Tokio Hotel: Το νέο τους άλμπουμ, με τίτλο «Encore», μόλις κυκλοφόρησε

Λίγους μήνες πριν την επιστορφή τους στην Αθήνα για το Release Athens 2027

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Release Athens 2027 Tokio Hotel
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Εν αναμονή της επιστροφής τους στην Αθήνα, την Τετάρτη 7 Ιουλίου 2027, στο ERGOSTASIO35, οι Tokio Hotel παρουσιάζουν το νέο τους άλμπουμ, ENCORE, που κυκλοφορεί σήμερα, Παρασκευή 16 Οκτωβρίου!

Tokio Hotel: Το νέο τους άλμπουμ, με τίτλο «Encore», μόλις κυκλοφόρησε

Τέσσερα χρόνια μετά το 2001 (2022), το γερμανικό συγκρότημα επιστρέφει με την έβδομη ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά του και 12 ολοκαίνουργια τραγούδια. Ο τίτλος ENCORE δεν επιλέχθηκε τυχαία. Για τους Tokio Hotel αποτελεί τόσο μια υπόσχεση προς τους fans όσο και την αρχή ενός νέου κεφαλαίου στην πορεία τους.

Release Athens 2027: Οι Tokio Hotel έρχονται στην Αθήνα και δεν είναι μόνοι

Στο νέο άλμπουμ, η μπάντα συνδυάζει τα στοιχεία που καθόρισαν τη μουσική της ταυτότητα με νέες επιρροές, γεφυρώνοντας τη νοσταλγία με τη διαρκή εξέλιξη του ήχου της. Τα singles “Without You”, “Memory Lane”, “Changes” και “California Nights” αποτυπώνουν αυτή τη μουσική κατεύθυνση, ενώ τραγούδια όπως τα “Call Me By Your Name”, “Wanderlust”, “Dye My Hair” και “Perfect Ending” συμπληρώνουν ιδανικα τη νέα κυκλοφορία.

Περισσότερα από 20 χρόνια μετά το “Durch den Monsun”, το τραγούδι που τους σύστησε στο παγκόσμιο κοινό, οι Tokio Hotel συνεχίζουν να εξελίσσονται, έχοντας αφήσει πίσω τους τα στενά όρια του ήχου με τον οποίο έγιναν διάσημοι. Με τους Bill και Tom Kaulitz, τον Georg Listing και τον Gustav Schäfer να παραμένουν σταθερά μαζί, το ENCORE προσθέτει ένα ακόμη κεφάλαιο στην ιστορία ενός συγκροτήματος που μεγάλωσε μαζί με το κοινό του.

Tokio Hotel: Το νέο τους άλμπουμ, με τίτλο «Encore», μόλις κυκλοφόρησε

Το νέο άλμπουμ είναι πλέον διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και σε φυσικές εκδόσεις, ενώ θα αποτελέσει μέρος της SUMMER ENCORE 2027, της περιοδείας που θα φέρει τους Tokio Hotel ξανά στην Ελλάδα, για μια βραδιά με νέο υλικό και τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους.
Οι Tokio Hotel θα εμφανιστούν στο ολοκαίνουργιο ERGOSTASIO35, την Τετάρτη 7 Ιουλίου. Για όλες τις πληροφορίες: www.releaseathens.gr
 

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