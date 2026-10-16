Βούλγαρη: Ποια είναι η «ξαδέλφη» της που παίζει σε clip του Οικονομόπουλου

Η τετραπληγία της αδελφής της & τα σχέδια για την τηλεόραση

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Μια ξεχωριστή καλεσμένη είχαν στην εκπομπή Κοινωνία Ώρα Mega, η οποία συμβαίνει να είναι και ξαδέλφη της Ανθής Βούγλαρη, όπως είπε η παρουσιάστρια.

Με αφορμή, την εμφάνισή της στο videoclip του Νίκου Οικονομόπουλου, με τίτλο «Ένοχο κορμί», στο οποίο υποδύεται τη floor manager, η Μαριαλένα Βούλγαρη πήγε στο πλατό και δέχτηκε με χαρά να πάρει τη θέση του συνεργάτη τους, Kώστα Τσιφρικά.

Βούλγαρη: Ποια είναι η «ξαδέλφη» της που παίζει σε clip του Οικονομόπουλου

«Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τι θα κάνουμε τώρα. Ο Τσιφρικάς είναι να πάρει σύνταξη, οπότε θα κάνουμε αλλαγή σκυτάλης από τον Τσιφρικά στη Μαριαλένα Βούλγαρη, που συμβαίνει να είμαστε και ξαδέρφες, τι να κάνουμε τώρα;», είπε χαρακτηριστικά η Ανθή Βούλγαρη. 

Πάντως, η ξαδέλφη της δεν είναι από το Πήλιο, αλλά από την Πάτρα. «Συνδεόμαστε όλοι οι Βουλγαρέοι», σχολίασε η δημοσιογράφος.

Βούλγαρη: Ποια είναι η «ξαδέλφη» της που παίζει σε clip του Οικονομόπουλου

Στη συνέχεια, η Μαριαλένα Βούλγαρη είπε πως πάντα της άρεσε αυτός ο χώρος και η τηλεόραση. Έχει ασχοληθεί με το modelling, έχει σπουδάσει θεατρολογία γιατί ήταν κάτι το οποίο ήθελε, όπως και η υποκριτική.

 

 

H πρόταση για να παίξει στο videoclip του Νίκου Οικονομόπουλου ήρθε από την εταιρία παραγωγής. «Χτύπησε το τηλέφωνό μου από την εταιρία παραγωγής και μου είπαν ότι είμαι υποψήφια αν θέλω για να παίξω στο βιντεοκλίπ», εξήγησε.

Αποκάλυψε μάλιστα, ότι έχει κάνει κι ένα δοκιμαστικό και περιμένει να υπογράψει κάτι. «Δεν μπορώ να πω γιατί ακόμα δεν έχουν γίνει συμβόλαια. Είναι για εκπομπή απογευματινή σε μεγάλο κανάλι», είπε.

Μαριαλένα Βούλγαρη: Η συγκινητική αναφορά στην αδελφή της- «Είναι τετραπληγική και τη φροντίζω εγώ»

Η Ανθή Βούλγαρη αναφέρθηκε στις συνεντεύξεις που έχει δώσει η Μαριαλένα Βούλγαρη μιλώντας για την τετραπληγία της αδελφής της. Η κοπέλα αποκάλυψε ότι φροντίζει την αδελφή της εδώ και 7 χρόνια και το κάνει με πολλή αγάπη.

«Είμαι πολύ ευαισθητοποιημένη με αυτό το θέμα, γιατί πραγματικά οι γονείς που έχουν τέτοια παιδάκια είναι ήρωες. Είναι πολύ δύσκολες οι υποδομές που έχουμε και ελλιπείς μάλλον θα πω. Η αδελφή μου μένει μαζί μου στην Αθήνα και τη φροντίζω εγώ. Έχω χάσει τη μητέρα μου. Έχω βοήθεια από μια υπέροχη κυρία που είναι σαν οικογένεια. Η αδελφή μου είναι 42 ετών αλλά νοητικά είναι σαν παιδάκι 5 χρόνων. Δεν είναι βάρος για μένα, είναι η οικογένειά μου».

Η Μαριαλένα Βούλγαρη είναι σήμερα 31 χρόνων κι έχει αναλάβει τη φροντίδα της αδελφής της από τα 23 της. 

Όσο για τη συγγένεια με την παρουσιάστρια είτε είναι μακρινή είτε απλώς συνωνυμία, καθώς η δημοσιογράφος φάνηκε ότι δεν τη γνώριζε. 

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ΑΝΘΗ ΒΟΥΛΓΑΡΗ
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ΞΑΔΕΛΦΗ
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ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ
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