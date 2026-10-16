«Ο Μίκυ και η παρέα του στο Χριστουγεννιάτικο τρενάκι» στο Radio City

Η παιδική σκηνή της Γιώτας Τζουάνη σε μία μαγική παράσταση

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Ο Μίκυ και η παρέα του στο Χριστουγεννιάτικο τρενάκι
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Αυτά τα Χριστούγεννα η Παιδική Σκηνή Γιώτας Τζουάνη παρουσιάζει μια μεγάλη Δαδραστική Χριστουγεννιάτικη Παραγωγή που τα παιδιά δεν θα παρακολουθήσουν απλώς μια παράσταση ...
 
Τα παιδιά ανεβαίνουν ανά ομάδες στο τρενάκι και ξεκινούν ένα μοναδικό ταξίδι σε διαφορετικούς μαγικούς σταθμούς, συμμετέχοντας σε αποστολές και παιχνίδια για να βοηθήσουν τους αγαπημένους τους ήρωες.

Τα φώτα ανάβουν, η μουσική ξεκινά και το μαγικό Χριστουγεννιάτικο Ταξίδι αρχίζει: Η ΜΕΓΑΛΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ!

«Ο Μίκυ και η παρέα του στο Χριστουγεννιάτικο τρενάκι» στο Radio City

Ο Μίκυ, η Μίνι, η Νταίζη, ο Ντόναλντ, ο Γκούφυ και ο Πλούτο ετοιμάζονται να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα. Όμως ένας ζωηρός και σκανταλιάρης Καλικάντζαρος έχει άλλα σχέδια! Κάνει την μεγαλύτερη σκανταλιά του και κλέβει το ΜΑΓΙΚΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙ του ΑΗ ΒΑΣΙΛΗ.

Χωρίς αυτό, το μεγάλο Χριστουγεννιάτικο Ταξίδι  κινδυνεύει  να μην ξεκινήσει ποτέ! Η Παρέα πρέπει να βρει το κουδούνι. Όμως δεν μπορεί να τα καταφέρει χωρίς τη βοήθεια των παιδιών! Και κάπως έτσι ξεκινά μια μεγάλη περιπέτεια γεμάτη ταξίδια με το ΜΑΓΙΚΟ ΤΡΕΝΑΚΙ, μουσική, χορό, γέλιο, παιχνίδια, εκπλήξεις και αγαπημένα ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ.
 
Και κανένα παιδί δεν μένει απλός θεατής! Όλη η αίθουσα συμμετέχει, τραγουδά, απαντά στους ήρωες, χτυπά παλαμάκια, λύνει δοκιμασίες και βοηθά το μαγικό τρένο να συνεχίσει το  ταξίδι του.  

ΤΑ ΦΩΤΕΙΝΑ ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΜΑΓΕΙΑΣ!

Στην κορύφωση της Παράστασης, τα ΦΩΤΕΙΝΑ ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙΑ των ΠΑΙΔΙΩΝ μετατρέπονται σε μέρος της ίδιας της ιστορίας. Τα φώτα του θεάτρου χαμηλώνουν …

Τα παιδιά σηκώνουν ψηλά τα ΦΩΤΕΙΝΑ ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙΑ τους … Και ολόκληρη η αίθουσα γεμίζει εκατοντάδες μικρά Χριστουγεννιάτικα Φώτα!
 
Όλοι μαζί ενώνουν την δύναμή τους για την τελευταία μεγάλη αποστολή και την ανακάλυψη του Μαγικού Κουδουνιού.  

ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΕΣ ΜΑΣΚΟΤ ΣΤΟΛΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Την μεγάλη Παραγωγή συμπληρώνουν εντυπωσιακές επαγγελματικές στολές μασκότ από το εξωτερικό,  δημιουργώντας ένα πολύχρωμο και γιορτινό θέαμα

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ
 
Πίσω από την περιπέτεια και την μεταμόρφωση του σκανταλιάρη Καλικάντζαρου αναδεικνύονται η Φιλία, η Συνεργασία, η Ειλικρίνεια, η Αγάπη, η Συγχώρεση και η Δεύτερη Ευκαιρία. Τα παιδιά ανακαλύπτουν, ότι όλοι μπορεί να κάνουμε λάθη, αλλά έχουμε την Δύναμη να τα αναγνωρίσουμε και να τα διορθώσουμε. Μαθαίνουν να συνεργάζονται, να βοηθούν, να μοιράζονται την Χαρά και να καταλαβαίνουν ότι κανείς δεν πρέπει να αισθάνεται μόνος. Γιατί η πραγματική Μαγεία των Χριστουγέννων δεν βρίσκεται μόνο στα δώρα. Βρίσκεται στην Αγάπη, στην Φιλία και στις στιγμές που μοιραζόμαστε.
 
ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ, ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΔΟΥΝ ΑΠΛΩΣ ΤΟ ΜΑΓΙΚΟ ΤΡΕΝΟ … ΘΑ ΑΝΕΒΟΥΝ ΣΕ ΑΥΤΟ!

Τα παιδιά επιβιβάζονται. Η Μουσική ξεκινά. Τα Φώτα ανάβουν. Το Μαγικό Κουδούνι χτυπά! Η Περιπέτεια αρχίζει!

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Κείμενο - Διασκευή -  Σκηνοθεσία: ΓΙΩΤΑ ΤΖΟΥΑΝΗ
Βοηθός Σκηνοθέτη: ΡΙΑ ΝΤΕΓΙΑΝΝΗ
Σκηνικά: ΜΑΡΣΩ ΦΙΛΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΛΙΒΑΡΑΚΟΣ
Ήχος-Φώτα : ΜΑΡΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
Video - Trailer - Φωτογράφιση: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΛΛΟΟΥ
 
Παίζουν:
ΣΕΒΑΣΜΙΑ ΚΟΝΤΟΣΑΚΟΥ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΘΕΛΟΥΡΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΓΓΕΛΗ
ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΥΝΤΟΣ
ΜΑΡΣΩ ΦΙΛΗ
ΡΙΑ ΝΤΕΓΙΑΝΝΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΝΤΖΕΒΕΛΑΚΗΣ
 
Και σε ρόλο έκπληξη:  η ΛΙΛΙΑΝ ΑΡΧΟΝΤΗ
Επικοινωνία: ΝΤΑΙΖΗ ΛΕΜΠΕΣΗ  daisylempesi@hotmail.gr                              
 

  • ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΕΣ ΣΤΟΛΕΣ ΜΑΣΚΟΤ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
  • Στο ΤΕΛΟΣ κάθε παράστασης ΟΛΟΙ ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ,  ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΖΟΝΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ μαζί τους ………
  • Τα παιδιά δεν είναι απλοί ΘΕΑΤΕΣ ….. είναι οι ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ!!!!
  • Σε μια γιορτή  γεμάτη Φως, μουσική και αγάπη!!!!

Μια παράσταση για όλη την οικογένεια σε κείμενο και σκηνοθεσία Γιώτας Τζουάνη, που θα κλέψει τις καρδιές σας.
Κατάλληλη για σχολεία και συλλόγους. Τα παιδιά συμμετέχουν ενεργά στην παράσταση, βοηθούν τους ήρωες, τραγουδούν και χορεύουν με τις ΜΑΣΚΟΤ!
 
Κατάλληλο για ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ και ΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ.
Διάρκεια: 90 Λεπτά (με διάλειμμα)
Θέατρο Ράδιο Σίτυ Κυριακή 31 Ιανουαρίου στις 12:30 

 

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