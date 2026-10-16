Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Το νόστιμο και ελαφρύ μεσημεριανό της

Σολομός, κουνουπίδι και σπαράγγια, δημιουργούν έναν τέλειο συνδυασμό

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Πηγή: Φωτογραφίες pexels
Κωνσταντίνα Σπυροπούλου μεσημεριανό
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Το καλοκαίρι έχει τελειώσει και έχουμε μπει για τα καλά σε φθινοπωρινό mood, αλλά η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου δεν παραλείπει να μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους, υγιεινές και νόστιμες συνταγές που τη βοηθούν να διατηρήσει τη σιλουέτα της. 

Το μεσημέρι της Παρασκευής ανάβασε στο intagram ένα πιάτο που περιελάμβανε σολομό, κουνουπίδι, ρύζι και σπαράγγια, μία συνταγή με πολλά θρεπτικά συστατικά και λίγες θερμίδες. 

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Τι κάνει για να ενεργοποιήσει τον μεταβολισμό της

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Το νόστιμο και ελαφρύ μεσημεριανό της

Είναι μία διατροφική πρόταση με χαμηλή θερμιδική αξία, και παράλληλα, εξαιρετική πηγή πρωτεϊνών με ελάχιστα λιπαρά. Επίσης, είναι ένα πιάτο πλούσιο σε Ωμέγα-3 λιπαρά οξέα που υποστηρίζουν την υγεία της καρδιάς, καθώς και πρωτεΐνη.

Ας δούμε τι προσφέρει στην υγεία μας, το καθένα από αυτά τα συστατικά

Σολομός

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Το νόστιμο και ελαφρύ μεσημεριανό της

Ο σολομός είναι από τα πιο θρεπτικά τρόφιμα στον κόσμο. Είναι ένα ιδιαίτερα δημοφιλές ψάρι, το οποίο από τη φύση του είναι φορτωμένο με θρεπτικά συστατικά. Η τακτική του κατανάλωση συνδέεται με μειωμένο ρίσκο εμφάνισης διαφόρων βλαβών και παθήσεων της υγείας. Επιπλέον είναι ιδιαίτερα νόστιμο, μαγειρεύεται εύκολα και με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Σε αυτό το άρθρο μας θα δούμε αναλυτικά τη διατροφική αξία, τις ιδιότητες και τα οφέλη από την τακτική κατανάλωση σολομού.

Κουνουπίδι

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Το νόστιμο και ελαφρύ μεσημεριανό της

Το κουνουπίδι είναι ιδανική τροφή για όσους θέλουν να χάσουν βάρος, καθώς δεν περιέχει λίπος και δίνει λίγες θερμίδες. Λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς του σε βιταμίνη C, βοηθά την ενίσχυση του ανοσοποιητικού, προλαμβάνει τη γήρανση του δέρματος και βοηθά στην επούλωση των πληγών.

Σπαράγγια

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Το νόστιμο και ελαφρύ μεσημεριανό της

Τα σπαράγγια είναι πλούσια σε βιταμίνες του συμπλέγματος B που δρουν ως συνένζυμα σε διεργασίες παραγωγής ενέργειας και αναπνοής των κυττάρων και ιδιαίτερα σε φυλλικό οξύ που παίρνει μέρος στη βιοσύνθεση του νουκλεϊκού οξέος και των αμινοξέων. Έχουν αντιοξειδωτική δράση που οφείλεται στις βιταμίνες C, E, καθώς και στα καροτένια.

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