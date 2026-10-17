Δύσκολες στιγμές περνάει η Αγγελική Ηλιάδη καθώς βρίσκεται στο νοσοκομείο μετά από επιδείνωση της υγείας της.Η τραγουδίστρια με μία φωτογραφία της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημοσίευσε μία φωτογραφία χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Όλα ξεκίνησαν πριν έξι μέρες όταν η τραγουδίστρια εμφάνισε υψηλό πυρετό, πονοκέφαλο και κομάρες. Τότε μάλιστα δεν είχε κρύψει την ανησυχία της καθώς, όπως είχε πει η κατάσταση της υγείας της αντί να καλυτερεύει.

Η Αγγελική Ηλιάδη/ φωτογραφία από NDP, Νίκος Δρούκας

«Λοιπόν, θα σας πω τι συμπτώματα έχω. Πυρετό που φτάνει ως 39 και ανεβάζω δύο φορές την ημέρα. Έχω τρομερό πονοκέφαλο και πόνο πίσω από τα μάτια. Έχω ένα βάρος και πόνο στο στήθος, άσχημο βήχα, συνάχι και φριχτούς πόνους στο σώμα και στα κόκκαλά μου. Ίωση είναι εντάξει αλλά επειδή το είχα πάθει και παλιά. Σε πάει για πνευμονία κα δεν το καταλαβαίνεις» είχε αναφέρει.

Μάλιστα η τραγουδίστρια θα υποβάλλονταν και σε κάποιες εξετάσεις για να δει γιατί δεν πέφτει ο πυρετός της.

