«Κοκκινοσκουφίτσες και Λύκοι» το νέο βιβλίο της ομάδας «Γράφουμε Ιστορία»

Η παρουσίαση θα γίνει το Σάββατο 24 Οκτωβρίου στο Panellinios Club House

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Η συγγραφική ομάδα «Γράφουμε Ιστορία» και οι Εκδόσεις ΕΛΚΥΣΤΗΣ σας προσκαλούν στην παρουσίαση του συλλογικού έργου «Κοκκινοσκουφίτσες και Λύκοι», το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2026, στις 19:30, στον χώρο του Panellinios Club House, στην Κυψέλη.
Μετά την πρώτη επιτυχημένη συγγραφική τους συνάντηση στη συλλογή «Μικρές Ιστορίες, Μεγάλες Αμαρτίες», τα μέλη της ομάδας «Γράφουμε Ιστορία» επιστρέφουν με το δεύτερο συλλογικό τους βιβλίο, αυτή τη φορά ανατρέποντας ένα από τα πιο γνωστά παραμύθια όλων των εποχών. Γιατί δεν είναι όλα τα παραμύθια για παιδιά. Και σίγουρα, δεν έχουν όλα ευτυχισμένο τέλος.

«Κοκκινοσκουφίτσες και Λύκοι» το νέο βιβλίο της ομάδας «Γράφουμε Ιστορία»

Στις «Κοκκινοσκουφίτσες και Λύκοι», το γνώριμο παραμύθι εγκαταλείπει το δάσος και μεταφέρεται στη σύγχρονη πραγματικότητα. Εκεί όπου οι λύκοι κυκλοφορούν ανάμεσά μας, κρύβονται πίσω από οικεία πρόσωπα και καθημερινές σχέσεις, ενώ οι Κοκκινοσκουφίτσες δεν είναι πάντα αθώες, ούτε απαραίτητα ανυπεράσπιστες.

Δεκατρείς συγγραφείς ενώνουν τις φωνές τους μέσα από ιστορίες σκοτεινές, ανατρεπτικές, βαθιά ανθρώπινες, αλλά και με απροσδόκητες δόσεις χιούμορ. Ιστορίες που αγγίζουν την κακοποίηση, την απώλεια, την εκδίκηση, την ενοχή και την επιβίωση, φωτίζοντας τις διαφορετικές όψεις της ανθρώπινης φύσης.

Γιατί καμιά φορά ο λύκος δεν είναι αυτός που φοβόμαστε. Και η Κοκκινοσκουφίτσα δεν περιμένει πια τον κυνηγό.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι συγγραφείς θα μιλήσουν για τις ιστορίες τους, την έμπνευση πίσω από αυτές και τη δημιουργική διαδρομή της ομάδας, ενώ αγαπημένοι προσκεκλημένοι θα συμμετάσχουν σε μια βραδιά αφιερωμένη στη λογοτεχνία, στη συλλογική δημιουργία και στη δύναμη της αφήγησης.

Σας περιμένουμε να ανακαλύψουμε μαζί τι συμβαίνει όταν τα παραμύθια μεγαλώνουν, οι ρόλοι αντιστρέφονται και οι λύκοι βγάζουν τις προβιές τους.

Πληροφορίες βιβλίου

Τίτλος: Κοκκινοσκουφίτσες και Κακοί Λύκοι
Είδος: Συλλογή διηγημάτων
Συγγραφείς: Ομάδα «Γράφουμε Ιστορία»
Εκδόσεις: Ελκυστής | 2026

Συμμετέχουν οι συγγραφείς:
Εύη Αβρααμίδου, Τζένη Γιαννοπούλου, Μιχάλης Δούκας, Όλγα Καυκά, Δήμητρα Κολιαστάση, Νίκη Κουμαρτζάκη, Ιωάννα Λυγερού, Μελάνια Μανουσαρίδου, Ελένη Μανταδάκη, Μαρίλεια Μίχα, Κέλλυ Νικολαΐδου, Ελίνα Σταμπουλή, Βάσω Τσόγια.

Πληροφορίες εκδήλωσης
Ημερομηνία: Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2026
Ώρα: 19:30
Τοποθεσία: Panellinios Club House, Ευελπίδων 2, Πεδίον του Άρεως
Διοργάνωση: Συγγραφική ομάδα «Γράφουμε Ιστορία» – Εκδόσεις Ελκυστής

Απόσπασμα από το Βιβλίο

«Κοκκινοσκουφίτσες και Λύκοι» το νέο βιβλίο της ομάδας «Γράφουμε Ιστορία»

Υπάρχουν παραμύθια που μας νανουρίζουν και μας συντροφεύουν στην παιδική μας ηλικία. Ιστορίες που ακούστηκαν ψιθυριστά δίπλα στο κρεβάτι, που μας έμαθαν να μη φοβόμαστε το σκοτάδι και να πιστεύουμε πως στο τέλος το καλό πάντα νικά. Παραμύθια με ήρωες, πριγκίπισσες, και λύκους που τιμωρούνται. Όμως μεγαλώνοντας καταλαβαίνουμε πως ο κόσμος δεν μοιάζει πάντα με εκείνες τις ιστορίες. Γιατί υπάρχουν παραμύθια που δεν γράφτηκαν για να μας προστατεύσουν, αλλά για να μας προειδοποιήσουν. Και υπάρχουν ιστορίες που δεν τελειώνουν ποτέ, απλώς ωριμάζουν, αλλάζουν φωνή κι έρχονται να μας μάθουν ότι δεν τελειώνουν όλα τα παραμύθια με το «ζήσαν αυτοί καλά κι εμείς καλύτερα». 

Η Κοκκινοσκουφίτσα, έτσι όπως τη γνωρίσαμε, μεγάλωσε μέσα στις σελίδες της παιδικής μας ηλικίας. Με ένα κόκκινο ρούχο, ένα καλάθι, έναν δρόμο μέσα στο δάσος κι έναν λύκο που στο τέλος τιμωρείται. Όμως ο κόσμος γύρω μας δεν λειτουργεί με τόσο καθαρές γραμμές. Οι λύκοι δεν φορούν πάντα προβιά. Και οι Κοκκινοσκουφίτσες δεν είναι πάντα παιδιά. Η συλλογή που κρατάτε στα χέρια σας επιστρέφει στο γνωστό παραμύθι για να το αποδομήσει, να το ραγίσει και να το ξαναπεί από την αρχή. Εδώ, οι ιστορίες δεν αναζητούν σωτήρες. Αναζητούν αλήθειες.

Οι Κοκκινοσκουφίτσες αυτής της συλλογής δεν είναι ίδιες μεταξύ τους. Άλλες τρέχουν, άλλες παγώνουν, άλλες επιστρέφουν, άλλες θυμούνται, άλλες γελάνε πονηρά. Κάποιες σπάνε τον κύκλο. Κάποιες όχι. Και οι λύκοι; Δεν είναι πάντα άντρες, δεν είναι πάντα τέρατα με δόντια, δεν είναι πάντα κακοί. Είναι πρόσωπα καθημερινά, οικεία, κοινωνικά αποδεκτά. Είναι συστήματα, είναι η βία, είναι οι σιωπές, μπορεί να είναι όμως και το θύμα.
 

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