Ν. Βερλέκης: «Αν ήταν άλλη στη θέση της γυναίκας μου θα με είχε παρατήσει»

Μια σπάνια δημόσια εμφάνιση με τη σύζυγό του έκανε στο Ηρώδειο το βράδυ της Τετάρτης 3/9 ο Νίκος Βερλέκης. Το ζευγάρι παρακολούθησε την παράσταση «Αντιγόνη», απολαμβάνοντας μια όμορφη βραδιά στο κατάμεστο θέατρο.

Πάντα διακριτικός στα προσωπικά του, ο Νίκος Βερλέκης κρατά την οικογένειά του μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας όλα αυτά τα χρόνια. Θέλει να απασχολεί μόνο με ό,τι αφορά στη δουλειά του την οποία λατρεύει.

Με τη σύζυγό του μετρούν πάνω από 40 χρόνια κοινής πορείας, ενώ έχουν αποκτήσει δύο υπέροχες κόρες. Οι δυο τους είναι πολύ αγαπημένοι και συχνά επισκέπτονται το Ηρώδειο για να παρακολουθήσουν παραστάσεις.

Νίκος Βερλέκης: Στο Ηρώδειο με τη σύζυγό του

Σε παλαιότερη συνέντευξη, ο ηθοποιός είχε αναφερθεί στη σύζυγό του στην εκπομπή «Στούντιο 4». «Η σύζυγός μου είναι πανέξυπνη και έκανε πολύ υπομονή. Όταν άρχισα να εμπιστεύομαι τη σύζυγο και τον εαυτό μου καταλάγιασε η αναζήτηση» είχε πει χαρακτηριστικά.