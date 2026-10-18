Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Έρχεται νέα επέκταση στις 16 Νοεμβρίου

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Κεραμέως: Επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας σε 500.000 εργαζόμενους από τον Οκτώβριο / ERT

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • 500.000 εργαζόμενοι εντάχθηκαν στην Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας στις 12 Οκτωβρίου, φτάνοντας συνολικά τα 2,5 εκατομμύρια.
  • Η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας θα είναι υποχρεωτική από 16 Νοεμβρίου για νέους κλάδους, όπως συμβουλευτικές υπηρεσίες και logistics.
  • Η εφαρμογή της κάρτας στοχεύει στην καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας μέσω ψηφιακής καταγραφής χρόνου εργασίας.
  • Το πρώτο επτάμηνο του 2026 καταγράφηκαν 5,7 εκ. υπερωρίες, σημειώνοντας αύξηση 36,8% σε σχέση με το 2025.
  • Αυξήσεις υπερωριών παρατηρούνται σε κλάδους όπως το χονδρικό εμπόριο (+212,8%) και η εστίαση (+67,2%).

Επιπλέον 500.000 εργαζόμενοι εντάχθηκαν στις 12 Οκτωβρίου στην Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, καθώς επεκτάθηκε σε νοσοκομεία, τηλεπικοινωνίες και κομμωτήρια. Με την ένταξή τους σε αυτό το πλαίσιο, ο αριθμός όσων υποχρεούνται να δηλώνουν την παρουσία στην εργασία τους ανέρχεται σε περίπου 2,5 εκατομμύρια.

Η εφαρμογή της καθιστά υποχρεωτική την ψηφιακή καταγραφή του χρόνου εργασίας στις επιχειρήσεις που υπάγονται στο νέο πλαίσιο, με στόχο την αντιμετώπιση της αδήλωτης και της υποδηλωμένης εργασίας.

Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Νέα επέκταση από τις 16 Νοεμβρίου

Η δεύτερη φάση επέκτασης της ψηφιακής κάρτας βρίσκεται σε πιλοτική εφαρμογή από τις 29 Ιουνίου 2026 και ολοκληρώνεται στις 15 Νοεμβρίου. Από τις 16 Νοεμβρίου, η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας καθίσταται υποχρεωτική και για τους εργαζομένους στους εξής κλάδους:

  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες, διαφήμιση και λοιπές δραστηριότητες γραφείου
  • Επισκευές
  • Αποθήκευση και υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες (logistics)
  • Διαχείριση νερού και λυμάτων
  • Τυχερά παίγνια

Αξίζει να σημειωθεί, ότι το πρώτο επτάμηνο του 2026 έχουν ήδη καταγραφεί περισσότερες από 5,7 εκ. υπερωρίες στους κλάδους ένταξης της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, με αποτέλεσμα να έχουμε περίπου 1,54 εκ. περισσότερες υπερωρίες σε σχέση με το πρώτο επτάμηνο του 2025 (αύξηση +36,8%).

Ενδεικτικά:

  • Χονδρικό Εμπόριο: αύξηση 212,8% (+594.913 υπερωρίες)
  • Διοικητικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες στον τουρισμό: αύξηση 172,8% (+47.991 υπερωρίες)
  • Εστίαση: +67,2% σε επτάμηνη βάση (+323.049 υπερωρίες)
  • Βιομηχανία: +15,4% σε επτάμηνη βάση (+267.916 υπερωρίες)
     
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