Άγρια επίθεση σε βάρος εγκύου στη Νίκαια για 10 ευρώ. Νεαρός τη χτύπησε με γροθιές στην κοιλιά για να τη ληστέψει. Στο Star μιλά αποκλειστικά η μητέρα του θύματος.

Η μητέρα της 24χρονης εγκύου που έπεσε θύμα επίθεσης ζει μια πραγματική κόλαση. Η κόρη της, τραυματισμένη, προσπαθεί να συνέλθει μετά την άγρια επίθεση που δέχθηκε από έναν 17χρονο Ρομά, όταν σταμάτησε για λίγο να ξεκουραστεί στην πλατεία της Νίκαιας, έξω από τη στάση του Μετρό.

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«Μας είπε ο γυναικολόγος ότι υπάρχει κίνδυνος για το παιδί. Δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε ακόμα, πρέπει να κλείσει μια εβδομάδα για να δούμε αν έχει αποκολληθεί το παιδί», λέει η μητέρα της 24χρονης κοπέλας.

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Η 24χρονη, η οποία εργάζεται σε εταιρεία security, αντέδρασε άμεσα, προσπαθώντας να προστατέψει το παιδί της. Ειδοποίησε τον σύντροφό της.

«Πήρε τηλέφωνο κατευθείαν τον σύντροφό της, γιατί είχε τις αισθήσεις της μέχρι τότε και του λέει: "Τρέχα γιατί έπεσα θύμα ληστείας". Μετά έχασε τις αισθήσεις της, έπαθε κρίση πανικού», συμπληρώνει η μητέρα της εγκύου που έπεσε θύμα επίθεσης.

Η Ασφάλεια Νίκαιας συγκέντρωσε υλικό από τις κάμερες ασφαλείας και κατάφερε να εντοπίσει τον 17χρονο στο Κερατσίνι και να τον συλλάβει.