Η Ιουλία Καλλιμάνη επιστρέφει στη νυχτερινή Αθήνα - Πότε κάνει πρεμιέρα

Για πέμπτη συνεχή χρονιά στο Tokyo Theater Athens

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Πρώτη Δημοσίευση: 16.10.26, 15:38
Η Ιουλία Καλλιμάνη Επιστρέφει Στη Νυχτερινή Αθήνα
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Η Ιουλία Καλλιμάνη από την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, επιστρέφει για πέμπτη συνεχή χρονιά στη σκηνή του Tokyo Theater Athens, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας σεζόν, με δυνατές και μοναδικές μουσικές στιγμές! 

Με την χαρακτηριστική φωνή της , τις μεγάλες επιτυχίες και την καθηλωτική σκηνική της παρουσία, ετοιμάζεται να υποδεχθεί το κοινό σε ένα πρόγραμμα με ένταση, συναίσθημα και πολλές μουσικές εκπλήξεις. 

ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ

Στο πλευρό της, η εκρηκτική performer Josephine!H κορυφαία pop-hit maker,  έρχεται να προσθέσει τη δική της μοναδική ενέργεια και δυναμική! 

Μαζί τους ο Γιάννης Αρβανιτίδης , ο Γιάννης Στεφανίδης, και ο Νίκος Καλούδης στα DJ sets. 

Με σύγχρονη αισθητική, premium ατμόσφαιρα, και την πιο ολοκληρωμένη εμπειρία live clubbing, το Tokyo Theater και η Ιουλία Καλλιμάνη, θα αποτελέσουν , για πέμπτη συνεχή χρονιά , τους πρωταγωνιστές της νυχτερινής διασκέδασης της Αθήνας !

 

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