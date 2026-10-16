«Έφυγε» από τη ζωή ο Γιώργος Βαρδινογιάννης σε ηλικία 90 ετών

Η πορεία του στο ναυτικό, η αγάπη για τον Παναθηναϊκό και το έργο του

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«Έφυγε» από τη ζωή ο Γιώργος Βαρδινογιάννης σε ηλικία 90 ετών
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Βαρδινογιάννης σε ηλικία 90 ετών.
  • Γεννήθηκε το 1936 στην Επισκοπή Ρεθύμνου και ήταν μέλος της οικογένειας Βαρδινογιάννη.
  • Διέπρεψε στη ναυτιλία και υπηρέτησε ως πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για σχεδόν 21 χρόνια.
  • Κατά τη διάρκεια της προεδρίας του, η ομάδα κατέκτησε 6 Πρωταθλήματα, 9 Κύπελλα και 3 Σούπερ Καπ.
  • Αφήνει πίσω του δύο παιδιά και εγγόνια.

«Έφυγε» από τη ζωή στα 90 του χρόνια ο επιχειρηματίας και εφοπλιστής, Γιώργος Βαρδινογιάννης.

Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης γεννήθηκε το 1936 στην Επισκοπή Ρεθύμνου και ήταν ένα από τα δέκα παιδιά του Γιάννη Βαρδινογιάννη και της Χρυσής Θεοδωρουλάκη. 

Γιώργος Βαρδινογιάννης: Διέπρεψε στον χώρο της ναυτιλίας

Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης επέλεξε το εμπορικό ναυτικό. Αποφοίτησε από τη Σχολή Εμποροπλοιάρχων του Σαουθάμπτον στην Αγγλία και από τότε έμεινε γνωστός με το προσωνύμιο «Καπετάνιος». 

Τα αδέλφια του ακολούθησαν διαφορετικές διαδρομές, αφήνοντας κι εκείνα το αποτύπωμά τους στην πολιτική, τη ναυτιλία και τις επιχειρήσεις.

O Γιώργος Βαρδινογιάννης «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών

O Γιώργος Βαρδινογιάννης «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 90 ετών

Ο μεγαλύτερος αδελφός του, Παύλος Βαρδινογιάννης, ασχολήθηκε με την πολιτική, διατελώντας βουλευτής Ρεθύμνου και υπουργός στην κυβέρνηση του Γεωργίου Παπανδρέου. Ο Νίκος και ο Βαρδής Βαρδινογιάννης υπηρέτησαν ως αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού, προτού στραφούν στις επιχειρήσεις και αναλάβουν ηγετικούς ρόλους στον Όμιλο Βαρδινογιάννη. Ο Θεόδωρος και ο Σήφης δραστηριοποιήθηκαν στη ναυτιλία, με τον πρώτο να διατελεί και μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ ΟΦΗ, ενώ η αδελφή τους, Ελένη, παντρεύτηκε τον πολιτικό Γιάννη Κεφαλογιάννη.

Συνέδεσε το όνομά του με τον Παναθηναϊκό, του οποίου διετέλεσε πρόεδρος για είκοσι χρόνια

Συνέδεσε το όνομά του με τον Παναθηναϊκό, του οποίου διετέλεσε πρόεδρος για είκοσι χρόνια

Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης είχε ενεργό παρουσία στα θεσμικά όργανα της ελληνικής ναυτιλίας και διετέλεσε για δύο θητείες μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών.

Άφησε το στίγμα του στον Παναθηναϊκό

Στις 17 Ιουλίου 1979 η οικογένεια Βαρδινογιάννη αγόρασε το πλειοψηφικό πακέτο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός και ο Γιώργος Βαρδινογιάννης τοποθετήθηκε πρόεδρος.

Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης ξεχώρισε και στον χώρο της ναυτιλίας

Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης ξεχώρισε και στον χώρο της ναυτιλίας

Υπήρξε πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για σχεδόν 21 χρόνια, από τον Ιούλιο του 1979 μέχρι τον Μάιο του 2000. Σ' αυτό το διάστημα, η ομάδα κατέκτησε 6 Πρωταθλήματα, 9 Κύπελλα και 3 Σούπερ Καπ, ενώ δύο φορές έφτασε πολύ κοντά στον τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, του Κυπέλλου Πρωταθλητριών - Τσάμπιονς Λιγκ τη σεζόν 1984 - 1985 και τη σεζόν 1995 - 1996.

Αφήνει πίσω του τα δύο του παιδιά, Παύλο και Χρυσή, και τα εγγόνια του. 

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ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ
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