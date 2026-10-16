Την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026 επιστρέφει η Γιορτή του Σινεμά, δίνοντας στους λάτρεις της μεγάλης οθόνης την ευκαιρία να απολαύσουν την αγαπημένη τους ταινία με εισιτήριο μόλις 3 ευρώ.

Για μία ημέρα, οι κινηματογράφοι σε όλη την Ελλάδα συμμετέχουν στη δράση, προσφέροντας ενιαία τιμή εισιτηρίου για όλες τις ταινίες και όλες τις προβολές. Έτσι, το κοινό μπορεί να επιλέξει την ταινία που θέλει να παρακολουθήσει, χωρίς να χρειάζεται να πληρώσει το συνηθισμένο αντίτιμο.

Η πρωτοβουλία πραγματοποιείται σε συνεργασία των γραφείων διανομής με τις κινηματογραφικές αίθουσες και έχει στόχο να φέρει περισσότερους θεατές κοντά στη μαγεία του κινηματογράφου.

Πώς θα κλείσετε εισιτήριο με 3 ευρώ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για τις ταινίες που θα προβάλλονται και τις διαθέσιμες ώρες μέσα από τα προγράμματα των κινηματογράφων.

Η Γιορτή του Σινεμά αποτελεί μια ευκαιρία για έξοδο με χαμηλό κόστος, είτε πρόκειται για μια βραδιά με φίλους είτε για μια κινηματογραφική εμπειρία με την οικογένεια.

Το ραντεβού είναι την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, με όλες τις ταινίες και όλες τις προβολές στα 3 ευρώ.

Οι ταινίες που θα προβληθούν

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

ΓΑΤΕΣ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 2

ΕΤΣΙ ΞΑΦΝΙΚΑ

Η ΣΚΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΜΟΥ

ΘΥΣΙΑ

ΣΕΞ ΚΑΙ ΑΙΜΑ

AVENGERS END GAME

CLAYFACE

COYOTE VS ACME

DIGGER

FORGOTTEN ISLAND

Heart Of The Beast

Insidious Out Of The Further

MINIONS & MONSTERS

MPOIOYNA

ODYSSEY

OTHER MOMMY

Paw Patrol The Dino Movie

RESIDENT EVIL

SENSE & SENSIBILITY

STREET FIGHTER

Tad And The Magic Lamp

TERATO-MIA

The Social Reckoning

Toy Story 5

VAIANA

Verity

WHALEFALL

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