Nissan Qashqai e-Power: Δοκιμάζουμε τον πρωταθλητή οικονομίας

Το Nissan Qashqai είναι ένα μοντέλο που έχει κερδίζει μεγάλο μερίδιο της αγοράς χάρη στη αξιοπιστία , τους χώρους αλλά και την ενδιαφέρουσα τιμή. Εκτός από την ήπια υβριδική έκδοση η Nissan προσφέρει την ηλεκτρική εμπειρία οδήγησης στο σήμερα, με το Qashqai e-POWER τρίτης γενιάς.

Όσον αφορά την τεχνολογία σε αντίθεση με τα παραδοσιακά υβριδικά συστήματα, οι τροχοί του Qashqai e-POWER κινούνται αποκλειστικά από τον ηλεκτροκινητήρα, ενώ ο βενζινοκινητήρας λειτουργεί μόνο ως γεννήτρια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Πάμε να δοκιμάσουμε την τεχνολογία η οποία εξασφαλίζει άμεση απόκριση, ομαλή επιτάχυνση, και αθόρυβη λειτουργία, προσφέροντας την αίσθηση ενός αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος, ωστόσο χωρίς περιορισμούς σε φόρτιση ή αυτονομία.



Το Nissan Qashqai e-Power στην τελευταία ανανέωση έγινε σαφώς πιο δυναμικό όσον αφορά την εμφάνιση. Η μπροστινή γρίλια του Qashqai έχει ανασχεδιαστεί πλήρως με δεκάδες γυαλιστερά, τρισδιάστατα στοιχεία σε μαύρο χρώμα τα οποία φαίνονται να αιωρούνται στον χώρο μεταξύ του χείλους του καπό και του κάτω πλαισίου.



Στα πλαϊνά του κεντρικού τμήματος, τα στοιχεία αυτά σχηματίζουν ένα τριγωνικό σχήμα κάτω από τους νέους προβολείς και διακοσμούνται με σφραγίδα «σατινέ χρωμίου», στην κορυφαία έκδοση της δοκιμής. Οι νέοι προβολείς κάνουν αίσθηση με την παρουσία τους, έχοντας ακόμα πιο έντονη εμφάνιση. Η προσαρμοζόμενη μονάδα μεγάλης σκάλας συμπληρώνεται από μια μικρότερη μονάδα για ευρύτερη κατανομή του φωτός, η οποία προσφέρει αυξημένη ορατότητα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού και ομίχλης.

Το Qashqai «πατάει» στην προηγμένη πλατφόρμα CMF-C της συμμαχίας (Renault-Nissan-Mitsubishi).΄και η χρήση προηγμένων υλικών υψηλής αντοχής προσφέρει σημαντικά στην ακαμψία του αμαξώματος.,



Στο πίσω μέρος, το σχήμα των φωτιστικών σωμάτων δεν έχει αλλάξει, αλλά η σύνθεση των φώτων μέσα στην κάθε έχει επανασχεδιαστεί. Ο προφυλακτήρας επίσης είναι ανασχεδιασμένος και διαθέτει χρώμα όπως το αμάξωμα στην νέα έκδοση N-Design. Οι ζάντες αλουμινίου επίσης είναι ανασχεδιασμένες Διαστάσεις: μήκος 4.425×πλάτος 1.848×ύψος 1.625χλστ.



Περνώντας στο εσωτερικό αμέσως αντιλαμβάνεσαι ότι το αναεωμένο Nissan Qashqai e-Power έχει αναβαθμιστεί τόσο σε αίσθηση, όσο και σε τεχνολογία. Ξεκινώντας από την ποιότητα κατασκευής, αυτή είναι σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα με αφρώδη πλαστικά και alkadara στο ταμπλό στην έκδοση της δοκιμής μας .

Τα καθίσματα επίσης είχαν δερμάτινες επενδύσεις με τα μπροστινά να ρυθμίζονται ηλεκτρικά . Αλλαγές σχεδιασμού έχουν στα στοιχεία που εμφανίζονται στην οθόνη TFT 12,3 ιντσών με τις πολλές παραμετροποιήσεις πίσω από το τιμόνι. Ο χρωματισμός των καντράν που εμφανίζονται στην οθόνη αλλάζει σε κόκκινο στη λειτουργία Sport, σε πράσινο στη λειτουργία Eco ή σε ανοιχτό γκρι στην τυπική λειτουργία - τόσο σε λειτουργία "κανονικής" ή "βελτιωμένης" προβολής. Υπάρχει τώρα μια «μίνιμαλ» επιλογή που μειώνει την πιθανή απόσπαση της προσοχής των οδηγών εμφανίζοντας μόνο την επιλεγμένη ταχύτητα, την μορφή οδήγησης και την ταχύτητα.

Για το Qashqai της δοκιμής μας που είναι εξοπλισμένα με e-POWER, η ένδειξη ροής ενέργειας είναι πλέον διαθέσιμη σε λειτουργία "κανονικής" προβολής. Το Qashqai διατίθεται στάνταρ με τους Χάρτες Google και, οι οδηγοί, αφού συνδεθούν με προσωπικό λογαριασμό Google, μπορούν να έχουν πρόσβαση στις αγαπημένες τους τοποθεσίες και σημεία ενδιαφέροντος. Το Google Assistant επιτρέπει στον οδηγό να χρησιμοποιεί τη φωνή του και μόνο για σχετικές υπηρεσίες εν κινήσει.



Ένα από τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα τεχνολογικά στοιχεία του Qashqai έχει αναβαθμιστεί σημαντικά. Το Around View Monitor (AVM).Η πρόσφατα αναβαθμισμένη τεχνολογία AVM χρησιμοποιεί τις τέσσερις κάμερες για να προσφέρει μια νέα εξαιρετικά καθαρή θέαση σε όλες τις συνθήκες εξωτερικού φωτισμού. Επιπλέον, η τεχνολογία AVM σας βοηθάει να κάνετε μια πιο ασφαλή είσοδο σε δρόμο όπου η ορατότητα είναι περιορισμένη. Χρησιμοποιεί ευρυγώνια μπροστινή κάμερα για να δείχνει τη θέα από το μπροστινό μέρος του καπό, η οποία προβάλλεται στην κεντρική οθόνη. Όπως και στην λειτουργία "Μνήμη θέσης στάθμευσης", οι τοποθεσίες με περιορισμένη ορατότητα μπορούν να αποθηκευτούν στη μνήμη GPS της AVM, ώστε η λειτουργία να ενεργοποιείται αυτόματα κοντά στην διασταύρωση..



Η σουίτα συστημάτων υποβοήθησης οδηγού έχει αναβαθμιστεί σημαντικά για να παρέχει βελτιωμένη επαγρύπνηση και παρέμβαση, για μέγιστη ηρεμία. Το σύστημα διατήρησης λωρίδας έκτακτης ανάγκης (Emergency Lane Keep System) ενεργοποιείται πλέον αυτόματα κατά την εκκίνηση του Qashqai. Ενεργοποιεί τη λειτουργία τόσο των συστημάτων προειδοποίησης αναχώρησης από τη λωρίδα κυκλοφορίας (Lane Departure Warning) όσο και των συστημάτων αποτροπής εγκατάλειψης λωρίδας (Lane Departure Prevention) σε ταχύτητες άνω των 60 χλμ./ώρα. Το σύστημα παράγει μια απτική προειδοποίηση μέσω μιας δόνησης του τιμονιού όταν ανιχνεύσει ότι το αυτοκίνητο είναι πολύ κοντά είτε στις κεντρικές γραμμές είτε στην πλευρά του δρόμου.



Το Intelligent Speed Assistance system που βοηθά τον οδηγό να προσαρμόσει την ταχύτητα του οχήματος στο ισχύον όριο χρησιμοποιώντας τόσο την κάμερα για την ανάγνωση οδικών πινακίδων ορίου ταχύτητας όσο και δεδομένα GPS, έχει αναβαθμιστεί. Το νέο Qashqai είναι το πρώτο όχημα στην ευρωπαϊκή γκάμα της Nissan με ενσωματωμένη την σουίτα Google, ως μέρος του Nissan Connect infotainment system, η οποία παρέχει μια απρόσκοπτη αλληλεπίδραση μεταξύ της ψηφιακής ζωής ενός πελάτη και του οχήματός του. Άλλη ατμόσφαιρα δίνει η προσθήκη ατμοσφαιρικού φωτισμού

Προηγμένα LED, τα οποία είναι διακριτικά τοποθετημένα, επιτρέπουν στον οδηγό (ή τον συνοδηγό) να εξατομικεύει τον εσωτερικό φωτισμό ανάλογα με την διάθεσή του. . Οι ρυθμίσεις φωτισμού μπορούν να ελεγχθούν μέσω της κεντρικής οθόνης infotainment. Στις δύο κορυφαίες εκδόσεις, τα LED βρίσκονται επίσης και στο πίσω μέρος, ώστε όλοι οι επιβάτες να μπορούν να απολαμβάνουν τον ιδιαίτερο φωτισμό.



Όσον αφορά τους χώρους οι επιβάτες τ Nissan Qashqai e-Power θα καθίσουν άνετα ακόμη και πίσω και μάλιστα ακόμη και αν ο αριθμός είναι τρία. Το μεγάλο προσόν για τους πίσω είναι και ο τρόπος πρόσβασης καθώς οι πόρτες ανοίγουν περισσότερο από κάθε άλλο αυτοκίνητο της κατηγορίας

.Η χωρητικότητα του πορτ-μπαγκάζ, με το διπλό πάτωμα και το ηλεκτρικό άνοιγμα της πίσω πόρτας είναι στα 504 λίτρα. Η τιμή ανεβαίνει στα 1.440 λίτρα με την αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων.



Όμως το μεγάλο ατού κρύβεται στην «καρδιά» του νέου μοντέλου και μιλάμε για σύστημα e-POWER τρίτης γενιάς. Το νέο, αναβαθμισμένο σύστημα μετάδοσης e-POWER 5-σε-1 ενσωματώνει βασικά εξαρτήματα, όπως τον ηλεκτροκινητήρα, την γεννήτρια, τον μετατροπέα, τον ενισχυτή και τον μειωτή, σε έναν ανανεωμένο turbo κινητήρα 1,5 λίτρου. Υιοθετεί επίσης την πρωτοποριακή τεχνολογία STARC της Nissan, η οποία έχει αυξήσει την θερμική απόδοση στο 42% - ένα εξαιρετικά υψηλό επίπεδο - σταθεροποιώντας την καύση εντός κυλίνδρων και επιτρέποντας στον κινητήρα να λειτουργεί πιο αθόρυβα και αποδοτικά σε χαμηλές ταχύτητες.



Πάμε όμως να δούμε πως λειτουργεί το σύστημα Qashqai e-POWER. Χρησιμοποιεί τον τρικύλινδρο υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα 1.5 λίτρων αποκλειστικά για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία τροφοδοτεί τον ηλεκτροκινητήρα ο οποίος με τη σειρά του κινεί τους τροχούς. Το σύστημα τροφοδοτείται από την ενέργεια της μπαταρίας των 2,1 kWh.

Αυτό σημαίνει ότι οι τροχοί κινούνται μόνο με ηλεκτρική ισχύ, προσφέροντας άμεση ροπή, ομαλή επιτάχυνση και αθόρυβη οδήγηση. Και σημειώστε όλα αυτά χωρίς την ανάγκη φόρτισης σε πρίζα. Στην πράξη πατώντας το δεξί πεντάλ αντιλαμβανόμαστε ότι όλα γίνονται πιο άμεσα. Το αυτόματο κιβώτιο μονής σχέσης, συμπεριφέρεται ως ηλεκτρικό, με ότι αυτό συνεπάγεται.

Υπάρχει άμεση απόκριση, ομαλή επιτάχυνση, και αθόρυβη λειτουργία. Μας έδωσε την εντύπωση ότι οδηγούμε ένα αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο χωρίς να έχουμε περιορισμούς σε φόρτιση και σε ηλεκτρική αυτονομία. Η μέγιστη ιπποδύναμη είναι 204 ίπποι και τα 330 Nm ροπής το Qashqai e-POWER προσφέρει άμεση και δυναμική επιτάχυνση, σε συνδυασμό με χαμηλή κατανάλωση και εντυπωσιακή αυτονομία.

Υπάρχουν διαθέσιμα τρία προγράμματα οδήγησης (Sport, Standard, Eco) Με την επιλογή του προγράμματος Sport τα 0-100 χλμ./ώρα έρχονται σε 7,4 δευτερόλεπτα με την τελική ταχύτητα να αγγίζει τα 170χλμ./ώρα.Το σύστημα e-Pedal προσφέρει ισχυρή αναγεννητική πέδηση και επιβραδύνει το αυτοκίνητο την στιγμή που σηκώνεις το πόδι σου από το πεντάλ γκαζιού. Μια λειτουργία η οποία εξυπηρετεί τα μέγιστα στην καθημερινή κυκλοφορία ειδικά μέσα στην πόλη και σε γλυτώνει από τα έξοδα αλλαγής των φρένων για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα .

Πάντως να ξέρετε ότι δεν λειτουργεί όπως αυτό ενός αμιγούς ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Μάλιστα για την ενεργοποίηση του υπάρχει ειδικός διακόπτης στην κεντρική κονσόλα. Όσον αφορά την μέση κατανάλωση είδαμε ακόμη 3,1 λίτρα μέσα στην πόλη και 4,5 λίτρα /100 χλμ. στον ανοιχτό δρόμο με την επιλογή του οικονομικού προγράμματος οδήγησης. Εκπομπές CO2: 107 γρμ./χλμ.





Στον δρόμο τώρα . Οι αναρτήσεις του έχουν διάταξη μπροστά γόνατα ΜακΦέρσον, αντιστρεπτική και πίσω άρθρωση πολλαπλών συνδέσμων. Το αυξημένο βάρος λόγω της υβριδικής τεχνολογίας έχει οδηγήσει σε νέα ρύθμιση η οποία προσαρμοστεί μεταξύ άνεσης και ασφαλούς ελέγχου. Κινηθήκαμε σε επαρχιακά κομμάτια εκεί όπου το σύστημα διεύθυνσης είχε καλή αίσθηση και μας έδινε ικανοποιητική πληροφόρηση με την κίνηση να μεταφέρεται στους μπροστινούς τροχούς και με τα συστήματα υποβοήθησης να επεμβαίνουν όπου χρειαζόταν.

Την ίδια στιγμή οι κλίσεις του αμαξώματος στις στροφές ήταν περιορισμένες με το Qashqai να δείχνει πιο άμεσο στις αντιδράσεις και στις εντολές, ειδικά όταν επιλέξεις το σπορ προγράμματος οδήγησης μέσω του διακόπτη D-mode στην βάση της κονσόλας.

Όμως και στον ανοιχτό δρόμο Nissan Qashqai 1.5 E-POWER 204PS αποδεικνύει ξεκάθαρα ότι είναι ένα μοντέλο προσανατολισμένο στην άνεση με οικογενειακό χαρακτήρα που καταπίνει μεγάλες αποστάσεις αφήνοντας οδηγό και επιβάτες ξεκούραστους.





Παράλληλα, το ιαπωνικό SUV δεν περιορίζεται αποκλειστικά στην άσφαλτο. Η απόσταση των 180 χλστ. από το έδαφος επιτρέπει στο Qashqai να κινηθεί με άνεση και σε πιο βατούς χωματόδρομους, προστατεύοντας αποτελεσματικά το κάτω μέρος του αμαξώματος και δίνοντας στον οδηγό την αυτοπεποίθηση να κινηθεί χωρίς άγχος και εκτός δρόμου. Βέβαια η έλλειψη τετρακίνησης θέτει περιορισμούς Όσον αφορά το σύστημα πέδησης ο οδηγός πρέπει να εξοικειωθεί-κάτι που γίνεται γρήγορα- με την αίσθηση των φρένων, λόγω του συστήματος ανάκτησης ενέργειας.



Σε τελική ανάλυση το νέο Nissan Qashqai e-POWER είναι ένα μοντέλο με δυναμική σχεδίαση, το οποίο κινείται με ένα προηγμένο υβριδικό σύστημα που προσφερει επιδόσεις εντυπωσιακή οικονομία καυσίμου και μεγάλη αυτονομία που μπορεί να πλησιάσει την εργοστασιακή των 1500 χλμ. Επιπλέον έχει πλούσιο εξοπλισμό άνεσης και ασφάλειας από την βασική έκδοση .

Για να το αποκτήσετε χρειάζεστε από 39.790 ευρώ, τιμή στην οποία συμπεριλαμβάνεται προωθητική ενέργεια. Η εργοστασιακή εγγύηση των 5 ετών και η εξυπηρέτηση της αντιπροσωπείας του ΝΙ. Ι Θεοχαράκης είναι ένας ακόμη λόγος για να το αποκτήσετε.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΚΟΥΜΑΣ