματα έρευνας στις τιμές
Ηλεκτρικό Ρεύμα
Ηλεκτρικό ρεύμα: Τι θα περιλαμβάνουν τα μέτρα στήριξης των καταναλωτών
Nova: Αναπτύσσει το έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
H Νοva αναπτύσσει τo έργο «Έξυπνο Δάσος Ρόδος»
Λουκέτο Σε Beach Bar Γνωστής Παρουσιάστριας Στη Σέριφο
«Λουκέτο» σε beach bar γνωστής παρουσιάστριας της τηλεόρασης στη Σέριφο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Οικονομια
Πετρέλαιο Θέρμανσης από τη Shell
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ζεστασιά με περισσότερα οφέλη από ποτέ προσφέρει φέτος η Coral A.E. – Shell Licensee, με τη νέα περίοδο διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης. Οι καταναλωτές μπορούν να επωφεληθούν από προσφορές που περιλαμβάνουν έως 6% όφελος, έως 12 άτοκες δόσεις, διπλάσιους πόντους Shell GO+ και κουπόνια αξίας 45€ για καύσιμα V-Power, απολαμβάνοντας παράλληλα την εγγυημένη ποιότητα της Shell.

Το πετρέλαιο θέρμανσης από τα πρατήρια Shell συνδυάζει την αξιοπιστία του προϊόντος με πρόσθετα οικονομικά οφέλη, ενώ για παραγγελίες άνω των 1.000 λίτρων παρέχεται επιπλέον έκπτωση 0,02€ ανά λίτρο. Η παραγγελία πραγματοποιείται εύκολα και online, ενώ το εκτεταμένο δίκτυο διανομής της Shell εξασφαλίζει την παράδοση πετρελαίου θέρμανσης σε κάθε σπίτι.

Πετρέλαιο Θέρμανσης από τη Shell: Έως 6% όφελος με την Τράπεζα Πειραιώς

Παράλληλα, από τις 15 Οκτωβρίου έως και τις 30 Νοεμβρίου 2026, η Coral συνεργάζεται με την Τράπεζα Πειραιώς και το πρόγραμμα επιβράβευσης yellow, προσφέροντας στους πελάτες τη δυνατότητα να κερδίσουν έως 6% σε yellows για αγορές πετρελαίου θέρμανσης σε επιλεγμένα πρατήρια:

•    6% σε yellows με πιστωτική ή προπληρωμένη κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς
•    3% σε yellows με χρεωστική κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς

Επιπλέον, όσοι ανοίξουν νέο λογαριασμό snappi και πραγματοποιήσουν αγορά πετρελαίου θέρμανσης από τα πρατήρια Shell κερδίζουν κουπόνια συνολικής αξίας 45€ για την αγορά καυσίμων V-Power.

Πρόσθετα οφέλη προσφέρονται και στους κατόχους καρτών άλλων τραπεζών. Συγκεκριμένα, με την Εθνική Τράπεζα, το όφελος ανέρχεται σε 2% με πιστωτική κάρτα και σε 1% με χρεωστική ή προπληρωμένη κάρτα. Αντίστοιχα, με την Alpha Bank, οι καταναλωτές κερδίζουν 3% με την Energy Mastercard. Για τους πελάτες και των δύο τραπεζών αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα επιπλέον προνόμια.

Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Τα ποσοστά αφορούν επιβράβευση προγράμματος, όχι έκπτωση πληρωμής.

Σχετικά με την Coral – Shell Licensee

Πετρέλαιο Θέρμανσης από τη Shell: Έως 6% όφελος με την Τράπεζα Πειραιώς

Τον Ιούνιο του 2010, η Motor Oil, απέκτησε όλες στις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Shell στην Ελλάδα. Μετά την εξαγορά, η Shell Hellas Α.Ε., που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1926, μετονομάστηκε σε Coral Α.Ε., διαθέτοντας σχεδόν 800 πρατήρια που δραστηριοποιούνται με το εμπορικό σήμα Shell. Το 2022 βγήκαν στην Ελληνική αγορά τα νέα και βελτιωμένα καύσιμα  Shell V-Power με 100% καθαριστική δράση. Συνολικά η εταιρεία αγγίζει μερίδιο αγοράς στα καύσιμα κίνησης 23% αποτελώντας πάντοτε την 1η επιλογή του πελάτη και του συνεργάτη. Ο αριθμός των απασχολουμένων της εταιρείας ξεπερνά τα 320 άτομα. Κύριες δραστηριότητες της εταιρείας είναι η διανομή και εμπορία μιας ευρείας γκάμας πετρελαιοειδών προϊόντων, όπως βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά, μέσω του δικτύου των πρατηρίων της. Παράλληλα οι δραστηριότητές της καλύπτουν και τον εμπορικό τομέα, τα χημικά καθώς και τη ναυτιλία.   

H Coral συμμετέχει κατά 100% στις εταιρείες ΕΡΜΗΣ Α.Ε.Μ.Ε.Ε. και ΜΥΡΤΕΑ Α.Ε. οι οποίες εκμεταλλεύονται πρατήρια και στην CORAL PRODUCTS AND TRADING η οποία δραστηριοποιείται στην εμπορία πετρελαιοειδών. Επίσης η Coral συμμετέχει με ποσοστό 37,5% στην εταιρεία διαχείρισης εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών RAPI A.E. και με ποσοστό 49% στην εταιρεία εμπορίας αεροπορικών καυσίμων Shell & MOH Aviation Fuels A.E. 

Η Coral δραστηριοποιείται από το 2017 στην αγορά λιανικής εμπορίας της Κύπρου μέσω της θυγατρικής της Coral Energy Products Cyprus Limited η οποία λειτουργεί 42 πρατήρια. Παρομοίως, η Coral δραστηριοποιείται από το 2018 στην αγορά της Σερβίας μέσω της θυγατρικής της Coral SRB d.o.o Beograd η οποία λειτουργεί 12 πρατήρια. Επίσης τον Ιανουάριο του 2021 η Coral ξεκίνησε την δραστηριότητά της στην Κροατική αγορά, διαθέτοντας πλέον 37 πρατήρια. Παράλληλα, από τον Απρίλιο του 2021 η Coral Fuels DOOEL Skopje λειτουργεί 4 πρατήρια καυσίμων στη Βόρεια Μακεδονία, ενώ από τον Δεκέμβριο του 2025 άνοιξαν και τα πρώτα πρατήρια στην Αλβανία.  Επιπροσθέτως η Εταιρεία έχει ένα από τα πιο δυναμικά προγράμματα loyalty της αγοράς, με παραπάνω από 1 εκατομμύριο συνδρομητές και πάνω από 20 χρόνια λειτουργίας. 

Το 2022 συνεχίστηκε η τοποθέτηση ηλεκτροφώτιστων σε πρατήρια πόλεως, εκτός από αυτά των αυτοκινητοδρόμων που έχουν ήδη εξοπλιστεί από το 2020, δίνοντας την δυνατότητα στους πελάτες να εφοδιάζουν τα ηλεκτρικά τους αυτοκίνητα σε 107 συνολικά πρατήρια μας και 35 πρατήρια συνεργατών σε όλη την χώρα. Αναπτύσσεται, επίσης, το δίκτυο της εταιρείας σε εγκαταστάσεις υγραερίου με συνολικό αριθμό 100 ιδιολειτουργούμενων πρατήριων που προσφέρουν Autogas. 

Η καθημερινή λειτουργία της εταιρείας χαρακτηρίζεται από την απαρέγκλιτη τήρηση των Γενικών Επιχειρησιακών Αρχών και του κώδικα δεοντολογίας,  που στοχεύουν μεταξύ άλλων στην εφαρμογή της αρχής της αειφόρου ανάπτυξης, στην ανάπτυξη ενός πλαισίου για την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον, στη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και στην ανάπτυξη και υλοποίηση ενός διαρκούς προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που αφουγκράζεται τα σύγχρονα αιτήματα και τις ανάγκες της κοινωνίας μας. 

Επισκεφτείτε :
www.shell.gr     www.coralenergy.gr     
Instagram: www.instagram.com/shellstations.gr
Tik Tok       www.tiktok.com/@shellstations.gr
Facebook:    www.facebook.com/ShellStationsGRCY 
YouTube:     www.youtube.com/@CoralShellLicensee
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
 |
SHELL
 |
CORAL
 |
MOTOR OIL
 |
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
 |
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κουμπαράς Για Τη Νέα Γενιά: Πότε Σπάει Πριν Τα 18 Χρόνια
Οικονομια
Κουμπαράς για τη νέα γενιά: Πότε «σπάει» πριν τα 18 χρόνια
Εξοικονόμηση Ενέργειας: 23 Τρόποι Για Μείωση Κατανάλωσης
Οικονομια
Εξοικονόμηση ενέργειας: 23 τρόποι για μείωση κατανάλωσης
ΕΝΦΙΑ 2027: Ποιοι απαλλάσσονται και τι αλλάζει στα ακίνητα
Οικονομια
7 παρεμβάσεις για το στεγαστικό: ΕΝΦΙΑ, φορολογία, κενά ακίνητα
Επίδομα Χριστουγέννων Στο Δημόσιο Και Ενίσχυση Συνταξιούχων
Οικονομια
Δώρο Χριστουγέννων στο Δημόσιο και ενίσχυση συνταξιούχων - Τα ποσά
Black Friday
Οικονομια
Black Friday 2026: Πότε ξεκινούν οι προσφορές
Market Pass: Έως 1.000 ευρώ πριν από τα Χριστούγεννα
Οικονομια
Market Pass: Έως 1.000 ευρώ πριν από τα Χριστούγεννα
Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Νέα επέκταση στις 16 Νοεμβρίου
Οικονομια
Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Έρχεται νέα επέκταση στις 16 Νοεμβρίου
Τι αλλάζει για τους οφειλέτες των κόκκινων δανείων
Οικονομια
Τι αλλάζει για τους οφειλέτες των κόκκινων δανείων - Πλαφόν στους τόκους
Black Friday: Πότε πέφτει- Tι ισχύει με την Cyber Monday
Οικονομια
Black Friday: Πότε πέφτει φέτος - Tι ισχύει με την Cyber Monday
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top