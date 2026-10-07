Στα χέρια της αστυνομίας και συγκεκριμένα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου, έπεσαν το πρωί του Σαββάτου (3/10) δύο άτομα ηλικίας 27 και 40 ετών που διακινούσαν ναρκωτικά με ορμητήριο οικία στην περιοχή της Νίκαιας.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με άτομα που δραστηριοποιούνται στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, έχοντας ως ορμητήριο οικία στην περιοχή της Νίκαιας, η οποία είχε τεθεί σε διακριτική επιτήρηση από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας, εντοπίστηκαν οι κατηγορούμενοι και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Δύο συλλήψεις από την Ασφάλεια Ασπροπύργου για διακίνηση ναρκωτικών με ορμητήριο οικία στην περιοχή της Νίκαιας / Βίντεο star.gr

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην επίμαχη οικία-ορμητήριο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

344 γραμμ. κοκαΐνης σε μορφή «κρακ»,

82 γραμμ. κάνναβης,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και

το χρηματικό ποσό των 10.500 ευρώ.

Στη συνέχεια, οι δράστες οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., όπου σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.