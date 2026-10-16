Επίθεση σημειώθηκε σε ηλικιωμένο άνδρα στα Θυμαράκια, στο κέντρο της Αθήνας. Την ίδια ώρα, το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη θέτει σε εφαρμογή νέο πιλοτικό σχέδιο αστυνόμευσης σε επτά περιοχές της πρωτεύουσας, με στόχο την ενίσχυση της αστυνομικής παρουσίας και την αντιμετώπιση της παραβατικότητας.

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Βαγγέλη Γκούμα, κάμερα ασφαλείας κατέγραψε δύο άτομα να προσεγγίζουν τον ηλικιωμένο. Ο ένας φέρεται να κρατούσε έναν σιδερένιο λοστό μήκους περίπου 1,5 μέτρου.

Οι δράστες φέρονται να ζήτησαν από τον ηλικιωμένο τη χρυσή αλυσίδα που φορούσε, καθώς και χρήματα. Εκείνος προσπάθησε να τους εξηγήσει ότι δεν είχε κάτι σημαντικό πάνω του και τότε ένας από αυτούς τον χτύπησε στο πρόσωπο, άρπαξε την αλυσίδα και απομακρύνθηκε.

Κάτοικοι της περιοχής υποστηρίζουν ότι παρόμοια περιστατικά συμβαίνουν συχνά, ενώ αρκετά από αυτά, σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, δεν καταγγέλλονται στην Αστυνομία.

Εκφράζουν μάλιστα την ανησυχία τους για την ασφάλειά τους και περιγράφουν μια καθημερινότητα που, όπως λένε, έχει γίνει δύσκολη, με ορισμένους να αισθάνονται ανασφάλεια ακόμη και όταν βγαίνουν από τα σπίτια τους.

Νέο σχέδιο αστυνόμευσης σε επτά περιοχές της Αθήνας

Παράλληλα, σε εφαρμογή τίθεται νέο επιχειρησιακό σχέδιο αστυνόμευσης, με αστυνομικές δυνάμεις να αναπτύσσονται σε επτά περιοχές της Αθήνας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του δημοσιογράφου Παναγιώτη Μπούσιου, το σχέδιο αφορά τις εξής περιοχές:

Πλατεία Βικτωρίας

Ακρόπολη

Ομόνοια

Άγιο Παντελεήμονα

Κολωνό

Κυψέλη

Πατήσια

Η εφαρμογή του προβλέπεται καθημερινά από τις 09:00 το πρωί έως τη 01:00 μετά τα μεσάνυχτα, με ενισχυμένη παρουσία αστυνομικών σε σημεία όπου έχουν καταγραφεί προβλήματα παραβατικότητας.

Ειδικά στην πλατεία Βικτωρίας προβλέπεται παρουσία δύναμης της ΟΠΚΕ από τις 22:00 το βράδυ έως τις 06:00 το πρωί.

Παράλληλα, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, επιχειρήσεις από τη Διεύθυνση Αλλοδαπών και την Ασφάλεια θα πραγματοποιούνται τουλάχιστον τέσσερις ημέρες την εβδομάδα.

Όσοι προσάγονται ή συλλαμβάνονται, προβλέπεται να καταλήγουν στα αστυνομικά τμήματα του Αγίου Παντελεήμονα και της Κυψέλης.

Στόχος του σχεδιασμού είναι η ενίσχυση της αστυνόμευσης και η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών στις περιοχές όπου εκφράζονται έντονα παράπονα για την ασφάλεια.

Το σχέδιο έχει πιλοτικό χαρακτήρα και ορίζοντα τριών μηνών. Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του προβλέπεται καθημερινή αξιολόγηση, ώστε να εξεταστεί η αποτελεσματικότητα των μέτρων και να αποφασιστούν ενδεχόμενες αλλαγές.