Σε μια προσωπική εξομολόγηση προχώρησε η Αγγελική Νικολούλη, μιλώντας για την πολυετή πορεία της στην ερευνητική δημοσιογραφία, τις υποθέσεις που εξακολουθούν να την απασχολούν ακόμη και εκτός δουλειάς, αλλά και την απώλεια της μητέρας της, που παραμένει μια ανοιχτή πληγή.

«Δεν πάει η καρδιά μου να βάλω κόκκινο»

Το κόκκινο χρώμα στα ρούχα της έχει συνδεθεί κατά καιρούς με χαρακτηριστικές στιγμές της τηλεοπτικής της διαδρομής. Λέγεται ότι όποτε φοράει κόκκινο, γνωρίζει τη λύση του μυστηρίου. Ωστόσο, όπως εξήγησε η ίδια, αυτή την περίοδο δεν αισθάνεται έτοιμη να το φορέσει.

«Το πένθος όμως της μητέρας μου είναι ακόμη νωπό και δεν μπορώ. Δεν πάει η καρδιά μου να βάλω κόκκινο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αποκάλυψε μάλιστα, πως τα τελευταία χρόνια προτιμά το λευκό στις πρεμιέρες της, καθώς για εκείνη συμβολίζει την καθαρότητα, το φως και την ελπίδα για μια νέα αρχή.

«Δεν υπάρχει ένας διακόπτης που τον κλείνεις»

Η Αγγελική Νικολούλη μίλησε και για τον τρόπο με τον οποίο η απαιτητική φύση της ερευνητικής δημοσιογραφίας επηρεάζει την προσωπική της ζωή. Όπως εξήγησε, η σκέψη γύρω από τις υποθέσεις που ερευνά δεν σταματά απαραίτητα όταν ολοκληρώνεται η εργάσιμη ημέρα. Μάλιστα, αποκάλυψε πως πολλές φορές ξυπνά ακόμη και μέσα στη νύχτα, όταν μια ιδέα ή μια λεπτομέρεια τής δίνει την αίσθηση ότι μπορεί να βρίσκεται κοντά στη λύση ενός γρίφου.

«Δεν υπάρχει ένας διακόπτης που τον κλείνεις», είπε, περιγράφοντας πώς η αγωνία και η ένταση της δουλειάς τη συνοδεύουν και στο σπίτι.

Παράλληλα, τόνισε πόσο σημαντικό είναι να βρίσκει κανείς χρόνο για τον εαυτό του και τις μικρές χαρές της καθημερινότητας. Οι συναντήσεις με φίλους, το διάβασμα, τα ταξίδια και το περπάτημα είναι μερικές από τις στιγμές χαλάρωσης που επιδιώκει να απολαμβάνει.

Η νέα δύσκολη υπόθεση που κλήθηκε να ερευνήσει

Η δημοσιογράφος αναφέρθηκε, επίσης, σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη υπόθεση που έχει ερευνήσει, αποφεύγοντας να αποκαλύψει πολλές λεπτομέρειες. Όπως είπε, πρόκειται για μια παράξενη ιστορία που εκτυλίσσεται σε τρεις διαφορετικούς χώρους, με τον τελευταίο να είναι αυστηρά φυλασσόμενος. Η ίδια υποστήριξε ότι, έπειτα από έρευνα και με ειδική άδεια, κατάφερε να αποκτήσει πρόσβαση στον συγκεκριμένο χώρο.

Παράλληλα, έθεσε ερωτήματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των συστημάτων ασφαλείας, κάνοντας ειδική αναφορά στις κάμερες που υπήρχαν στον χώρο.

Λίγες ώρες πριν από την επιστροφή του «Φως στο Τούνελ» στο Mega, η Αγγελική Νικολούλη παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!».