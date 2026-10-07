Στα χέρια της αστυνομίας και συγκεκριμένα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου, έπεσαν το πρωί του Σαββάτου (3/10) δύο άτομα ηλικίας 27 και 40 ετών που διακινούσαν ναρκωτικά με ορμητήριο οικία στην περιοχή της Νίκαιας.
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Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με άτομα που δραστηριοποιούνται στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, έχοντας ως ορμητήριο οικία στην περιοχή της Νίκαιας, η οποία είχε τεθεί σε διακριτική επιτήρηση από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας, εντοπίστηκαν οι κατηγορούμενοι και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.
Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην επίμαχη οικία-ορμητήριο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- 344 γραμμ. κοκαΐνης σε μορφή «κρακ»,
- 82 γραμμ. κάνναβης,
- ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και
- το χρηματικό ποσό των 10.500 ευρώ.
Στη συνέχεια, οι δράστες οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., όπου σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.