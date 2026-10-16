Γιώργος Βαρδινογιάννης και Παναθηναϊκός: Μία ιστορία αγάπης 

Για τον Καπετάνιο δεν υπάρχουν «αντίο» γιατί δε θα πάψει ποτέ να υπάρχει στη μνήμη όλων των φιλάθλων του Παναθηναϊκού

Η απώλεια μία προσωπικότητας σαν τον Γιώργο Βαριδνογιάννη, τον «Καπετάνιο» του Παναθηναϊκού και του ελληνικού ποδοσφαίρου, πάντα προκαλεί πλήθος σχολίων, αφιερωμάτων, ιστορικών αναδρομών και όλων όσων συνοδεύουν ανθρώπους αυτού του βεληνεκούς.

Ο Καπετάνιος δεν ήταν ένας απλός παράγοντας του Παναθηναϊκού και του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ήταν η ζωντανή ιστορία και των δύο. Ήταν ο άνθρωπος που στην εικοσαετία της παρουσίας του στα κοινά,σημάδεψε ανεξίτηλα τη συλλογική μνήμη των φιλάθλων.

Στην εκδήλωση παρουσίασης της συλλογής γραμματοσήμων του Παναθηναϊκού

Πάνω απ' όλα όμως, ο Γιώργος Βαρδινογιάννης ήταν ταυτισμένος με τη μεγάλη του αγάπη, τον Παναθηναϊκο, που λάτρεψε από μικρό παιδί και έκανε όλη τη διαδρομή ως την κορυφή. Κάτοχος εισιτηρίου διαρκείας στη δεκαετία του 60, μέλος του Ερασιτέχνη από το καλοκαίρι του 1974, αμέσως μετά τη μεταπολίτευση, και φυσικά Πρόεδρος της ΠΑΕ από το καλοκαίρι του 1979 μέχρι το καλοκαίρι του 2000.

Στο φιλικό προς τιμή του Δημήτρη Σαραβάκου, το καλοκαίρι του 2006

Οι τίτλοι που κατέκτησε ο Παναθηναϊκός επί των ημερών του, τα Πρωταθλήματα, τα Κύπελλα, οι σπουδαίοι παίκτες και προπονητές, είναι γνωστά σε όλους. Όμως, ο Γιώργος Βαρδινογιάνννης ήταν κάτι περισσότερο από όλα αυτά.

Ήταν ο άνθρωπος που καθιέρωσε τον Παναθηναίκό στο ευρωπαϊκό στερέωμα και τον μετέτρεψε σε μεγάλη δύναμη των διοργανώσεων της ΟΥΕΦΑ. Ήταν ο άνθρωπος που έφτιαξε τον μύθο του ευρωπαίου "Panathinaikos". Δύο Ημιτελικοί Κυπέλλου Πρωταθλητιών, τρεις προημιτελικοί και αμέτρητες νίκες επί κορυφαίων ομάδων, το αποδεικνύουν.

Για τον Καπετάνιο δεν υπάρχουν «αντίο», γιατί δε θα πάψει ποτέ να υπάρχει στη μνήμη όλων των φιλάθλων του Παναθηναϊκού

Ας θυμηθούμε τη διαδρομή του, μέσα από 10 κλασικές φωτογραφίες

Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης και ο Μίμης Δομάζος πανηγυρίζουν τη νίκη επί του Ολυμπιακού, τον Ιανουάριο του 1980

Γιώργος Βαρδινογιάννης και Γιάννης Πάριος, στα αποδυτήρια της Λεωφόρου Αλεξάνδρας

Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης στα επίσημα του γηπέδου "Απόστολος Νικολαΐδης" το 1982

Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης κόβει την πίτα του Παναθηναϊκού, το 1984

Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης, επικεφαλής της αποστολής του Παναθηναϊκού, το 1985 στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας

Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης με τον Μίμη Δομάζο, στη δεξίωση προς τιμήν της Λίβερπουλ, λίγο τον Ημιτελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών του 1985

Γιώργος Βαρδινογιάννης και Βέλιμιρ Ζάετς πανηγυρίζουν την κατάκτηση του Κυπέλλου του 1988

Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης ραίνει με λουλούδια τον Κριστόφ Βαζέχα και τον Γιόζεφ Βάντζικ, το 1993 στη φιέστα για την κατάκτηση του Κυπέλλου

Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης στη φιέστα της κατάκτησης του Πρωταθλήματος του 1995 στο ΟΑΚΑ

Γιώργος Βαρδινογιάννης και Νίκος Κούρκουλος, στα επίσημα του ΟΑΚΑ παρακολουθούν τον αγαπημένο τους, Παναθηναϊκό