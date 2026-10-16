Θοδωρής Αθερίδης για τη γιατρό στο Κολωνάκι: «Προκάλεσα άθελά μου φασαρία»

Η μακροσκελής ανάρτηση μετά τον σάλο των δηλώσεων του

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Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Θοδωρής Αθερίδης αντέτεινε εξηγήσεις για τις δηλώσεις του σχετικά με τη γιατρό του Κολωνακίου, που προκάλεσαν αντιδράσεις.
  • Στην ανάρτησή του στο Facebook, ανέφερε ότι προσπαθεί να κατανοήσει την ψυχολογία προσώπων που εμπλέκονται σε σοβαρές υποθέσεις.
  • Συνδύασε τις δηλώσεις του με την προετοιμασία του για τη σειρά "Το Δίχτυ" και μια συνάντηση με ανακριτές.
  • Επισήμανε τη σημασία της ενσυναίσθησης στην προσέγγιση εγκληματιών, όπως διδάσκεται στις σχολές αστυνομίας.
  • Η αρχική του δήλωση αφορούσε την ψυχική κατάσταση της γιατρού κατά την προσαγωγή της στη φυλακή.

Με μακροσκελή ανάρτηση στο Facebook ο Θοδωρής Αθερίδης επανήλθε δημόσια μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι δηλώσεις του για τη γιατρό του Κολωνακίου, η οποία έχει βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας λόγω της εμπλοκής της στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη. Ο ηθοποιός επιχείρησε να εξηγήσει τι εννοούσε όταν μίλησε για την προσπάθειά του να μπει στη θέση της συγκεκριμένης γυναίκας, τονίζοντας ότι αναφερόταν σε μια διαδικασία κατανόησης της ψυχολογίας προσώπων που συνδέονται με σοβαρές υποθέσεις.

Θοδωρής Αθερίδης για τη γιατρό στο Κολωνάκι: «Προκάλεσα άθελά μου φασαρία»

Η δημόσια παρέμβασή του ήρθε μετά όσα είχε πει στην εκπομπή Στούντιο στις 3, όπου αναφέρθηκε στην ψυχική προσέγγιση που, όπως είπε, κάνει απέναντι σε ανθρώπους που βρίσκονται αντιμέτωποι με βαριές κατηγορίες. Οι τοποθετήσεις του προκάλεσαν συζήτηση, καθώς είχε σταθεί και στη μετάβαση από έναν πολυτελή τρόπο ζωής στον εγκλεισμό.

Με τη νέα του ανάρτηση, ο Θοδωρής Αθερίδης συνέδεσε τις αναφορές του με την προετοιμασία του για τη σειρά Το Δίχτυ και με μια συνάντηση που, όπως περιέγραψε, είχε οργανώσει ο αείμνηστος Μανούσος Μανουσάκης με υψηλόβαθμους ανακριτές της Αστυνομίας.

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Η εξήγηση για τις δηλώσεις και η ανάρτηση στο Facebook

Στην ανάρτησή του ο ηθοποιός έγραψε: «Όταν ξεκινούσαμε τα γυρίσματα για «το δίχτυ» ο Μανούσος είχε οργανώσει ένα μεσημεριανό γεύμα γνωριμίας των ηθοποιών με υψηλόβαθμους ανακριτές της αστυνομίας. Είναι νέοι άνθρωποι με τεράστια εμπειρία στα ειδεχθή εγκλήματα που έγιναν ευρέως γνωστά στην κοινωνία τα τελευταία αρκετά χρόνια. Μέσα από την κουβέντα μας, που σκοπό είχε σαν ηθοποιοί να πλησιάσουμε την ψυχολογία αυτών των αστυνομικών, σταθήκαμε όλοι στην μεθοδολογία που ακολουθούσαν. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος μας είπανε παρά μόνο η ενσυναισθηση. Να μπεις μέσα στο μυαλό του εγκληματία και να προσπαθήσεις να τον καταλάβεις . Πώς νοιώθει τώρα, πως ένιωθε όταν διέπραξε το έγκλημα, γιατί το έκανε, κλπ Μιλήσαμε για τον Μπαμπη Αναγνωστόπουλο, την Πισπιρίγκου, την Μουρτζούγκου και άλλους. Είναι μέρος της δουλειάς τους η ενσυναίσθηση και διδάσκεται στις σχολές της αστυνομίας των διεθνών πανεπιστημίων. Εμάς ο Μανούσος, που ήταν λάτρης της περιπέτειας της δουλειάς μας , για αυτό μας τους γνώρισε. Να διδαχτούμε σαν ηθοποιοί όχι μόνο με το ταλέντο μας , αλλά και με την μέθοδο της έρευνας που θεωρούσε πως έπρεπε να κάνουμε ως ηθοποιοί. Εκείνο το μεσημέρι συζητήσαμε για όλες τις περιπτώσεις των εγκληματιών που προανέφερα. Μπήκαμε σ’ ολονών τα παπούτσια. Το αναφέρω για να προστεθούν στον κατάλογο των εγκληματιών που άνοιξα, και δυστυχώς , προκάλεσα άθελα μου φασαρία!».

Η ανάρτηση του Θοδωρή Αθερίδη

Τι είχε πει στην εκπομπή Studio στις 3 για τη γιατρό του Κολωνακίου

Η αρχική συζήτηση άνοιξε από τις δηλώσεις του στην εκπομπή Studio στις 3, όταν αναφέρθηκε στην υπόθεση του Γιώργου Μαζωνάκη και ειδικότερα στη γιατρό του Κολωνακίου. Εκεί ο Θοδωρής Αθερίδης περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο, όπως είπε, προσεγγίζει ψυχικά ακόμα και πρόσωπα για τα οποία υπάρχουν έντονες αντιδράσεις.

Οι δηλώσεις του Θοδωρή Αθερίδη στο Studio στις 3 προκάλεσαν αντιδράσεις

Οι δηλώσεις του Θοδωρή Αθερίδη στο Studio στις 3 προκάλεσαν αντιδράσεις

Η επίμαχη δήλωσή του ήταν η εξής: «Θα σου πω κάτι για την προσέγγιση που κάνω ψυχικά. Όλο αυτό που έγινε με τον Γιώργο Μαζωνάκη και με τους γιατρούς. Όταν άκουσα ότι αυτή η γυναίκα, η γιατρός, είπε “να περάσω λίγο από το σπίτι μου, μυρίζουν οι μασχάλες μου, να κάνω ένα μπάνιο“, ενώ την πήγαιναν φυλακή, αντιλαμβάνομαι ότι αυτή η γυναίκα, με όλα αυτά τα λεφτά που έχουν βγάλει, που έμαθαν να τα βγάζουν τόσο εύκολα, είχε μάθει σε έναν άλλον τρόπο ζωής, σε ένα άλλο σύμπαν. Το πόσο σκληρό είναι το ότι αυτή μπήκε σε ένα κελί, δεν μπορούμε να το διανοηθούμε». 

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Στη συνέχεια είχε προσθέσει: «Μία κυρία του Κολωνακίου, η οποία δεν πρέπει να είχε και συνείδηση του πόσο επικίνδυνο είναι αυτό που κάνει, αφού το έκανε και στην κόρη της. Νόμιζε ότι είναι παιχνίδι αυτό το πράγμα. Αυτή η γυναίκα τώρα έχει βρει δυστυχία. Αν σου πω ότι μπαίνω στη διαδικασία να ταυτιστώ μαζί της. Αυτό το πράγμα δεν είναι συμπόνια, είναι αυτοματισμός. Θες από κεκτημένη ταχύτητα σαν ηθοποιός;».

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