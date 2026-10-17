Περρής για Δούκισσα Νομικού: «Της βγάζω το καπέλο, φέρθηκε λεβέντικα!»

Η Δούκισσα είχε πει πως αποχώρησε από το Πρω1νό γιατί ξεπεράστηκαν τα όρια

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Επιμέλεια STAR.GR
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Ο Βαγγέλης Περρής μίλησε στην εκπομπή Καλύτερα Δε Γίνεται

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Δούκισσα Νομικού μίλησε για την ξαφνική αποχώρησή της από την εκπομπή Πρω1νό πριν 4 χρόνια, αναφέροντας ότι ξεπεράστηκαν κάποια όρια.
  • Ο Βαγγέλης Περρής υποστήριξε τη Δούκισσα, λέγοντας ότι η αντίδρασή της ήταν λεβέντικη και ότι εκτιμά την επαγγελματική της στάση.
  • Η Δούκισσα αποκάλυψε ότι η απόφασή της να αποχωρήσει ήταν δύσκολη και προήλθε από συναισθηματική πίεση.
  • Επισήμανε ότι δεν είχε ποτέ αφήσει δουλειά στη μέση και ότι η απόφαση της ήταν για την προστασία των ορίων της.

Λίγες μέρες μετά την τηλεοπτική συνέντευξη που έδωσε στον Αντώνη Σρόιτερ η Δούκισσα Νομικού που μεταξύ άλλων είπε πως πριν τέσσερα χρόνια που αποχώρησε ξαφνικά από την εκπομπή το Πρω1νό επειδή ξεπεράστηκαν κάποια όρια, ο Βαγγέλης Περρής σχολίασε τα όσα είπε. 

Δούκισσα Νομικού: Η busy καθημερινότητά της στη Νέα Υόρκη

«Aυτά που είπε η Δούκισσα δεν είχαν ονοματεπώνυμο. Από την άλλη μεριά επειδή την ξέρω καλά (σ.σ: είχαν συνεργαστεί μαζί στο ΌΛΑ μαζί και με τον Θέμο Αναστασιάδη), και επειδή την ξέρω καλά την εκτιμώ και πάρα πολύ. Ποτέ δε θα έφτανε σε ένα σημείο ποτέ να πει πράγματα τα οποία δεν τα είχε νιώσει. Επομένως αφού τα ένιωσε και αντέδρασε με αυτό το λεβέντικο τρόπο της βγάζω το καπέλο» ανέφερε χαρακτηριστικά ο δημοσιογράφος ο οποίος συνεργάστηκε πολλά χρόνια με τη Δούκισσα στην εκπομπή Όλα και μάλιστα ήταν και αρχισυντάκτης της.

Να σας θυμίσουμε πως η Δούκισσα πριν από τέσσερα χρόνια είχε αποχωρήσει από την εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα μόλις μετά από 14 μέρες, κάτι που προκάλεσε εντυπώσεις και ερωτήματα.

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Γιώργος Λιάγκας, Δούκισσα Νομικού και Βαγγέλης Περρής συνεργάστηκαν μαζί στο Πρω1νό

Τέσσερα χρόνια μετά το συμβάν, η παρουσιάστρια αποκάλυψε πως τότε έγινε κάτι που ξεπέρασε τα όρια της. 

«Τόσα χρόνια που έφυγα από εκεί, πολύ συνειδητά είχα επιλέξει να μην αναφερθώ σε αυτό. Για να το κλείσουμε, επειδή δεν έχω απαντήσει και ποτέ μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια, για να φύγω, ενώ θεωρώ πως είμαι πολύ καλή επαγγελματίας, σίγουρα κάτι δεν ήταν όπως θα έπρεπε να είναι. Σίγουρα πληγώθηκα πολύ, θύμωσα πολύ, στεναχωρήθηκα πολύ, απογοητεύτηκα πολύ και ένιωσα πως είχε έρθει στιγμή να βάλω τα όριά μου” είχε δηλώσει και πρόσθεσε:

“Δεν έχω αποχωρήσει και δεν έχω αφήσει ποτέ δουλειά στη μέση. Ήταν μια δύσκολη απόφαση. Επειδή δεν το συνηθίζω και θεωρώ ότι είμαι χαμηλών τόνων όλα αυτά τα χρόνια, δεν μου αρέσουν οι ίντριγκες, δεν προκαλώ, επομένως για να πάρω αυτή την απόφαση πάει να πει πως κάτι ξεπέρασε τα όρια για εμένα, χωρίς να θέλω να το προσωποποίησω . Ένιωσα πως αυτό έπρεπε να κάνω για εμένα». 

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ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΕΡΡΗΣ
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΓΚΑΣ
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ΔΟΥΚΙΣΣΑ ΝΟΜΙΚΟΥ
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