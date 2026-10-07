Ασφάλεια Ασπροπύργου: Δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στη Νίκαια

Έρευνα σε οικία-ορμητήριο - Τι κατασχέθηκε

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Συλλήψεις Για Ναρκωτικά Στη Νίκαια
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δύο άτομα, ηλικίας 27 και 40 ετών, συνελήφθησαν στη Νίκαια για διακίνηση ναρκωτικών.
  • Η αστυνομία εντόπισε τους κατηγορούμενους μετά από διακριτική επιτήρηση της οικίας τους.
  • Κατασχέθηκαν 344 γραμμάρια κοκαΐνης σε μορφή «κρακ», 82 γραμμάρια κάνναβης και 10.500 ευρώ.
  • Οι δράστες οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών.
  • Οι συλληφθέντες παραπέμφθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Στα χέρια της αστυνομίας και συγκεκριμένα του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου, έπεσαν το πρωί του Σαββάτου (3/10) δύο άτομα ηλικίας 27 και 40 ετών που διακινούσαν ναρκωτικά με ορμητήριο οικία στην περιοχή της Νίκαιας.

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Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με άτομα που δραστηριοποιούνται στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, έχοντας ως ορμητήριο οικία στην περιοχή της Νίκαιας, η οποία είχε τεθεί σε διακριτική επιτήρηση από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας, εντοπίστηκαν οι κατηγορούμενοι και πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση.

Ασφάλεια Ασπροπύργου: Δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών στη Νίκαια

Δύο συλλήψεις από την Ασφάλεια Ασπροπύργου για διακίνηση ναρκωτικών με ορμητήριο οικία στην περιοχή της Νίκαιας / Βίντεο star.gr

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην επίμαχη οικία-ορμητήριο, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • 344 γραμμ. κοκαΐνης σε μορφή «κρακ»,
  • 82 γραμμ. κάνναβης,
  • ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και
  • το χρηματικό ποσό των 10.500 ευρώ.

Στη συνέχεια, οι δράστες οδηγήθηκαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., όπου σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

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