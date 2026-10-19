Ζεστασιά με περισσότερα οφέλη από ποτέ προσφέρει φέτος η Coral A.E. – Shell Licensee, με τη νέα περίοδο διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης. Οι καταναλωτές μπορούν να επωφεληθούν από προσφορές που περιλαμβάνουν έως 6% όφελος, έως 12 άτοκες δόσεις, διπλάσιους πόντους Shell GO+ και κουπόνια αξίας 45€ για καύσιμα V-Power, απολαμβάνοντας παράλληλα την εγγυημένη ποιότητα της Shell.

Το πετρέλαιο θέρμανσης από τα πρατήρια Shell συνδυάζει την αξιοπιστία του προϊόντος με πρόσθετα οικονομικά οφέλη, ενώ για παραγγελίες άνω των 1.000 λίτρων παρέχεται επιπλέον έκπτωση 0,02€ ανά λίτρο. Η παραγγελία πραγματοποιείται εύκολα και online, ενώ το εκτεταμένο δίκτυο διανομής της Shell εξασφαλίζει την παράδοση πετρελαίου θέρμανσης σε κάθε σπίτι.

Παράλληλα, από τις 15 Οκτωβρίου έως και τις 30 Νοεμβρίου 2026, η Coral συνεργάζεται με την Τράπεζα Πειραιώς και το πρόγραμμα επιβράβευσης yellow, προσφέροντας στους πελάτες τη δυνατότητα να κερδίσουν έως 6% σε yellows για αγορές πετρελαίου θέρμανσης σε επιλεγμένα πρατήρια:

• 6% σε yellows με πιστωτική ή προπληρωμένη κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς

• 3% σε yellows με χρεωστική κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς

Επιπλέον, όσοι ανοίξουν νέο λογαριασμό snappi και πραγματοποιήσουν αγορά πετρελαίου θέρμανσης από τα πρατήρια Shell κερδίζουν κουπόνια συνολικής αξίας 45€ για την αγορά καυσίμων V-Power.

Πρόσθετα οφέλη προσφέρονται και στους κατόχους καρτών άλλων τραπεζών. Συγκεκριμένα, με την Εθνική Τράπεζα, το όφελος ανέρχεται σε 2% με πιστωτική κάρτα και σε 1% με χρεωστική ή προπληρωμένη κάρτα. Αντίστοιχα, με την Alpha Bank, οι καταναλωτές κερδίζουν 3% με την Energy Mastercard. Για τους πελάτες και των δύο τραπεζών αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα επιπλέον προνόμια.

Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Τα ποσοστά αφορούν επιβράβευση προγράμματος, όχι έκπτωση πληρωμής.

Σχετικά με την Coral – Shell Licensee

Τον Ιούνιο του 2010, η Motor Oil, απέκτησε όλες στις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Shell στην Ελλάδα. Μετά την εξαγορά, η Shell Hellas Α.Ε., που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 1926, μετονομάστηκε σε Coral Α.Ε., διαθέτοντας σχεδόν 800 πρατήρια που δραστηριοποιούνται με το εμπορικό σήμα Shell. Το 2022 βγήκαν στην Ελληνική αγορά τα νέα και βελτιωμένα καύσιμα Shell V-Power με 100% καθαριστική δράση. Συνολικά η εταιρεία αγγίζει μερίδιο αγοράς στα καύσιμα κίνησης 23% αποτελώντας πάντοτε την 1η επιλογή του πελάτη και του συνεργάτη. Ο αριθμός των απασχολουμένων της εταιρείας ξεπερνά τα 320 άτομα. Κύριες δραστηριότητες της εταιρείας είναι η διανομή και εμπορία μιας ευρείας γκάμας πετρελαιοειδών προϊόντων, όπως βενζίνη, πετρέλαιο και λιπαντικά, μέσω του δικτύου των πρατηρίων της. Παράλληλα οι δραστηριότητές της καλύπτουν και τον εμπορικό τομέα, τα χημικά καθώς και τη ναυτιλία.

H Coral συμμετέχει κατά 100% στις εταιρείες ΕΡΜΗΣ Α.Ε.Μ.Ε.Ε. και ΜΥΡΤΕΑ Α.Ε. οι οποίες εκμεταλλεύονται πρατήρια και στην CORAL PRODUCTS AND TRADING η οποία δραστηριοποιείται στην εμπορία πετρελαιοειδών. Επίσης η Coral συμμετέχει με ποσοστό 37,5% στην εταιρεία διαχείρισης εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών RAPI A.E. και με ποσοστό 49% στην εταιρεία εμπορίας αεροπορικών καυσίμων Shell & MOH Aviation Fuels A.E.

Η Coral δραστηριοποιείται από το 2017 στην αγορά λιανικής εμπορίας της Κύπρου μέσω της θυγατρικής της Coral Energy Products Cyprus Limited η οποία λειτουργεί 42 πρατήρια. Παρομοίως, η Coral δραστηριοποιείται από το 2018 στην αγορά της Σερβίας μέσω της θυγατρικής της Coral SRB d.o.o Beograd η οποία λειτουργεί 12 πρατήρια. Επίσης τον Ιανουάριο του 2021 η Coral ξεκίνησε την δραστηριότητά της στην Κροατική αγορά, διαθέτοντας πλέον 37 πρατήρια. Παράλληλα, από τον Απρίλιο του 2021 η Coral Fuels DOOEL Skopje λειτουργεί 4 πρατήρια καυσίμων στη Βόρεια Μακεδονία, ενώ από τον Δεκέμβριο του 2025 άνοιξαν και τα πρώτα πρατήρια στην Αλβανία. Επιπροσθέτως η Εταιρεία έχει ένα από τα πιο δυναμικά προγράμματα loyalty της αγοράς, με παραπάνω από 1 εκατομμύριο συνδρομητές και πάνω από 20 χρόνια λειτουργίας.

Το 2022 συνεχίστηκε η τοποθέτηση ηλεκτροφώτιστων σε πρατήρια πόλεως, εκτός από αυτά των αυτοκινητοδρόμων που έχουν ήδη εξοπλιστεί από το 2020, δίνοντας την δυνατότητα στους πελάτες να εφοδιάζουν τα ηλεκτρικά τους αυτοκίνητα σε 107 συνολικά πρατήρια μας και 35 πρατήρια συνεργατών σε όλη την χώρα. Αναπτύσσεται, επίσης, το δίκτυο της εταιρείας σε εγκαταστάσεις υγραερίου με συνολικό αριθμό 100 ιδιολειτουργούμενων πρατήριων που προσφέρουν Autogas.

Η καθημερινή λειτουργία της εταιρείας χαρακτηρίζεται από την απαρέγκλιτη τήρηση των Γενικών Επιχειρησιακών Αρχών και του κώδικα δεοντολογίας, που στοχεύουν μεταξύ άλλων στην εφαρμογή της αρχής της αειφόρου ανάπτυξης, στην ανάπτυξη ενός πλαισίου για την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον, στη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία και στην ανάπτυξη και υλοποίηση ενός διαρκούς προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που αφουγκράζεται τα σύγχρονα αιτήματα και τις ανάγκες της κοινωνίας μας.

Επισκεφτείτε :

www.shell.gr www.coralenergy.gr

Instagram: www.instagram.com/shellstations.gr

Tik Tok www.tiktok.com/@shellstations.gr

Facebook: www.facebook.com/ShellStationsGRCY

YouTube: www.youtube.com/@CoralShellLicensee

