Aυτά είναι τα τέσσερα πιο σκληρά ζώδια του κύκλου

Κάποιοι άνθρωποι μοιάζουν απρόσιτοι. Δεν ανοίγονται εύκολα, προτιμούν να κρατούν τα συναισθήματά τους για τον εαυτό τους και δείχνουν πάντα να έχουν τον απόλυτο έλεγχο. Στον ζωδιακό κύκλο, υπάρχουν τέσσερα ζώδια που ξεχωρίζουν για τη δύναμη, τη σκληρότητα και την ικανότητά τους να μη φανερώνουν ποτέ τα αληθινά τους συναισθήματα. Κι όμως, πίσω από αυτή την “πανοπλία” κρύβεται μια βαθιά ευαισθησία και μια ανάγκη για κατανόηση — που, αν τη διακρίνεις, μπορεί να σου ανοίξει τον δρόμο για μια ουσιαστική σύνδεση, χωρίς εντάσεις και άμυνες.

Aυτές είναι οι πιο ερωτικές μέρες του Νοεμβρίου

Αιγόκερως

Ο Αιγόκερως είναι ο στρατηγός του ζωδιακού. Δεν αφήνει τίποτα στην τύχη και έχει πάντα ένα σχέδιο για κάθε πιθανό σενάριο. Φαίνεται ψυχρός, αλλά στην πραγματικότητα φοβάται την απογοήτευση. Πώς να τον προσεγγίσεις: δείξε ότι σέβεσαι τη συνέπεια και τη φιλοδοξία του. Μην τον πιέσεις συναισθηματικά και απόδειξε με πράξεις ότι είσαι αξιόπιστος. Για εκείνον, η εμπιστοσύνη χτίζεται με τον χρόνο — ποτέ με λόγια.

Σκορπιός

Ο Σκορπιός έχει την πιο έντονη συναισθηματική ζωή απ’ όλα τα ζώδια, αλλά δεν αφήνει κανέναν να τη δει. Μπορεί να σε “διαβάσει” σε δευτερόλεπτα, όμως σπάνια αποκαλύπτει τι νιώθει. Είναι παθιασμένος, αλλά και εκδικητικός όταν προδοθεί. Πώς να τον προσεγγίσεις: ειλικρίνεια πάνω απ’ όλα. Μην προσπαθήσεις να του κρύψεις τίποτα — θα το καταλάβει. Αν του δείξεις ότι μπορεί να σε εμπιστευτεί, θα γίνει ο πιο πιστός σύμμαχος (και εραστής) που είχες ποτέ.

Κριός

Ο Κριός ζει για τη δράση. Είναι παρορμητικός, δυναμικός και δεν αντέχει την αδράνεια. Η “σκληρότητά” του προέρχεται από την ανάγκη του να έχει πάντα τον έλεγχο και να μην αφήνει τα συναισθήματα να τον αποδυναμώνουν. Πώς να τον προσεγγίσεις: μίλησέ του με αυτοπεποίθηση. Μην τον προκαλείς χωρίς λόγο, αλλά μην του δείξεις και φόβο. Θέλει δίπλα του ανθρώπους που αντέχουν την ένταση και ξέρουν να σταθούν όρθιοι όταν φουντώνει η φωτιά.

Λέων

Ο Λέων φορά το στέμμα του με σιγουριά. Θέλει να είναι το κέντρο της προσοχής, αλλά όχι από ανασφάλεια — από περηφάνια. Κάτω από τη λαμπερή του εμφάνιση κρύβεται ένας ευαίσθητος εγωισμός που πληγώνεται εύκολα. Πώς να τον προσεγγίσεις: επαίνεσέ τον ειλικρινά, δείξε θαυμασμό, αλλά χωρίς δουλοπρέπεια. Ο Λέων εκτιμά τη γενναιοδωρία, την πίστη και τη σταθερότητα — όποιος τα προσφέρει, έχει κερδίσει μια θέση στη βασιλική του αυλή.

Πηγή: mylife.com.cy 

