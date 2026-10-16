Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Έτσι καταφέρνει και διατηρείται πάντα σε φόρμα!

Το βίντεο της παρουσιάστριας από την προπόνηση με βάρη

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου εστιάζει στην ευημερία της οικογένειάς της από τότε που έγινε μητέρα.
  • Διατηρεί την αυτοφροντίδα της με εντατικές προπονήσεις και διάφορα είδη γυμναστικής.
  • Δημοσίευσε βίντεο από το γυμναστήριο, εκτελώντας ασκήσεις ενδυνάμωσης.
  • Ο πρωτότοκος γιος της, Βλάσσης, γεννήθηκε τον Ιανουάριο του 2023, και ο δεύτερος, Βασίλης, τον Ιούλιο του 2024.
  • Δημιούργησε ισχυρό δεσμό με τον σύζυγό της, στηρίζοντας ο ένας τον άλλον σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο.

Από τότε που έγινε μητέρα, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου έχει θέσει στο επίκεντρο την ευημερία της οικογένειάς της. Οι δυο γιοι της απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος της καθημερινότητάς της κι εκείνη αισθάνεται πανευτυχής που είναι δίπλα τους.

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Το νόστιμο και ελαφρύ μεσημεριανό της

Όσο απασχολημένη όμως κι αν είναι, δεν παραμελεί ποτέ την αυτοφροντίδα! Για να έχει ενέργεια λοιπόν όλη την ημέρα, ώστε να ανταπεξέρχεται στις υποχρεώσεις της, η ίδια κάνει εντατικές προπονήσεις, δοκιμάζοντας κατά καιρούς διαφορετικά είδη γυμναστικής.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η παρουσιάστρια δημοσίευσε ένα βίντεο από το γυμναστήριο, όπου φαίνεται να εκτελεί ασκήσεις ενδυνάμωσης με μπάρα και βάρη.

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου στον καταπράσινο κήπο του σπιτιού της

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου δεν παραλείπει ποτέ τα βάρη!

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου δεν παραλείπει ποτέ τα βάρη!

Για την προπόνησή της επέλεξε ένα μαύρο αθλητικό τοπ, χακί κολάν και αθλητικά παπούτσια, έχοντας τα μαλλιά της πιασμένα σε χαμηλή αλογοουρά.

Ο πρωτότοκος γιος της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου και του Βασίλη Σταθοκωστόπουλου, Βλάσσης, γεννήθηκε τον Ιανουάριο του 2023, ενώ ο αδελφός του, Βασίλης, τον Ιούλιο του 2024. Η παρουσιάστρια αποφάσισε να αφοσιωθεί στην ανατροφή τους, αποδεικνύοντας πόσο σημαντική είναι για εκείνη η μητρότητα.

Παράλληλα, έχει δημιουργήσει έναν ιδιαίτερο δεσμό με τον επιχειρηματία σύζυγό της, με τον οποίο στηρίζουν ο ένας τον άλλον τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. 

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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
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