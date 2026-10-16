Η Ιουλία Καλλιμάνη Επιστρέφει Στη Νυχτερινή Αθήνα

Η Ιουλία Καλλιμάνη από την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου, επιστρέφει για πέμπτη συνεχή χρονιά στη σκηνή του Tokyo Theater Athens, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας σεζόν, με δυνατές και μοναδικές μουσικές στιγμές!

Με την χαρακτηριστική φωνή της , τις μεγάλες επιτυχίες και την καθηλωτική σκηνική της παρουσία, ετοιμάζεται να υποδεχθεί το κοινό σε ένα πρόγραμμα με ένταση, συναίσθημα και πολλές μουσικές εκπλήξεις.

Στο πλευρό της, η εκρηκτική performer Josephine!H κορυφαία pop-hit maker, έρχεται να προσθέσει τη δική της μοναδική ενέργεια και δυναμική!

Μαζί τους ο Γιάννης Αρβανιτίδης , ο Γιάννης Στεφανίδης, και ο Νίκος Καλούδης στα DJ sets.

Με σύγχρονη αισθητική, premium ατμόσφαιρα, και την πιο ολοκληρωμένη εμπειρία live clubbing, το Tokyo Theater και η Ιουλία Καλλιμάνη, θα αποτελέσουν , για πέμπτη συνεχή χρονιά , τους πρωταγωνιστές της νυχτερινής διασκέδασης της Αθήνας !