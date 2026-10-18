«ΝΤΑΡFΣΤΕΛΕΡ» του Θανάση Δόβρη, από 19 Οκτωβρίου στο Ρεκτιφιέ

Η παράσταση που απέσπασε διθυραμβικές κριτικές και έκανε διαδοχικά sold out

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«ΝΤΑΡFΣΤΕΛΕΡ» του Θανάση Δόβρη
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Μετά τη μεγάλη επιτυχία του, το  «Ν Τ Α Ρ F Σ Τ Ε Λ Ε Ρ» του Θανάση Δόβρη, που σηματοδότησε την πρώτη συνεργασία του σκηνοθέτη με την ομάδα Fabrica Athens,  επιστρέφει από τις 19 Οκτωβρίου, κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 21:00, για λίγες παραστάσεις στο Ρεκτιφιέ.
Η παράσταση απέσπασε διθυραμβικές κριτικές και σημείωσε διαδοχικά sold out.

«ΝΤΑΡFΣΤΕΛΕΡ» του Θανάση Δόβρη, από 19 Οκτωβρίου στο Ρεκτιφιέ

Λίγα λόγια για την υπόθεση:

Σε έναν μέλλον όπου οι ηθοποιοί έχουν αντικατασταθεί από άψογες, αλάνθαστες παρουσίες τεχνητής νοημοσύνης σε υλικό σώμα, ένας παλιός ερμηνευτής αρνείται να σιωπήσει. Επιμένει να διεκδικεί τη σκηνή, ως φορέας μιας βαθιάς ανάγκης: να εκτεθεί, να πράξει, να υπάρξει μπροστά σε άλλους.

«ΝΤΑΡFΣΤΕΛΕΡ» του Θανάση Δόβρη, από 19 Οκτωβρίου στο Ρεκτιφιέ

Η τεχνολογία δεν εμφανίζεται ως αντίπαλος, αλλά ως περιβάλλον — ένα πεδίο όπου το ερώτημα δεν είναι «ποιος υπερισχύει», αλλά «τι σημαίνει παρουσία». Το ερώτημα δεν είναι αν ο άνθρωπος θα «νικήσει» τη μηχανή, αλλά τι σημαίνει να παραμένεις ζωντανός μέσα σε ένα σύστημα που λειτουργεί χωρίς εσένα. 

«ΝΤΑΡFΣΤΕΛΕΡ» του Θανάση Δόβρη, από 19 Οκτωβρίου στο Ρεκτιφιέ

Σε μια εποχή ραγδαίων τεχνολογικών μετασχηματισμών, το έργο του Miller αποκτά νέα βαρύτητα. Όχι ως προφητεία καταστροφής, αλλά ως στοχασμός πάνω στην καλλιτεχνική επιμονή.

Η Fabrica Athens συνεχίζει την έρευνά της πάνω στη σωματικότητα και τη ζωντανή πράξη, μεταφέροντας τη νουβέλα στη σκηνή ως ένα στοχασμό πάνω στην ταυτότητα του ερμηνευτή και στην ανάγκη της τέχνης να συμβαίνει στο παρόν.

«ΝΤΑΡFΣΤΕΛΕΡ» του Θανάση Δόβρη, από 19 Οκτωβρίου στο Ρεκτιφιέ

Το “Ν Τ Α Ρ F Σ Τ Ε Λ Ε Ρ” είναι μια σύνθεση για την τελευταία πράξη αντίστασης: το σώμα απέναντι στην τελειότητα, την ανθρώπινη αστοχία απέναντι στην άψογη αναπαραγωγή. Είναι ένα ερωτικό γράμμα προς την ατέλεια καθώς η τεχνολογία γίνεται σκηνικό φόντο για την πιο παλιά πράξη του κόσμου: έναν άνθρωπο που στέκεται απέναντι σε άλλους ανθρώπους και λέει «εδώ είμαι».

  • Γιατί το θέατρο δεν είναι η τελειότητα.
  • Είναι το λάθος που συμβαίνει μπροστά σου.
  • Το δελτίο τύπου είναι προϊόν AI.

«ΝΤΑΡFΣΤΕΛΕΡ» του Θανάση Δόβρη, από 19 Οκτωβρίου στο Ρεκτιφιέ

Ταυτότητα παράστασης:

Σκηνοθεσία-σκηνική σύλληψη-δραματουργία: Θανάσης Δόβρης
Βοηθός σκηνοθέτη: Ίρις Τσαγρή
Μουσική-ήχος: Γιώργος Κανουπάκης
Σκηνικά: Στέφανος Λώλος
Φωτισμοί: Νίκος Νίκου
Κοστούμια: Νίκη Θάνου
Φωτογραφίες/Βίντεο: Γιάννης Πουλημένος
Επικοινωνία: Γιώτα Δημητριάδη
Παραγωγή: Fabrica Athens-Πολυδραστική Ομάδα Τέχνης

Ηθοποιοί (αλφαβητικά): Βασίλης Θεοδωρίδης, Ιωσήφ Καμπουράκης, Φάνης Κατέχος, Ναυσικά Κοριαλού, Γρηγόρης Ποιμενίδης, Δάφνη Χασούρου

«ΝΤΑΡFΣΤΕΛΕΡ» του Θανάση Δόβρη, από 19 Οκτωβρίου στο Ρεκτιφιέ

Πληροφορίες:

Τιμές εισιτηρίων: 15 ευρώ γενική είσοδος/ 12 μειωμένο (φοιτητικά, ανέργων, άνω των 65, ΑΜΕΑ, ομαδικό)
8€ ατέλεια 
Kατάλληλο άνω των 15 ετων

Διάρκεια: 115 λεπτά ,χωρίς διάλειμμα

Ρεκτιφιέ – Κέντρο Έρευνας Μεικτών Παραστατικών Τεχνών. Κωνσταντινουπόλεως 119, Κεραμεικός (5’ λεπτά από το Μετρό Κεραμεικό)

 

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