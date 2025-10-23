Aυτές είναι οι πιο ερωτικές μέρες του Νοεμβρίου

Μήπως το ζώδιό σου ανήκει στα τυχερά;

Σχεσεις
Ο Νοέμβριος 2025 είναι μήνας πάθους, συγκίνησης και έντονων εξελίξεων στα αισθηματικά!Η Αφροδίτη κάνει τη βουτιά της στα βαθιά νερά του Σκορπιού, ξυπνώντας επιθυμίες, μνήμες και ανεκπλήρωτους έρωτες.Προς το τέλος του μήνα, περνά στον Τοξότη, φέρνοντας πιο ανάλαφρη, αισιόδοξη και ειλικρινή διάθεση.

Aυτά είναι τα ζώδια που θα έχουν άνετη εβδομάδα

3 Νοεμβρίου – Αφροδίτη τετράγωνο Δία, Άρης τρίγωνο Ποσειδώνα

Η πρώτη “ηλεκτρισμένη” μέρα του μήνα!

Η Αφροδίτη συγκρούεται με τον Δία φέρνοντας υπερβολή στον έρωτα, έντονο φλερτ, αλλά και μικρά δράματα που ανεβάζουν τη θερμοκρασία.

Παράλληλα, ο Άρης σε τρίγωνο με τον Ποσειδώνα κάνει τη φαντασία να καλπάζει — μια ματιά, ένα μήνυμα ή μια τυχαία συνάντηση αρκεί. Αν είσαι ελεύθερος, μπορεί να βιώσεις ένα έντονο “κλικ”· αν είσαι σε σχέση, πάθος και ρομαντισμός ανανεώνουν το δεσμό σου.  
Ευνοούνται:

 Καρκίνοι γεννημένοι 19–21 Ιουλίου

 Σκορπιοί γεννημένοι 20–22 Νοεμβρίου

 Ιχθύες γεννημένοι 17–19 Μαρτίου

7 Νοεμβρίου – Η Αφροδίτη περνά στον Σκορπιό

Το Σύμπαν φορά κόκκινο κραγιόν! Η Αφροδίτη στο ζώδιο του πάθους και της ψυχικής ένωσης χαρίζει μαγνητισμό, έντονα βλέμματα, και εκείνη τη γνώριμη αίσθηση “ή όλα ή τίποτα”.Οι σχέσεις βαθαίνουν, οι επιθυμίες δυναμώνουν και το φλερτ αποκτά υπονοούμενα.

Ευνοούνται:

 Σκορπιοί γεννημένοι 8–15 Νοεμβρίου

 Καρκίνοι γεννημένοι 10–17 Ιουλίου

 Ιχθύες γεννημένοι 8–15 Μαρτίου

 Ταύροι γεννημένοι 6–13 Μαΐου

18 Νοεμβρίου – Αφροδίτη τρίγωνο Βόρειος Δεσμός

Μια μέρα γεμάτη μοιραίες  συναντήσεις και συγκυρίες που μοιάζουν προορισμένες. Η ενέργεια φέρνει “συνδέσεις ψυχών”, συζητήσεις που έχουν νόημα, και γνωριμίες που ανοίγουν κεφάλαια ζωής.Αν είσαι ήδη σε σχέση, θα νιώσεις δέσιμο, τρυφερότητα και στήριξη.

Ευνοούνται:

 Ιχθύες γεννημένοι 4–8 Μαρτίου

 Καρκίνοι γεννημένοι 6–10 Ιουλίου

 Σκορπιοί γεννημένοι 6–10 Νοεμβρίο

25 Νοεμβρίου – Ερμής ανάδρομος σύνοδος Αφροδίτης

Η πιο νοσταλγική μέρα του μήνα!Μην εκπλαγείς αν λάβεις μήνυμα από το παρελθόν ή συναντήσεις κάποιον που κάποτε σήμαινε πολλά.Η καρδιά θυμάται, και αυτή τη φορά θέλει να μιλήσει — χωρίς εγωισμούς.Για κάποιους, φέρνει επανασυνδέσεις· για άλλους, την ευκαιρία να πουν όσα δεν ειπώθηκαν.

Ευνοούνται:

Σκορπιοί γεννημένοι 11–15 Νοεμβρίου

 Καρκίνοι γεννημένοι 13–17 Ιουλίου

Ταύροι γεννημένοι 10–14 Μαΐου

26 Νοεμβρίου – Αφροδίτη τρίγωνο Δία

Η πιο ευτυχισμένη και τρυφερή μέρα του Νοεμβρίου!

Η Αφροδίτη συναντά τον Δία σε απόλυτη αρμονία, χαρίζοντας χαρά, ερωτική πληρότητα και ευκαιρίες για νέες γνωριμίες. Μέρα γεμάτη χαμόγελα, ραντεβού, εκπλήξεις και θετικά μηνύματα που ανεβάζουν τη διάθεση.Η αγάπη εκφράζεται απλά και καθαρά.

Ευνοούνται:

 Καρκίνοι γεννημένοι 14–18 Ιουλίου

Σκορπιοί γεννημένοι 14–18 Νοεμβρίου

 Ιχθύες γεννημένοι 12–16 Μαρτίου

30 Νοεμβρίου – Αφροδίτη αντίθεση Ουρανός & τρίγωνο Ποσειδώνας

Το φινάλε του μήνα είναι… ηλεκτρισμένο! Απρόσμενα μηνύματα, φλερτ που ξεκινούν ξαφνικά, σχέσεις που αναστατώνονται αλλά και όνειρα που εκπληρώνονται. Η ενέργεια είναι έντονη, ερωτική, ανεξέλεγκτη — ό,τι αρχίζει τώρα δεν μοιάζει με τίποτα προηγούμενο.

Ευνοούνται:

Καρκίνοι γεννημένοι 19–21 Ιουλίου

Σκορπιοί γεννημένοι 20–22 Νοεμβρίου

 Ιχθύες γεννημένοι 18–20 Μαρτίου

Επιμέλεια: MyLife Team
 

Πηγή: mylife.com.cy 

