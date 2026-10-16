Mercury Rev: «Αναζητούμε πάντοτε τη σιωπή που βρίσκεται ανάμεσα στο χάος»

Ο Grasshopper μιλάει στη Γεωργία Χάρδα λίγο πριν το live

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Με αφορμή τη συμπλήρωση 25 χρόνων από την κυκλοφορία του εμβληματικού All Is Dream, οι Mercury Rev επιστρέφουν στην Αθήνα την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026, για μια ξεχωριστή συναυλία στο Gazarte Ground Stage. Λίγο πριν από την εμφάνισή τους, ο κιθαρίστας του γκρουπ Grasshoper -κατά κόσμον Sean Mackiowiak- μιλά για τη διαχρονική δύναμη των ονείρων και της μουσικής, την επιστροφή σε ένα άλμπουμ που εξακολουθεί να αποκαλύπτει νέες πτυχές του, την περιπετειώδη διαδρομή του συγκροτήματος και εκείνον τον ιδιαίτερο ήχο που παραμένει αναλλοίωτος στον χρόνο: τον «thin wild Mercury sound».

Καλώς ήρθες στο star.gr! Με αφορμή τη συμπλήρωση 25 χρόνων από την κυκλοφορία του μαγευτικού All Is Dream, θα ήθελα να ξεκινήσω από μια σκέψη: ένα τέταρτο του αιώνα μετά, όταν επιστρέφεις σε αυτό το μουσικό σύμπαν, τι αναδύεται στην επιφάνεια που τότε παρέμενε κρυμμένο ακόμη και από εσάς τους ίδιους;

Grasshopper: Τα όνειρα είναι ένας οδικός χάρτης.

Οι ιδέες που δεν μας αφήνουν να κοιμηθούμε τη νύχτα δεν εμφανίζονται τυχαία. Είναι ψίχουλα που μας οδηγούν κάπου σημαντικά. Συχνά χρειάζεται να πάψουμε να απορρίπτουμε τα όνειρα ως μη ρεαλιστικά και να αρχίσουμε να δίνουμε προσοχή στα μοτίβα που μας αποκαλύπτουν.

Το ίδιο ισχύει και για τη μουσική. Η μουσική είναι μια πύλη. Είναι μια χρονομηχανή. Ακούγοντας ένα συγκεκριμένο τραγούδι από το All Is Dream, μπορεί να μεταφερθείς μέσα στον χρόνο, σε έναν τόπο, σε ένα συναίσθημα, σε ανθρώπους που ανήκουν στο παρελθόν ή, ίσως, στο μέλλον.

Mercury Rev: «Αναζητούμε πάντοτε τη σιωπή που βρίσκεται ανάμεσα στο χάος»

Καθώς επιστρέφετε στο All Is Dream για τις επετειακές συναυλίες, υπήρξε κάποιο τραγούδι που σας εξέπληξε ή που σας έκανε να το δείτε με διαφορετικό μάτι;

Grasshopper: Κατά κάποιον τρόπο, επαναπροσδιορίσαμε το «Hercules». Το παρουσιάζουμε με μια ελαφρώς διαφορετική ενορχήστρωση, κάτι καινούργιο και συναρπαστικό!

Θα παρουσιάσετε το All Is Dream ως ένα ολοκληρωμένο έργο ή θα το συνδυάσετε με τραγούδια από διαφορετικές περιόδους της πορείας των Mercury Rev;

Grasshopper: Το All Is Dream θα παρουσιαστεί ως μια γιορτή, με τα περισσότερα τραγούδια του άλμπουμ να συνδυάζονται με κομμάτια από τα Deserter’s Songs, Born Horses και Snowflake Midnight, που συνδέονται μεταξύ τους σε θεματικό επίπεδο.

Υπάρχει κάποιο τραγούδι από το All Is Dream με το οποίο νιώθετε σήμερα πιο κοντά απ’ ό,τι όταν το γράψατε;

Grasshopper: Το «Tides of the Moon» είναι ένα τραγούδι με το οποίο νιώθαμε πάντοτε πολύ κοντά, τόσο ως προς τους στίχους όσο και ως προς τη μουσική. Είναι από εκείνα τα κομμάτια που εξακολουθούν να μας αγγίζουν με το πέρασμα του χρόνου. Το «Tides of the Moon» παραμένει για εμάς ένα τραγούδι με ιδιαίτερη συναισθηματική βαρύτητα, που εξακολουθεί να μας εκφράζει και να μας θυμίζει τι νιώθαμε όταν το δημιουργούσαμε.

Μία από τις πρώτες συναυλίες σας ήταν ως support στον Bob Dylan, στο Yale, το 1991 — μια πραγματικά ασυνήθιστη αρχή για ένα συγκρότημα που μόλις ξεκινούσε. Τι θυμάστε σήμερα από εκείνη τη βραδιά; Και αν μπορούσατε να συναντήσετε για λίγα λεπτά τον νεότερο εαυτό σας, τι θα του λέγατε;

Grasshopper: Θυμάμαι ότι, ενώ παίζαμε, κοίταξα προς την άκρη της σκηνής και είδα τον Bob Dylan να μας παρακολουθεί, φορώντας ένα μαύρο φούτερ με την κουκούλα ανεβασμένη πάνω από τα μαλλιά του.

Ήταν σουρεαλιστικό. Όπως ακριβώς θα έπρεπε να είναι οτιδήποτε έχει να κάνει με τον Bob Dylan.

Όσο για τον νεότερο εαυτό μου, όπως και στον σημερινό, θα του έλεγα: «Συνέχισε να είσαι ο εαυτός σου και συνέχισε να μας κρατάς σε αγωνία…».

Εγώ, ο Grasshopper, γεννήθηκα στις 25 Μαΐου, μία ημέρα μετά τα γενέθλια του Bob Dylan. Ξέρω αυτόν τον «thin wild Mercury sound».

Mercury Rev: «Αναζητούμε πάντοτε τη σιωπή που βρίσκεται ανάμεσα στο χάος»

Από το All Is Dream μέχρι το Born Horses, έχουν αλλάξει πολλά στον ήχο σας, στην τεχνολογία και στον τρόπο που δημιουργείτε. Τι είναι, όμως, αυτό που παραμένει αναμφισβήτητα Mercury Rev, ανεξάρτητα από την εποχή;

Grasshopper: Ο «thin wild Mercury sound».

Το Born Horses ανέδειξε ξανά την πιο πειραματική και απρόβλεπτη πλευρά των Mercury Rev. Πώς συνδέεται αυτή η δημιουργική ελευθερία με τον κόσμο που είχατε διαμορφώσει στο All Is Dream;

Grasshopper: Πιστεύουμε ότι σε όλη τη μουσική μας διαδρομή προσπαθούμε να συνδυάζουμε τα νοσταλγικά, γεμάτα παιδικό θαυμασμό οράματά μας για την αγροτική Αμερική της Rust Belt με την παιδική αθωότητα και την αίσθηση του θαύματος, το noise rock, τον ψυχεδελικό πειραματισμό, τις κινηματογραφικές ονειροπλασίες και τις εκρήξεις της ορχηστρικής μουσικής που κινείται στα όρια του chamber.

Αναζητούμε πάντοτε τη σιωπή που βρίσκεται ανάμεσα στο χάος. Όλα συνδέονται!

Μετά από 25 χρόνια, έχετε την αίσθηση ότι το κοινό ακούει το All Is Dream διαφορετικά σήμερα; Έχετε ανακαλύψει νέες σημασίες στα τραγούδια μέσα από τον τρόπο που τα προσλαμβάνουν οι ακροατές;

Grasshopper: Ως συγκρότημα, διασχίζουμε το σκοτάδι, γιατί η αντίθεση, η προσαρμογή και η βαθιά αυτοπαρατήρηση μάς αποκαλύπτουν όσα δεν μπορούμε να δούμε μέσα στο αδιάκοπο, εκτυφλωτικό φως — το φως που υπάρχει μέσα στον καθένα μας, το φως μέσα σου.

Και έτσι, το φως του ακροατή αντανακλάται πίσω σε εμάς, σαν καθρέφτης, επιστρέφοντας στο φως που υπάρχει μέσα σε όλους μας. Κι αυτό είναι ένα όνειρο!

Πώς είναι να ερμηνεύετε σήμερα αυτά τα τραγούδια μπροστά σε ανθρώπους που τα έζησαν όταν κυκλοφόρησε το άλμπουμ, το 2001, αλλά και σε ακροατές που τα ανακάλυψαν πολλά χρόνια αργότερα;

Grasshopper: Είναι μια πολύ σουρεαλιστική εμπειρία. Η μουσική είναι μια πύλη προς το ταξίδι στον χρόνο.

Mercury Rev: «Αναζητούμε πάντοτε τη σιωπή που βρίσκεται ανάμεσα στο χάος»

Στις 29 Οκτωβρίου επιστρέφετε στην Αθήνα για μια εμφάνιση στο Gazarte. Τι ανυπομονείτε περισσότερο να ζήσετε σε αυτή τη συναυλία και πώς είναι να μοιράζεστε τη μουσική σας με ένα κοινό που την έχει κάνει κομμάτι της δικής του ιστορίας;

Grasshopper: Πάντα χαιρόμαστε να παίζουμε στην Αθήνα! Αγαπάμε την πόλη, τους ανθρώπους της, το φαγητό, την ενέργεια και την ιδιαίτερη ατμόσφαιρά της. Υπάρχει κάτι πολύ ζωντανό και αυθεντικό στην Αθήνα που μας κερδίζει κάθε φορά που επιστρέφουμε.

Οι συναυλίες είναι πάντα μια ευκαιρία να ξανασυναντηθούμε με το κοινό μας, να μοιραστούμε τη μουσική μας και να ζήσουμε μαζί τη στιγμή, κάτι που για εμάς έχει μεγάλη αξία. Γι’ αυτό και κάθε εμφάνισή μας στην πόλη είναι ξεχωριστή και ανυπομονούμε πάντα να επιστρέψουμε.

Έπειτα από τόσα χρόνια στη μουσική, τι είναι αυτό που εξακολουθεί να σε ενθουσιάζει λίγο πριν ανεβείς στη σκηνή;

Grasshopper: Το να συμμετέχω στην πιο αγνή μορφή επικοινωνίας με άλλους ανθρώπους: μέσα από τη μαγεία της μουσικής!

Σήμερα, τι σημαίνει για εσάς το All Is Dream; Έχει αποκτήσει μια διαφορετική σημασία με το πέρασμα του χρόνου, τόσο για εσάς όσο και για την ιστορία των Mercury Rev;

Grasshopper: Το All Is Dream είναι μια πραγματικότητα από μόνο του. Στον Βουδισμό, τα καθημερινά γεγονότα ή η «πραγματικότητα» που βιώνουμε δεν είναι και τόσο πραγματικά, καθώς έχουν λάβει χώρα μόνο μέσα στη φαντασία ή σε μια κατάσταση ονειρικού ύπνου.

Το συνδικάτο των Ονείρων, το Καραβάνι των Ονείρων, η θεωρία του Ονείρου στη Μαλάγια…

In Dreams Begin Responsibilities.

«Μέσα στα όνειρα γεννιούνται οι ευθύνες».

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΔΑ

Mercury Rev: «Αναζητούμε πάντοτε τη σιωπή που βρίσκεται ανάμεσα στο χάος»

Είμαι δημοσιογράφος και αγαπώ να κινούμαι στον παλμό της μουσικής, να ταξιδεύω μέσα από τις ιστορίες που γεννά η rock σκηνή. Έχω πραγματοποιήσει πολυάριθμες συνεντεύξεις με καλλιτέχνες, αναζητώντας πάντα τη λεπτομέρεια και την αλήθεια που μένει εκτός κάδρου.

Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026

GAZARTE – Ground Stage

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Διαβάστε περισσότερα:
MERCURY REV
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GRASSHOPPER
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ALTENATIVE MUSIC
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GEORGIA CHARDA
 |
ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΔΑ
 |
SEAN «GRASSHOPPER» MACKOWIAK
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NEO-PSYCHEDELIC SHOEGAZE
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