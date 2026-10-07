Περιστατικό ερωτικής αντιζηλίας σημειώθηκε στην Εύβοια όπου μία 37χρονη επιτέθηκε με φαλτσέτα στην σύντροφο του πρώην συζύγου της, την τραυμάτισε στα δάχτυλα και της έκοψε με φαλτσέτα τα μαλλιά.

Το περιστατικό συνέβη χθες Τρίτη (6/10) στην πόλη της Χαλκίδας όταν μια 37χρονη υπήκοος Αλβανίας μετέβη στο σπίτι της 23χρονης υπηκόου Ρουμανίας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι δύο γυναίκες διαπληκτίστηκαν και στη συνέχεια ήρθαν στα χέρια με την 37χρονη να επιτίθεται με φαλτσέτα και να τραυματίζει τη σύντροφο του πρώην της στα δάχτυλα του αριστερού χεριού.

Στη συνέχεια την χτύπησε στο κεφάλι, την τράβηξε απο τα μαλλιά, και αφού της χτύπησε το κεφάλι στο πάτωμα, της έκοψε με την φαλτσέτα μέρος των μαλλιών της.

Φεύγοντας η δράστιδα, άρπαξε και το κινητό τηλέφωνο του θύματος.

Η 23χρονη κοπέλα απο τη Ρουμανία, μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας για τις πρώτες βοήθειες.

Η δράστιδα εντοπίστηκε και συνελήφθη απο την αστυνομία, ενώ στην κατοχή της βρέθηκε το κινητό που είχε αφαιρέσει απο το θύμα της.

Σήμερα η 37χρονη οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Χαλκίδας και πήρε προθεσμία να απολογηθεί στον Ανακριτή.