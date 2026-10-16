Θέμα μερικών ημερών είναι η έκδοση της NAVTEX από τη χώρα μας, ώστε να ξαναρχίσουν οι εργασίες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ στην ανατολική Μεσόγειο. Η Τουρκία αρχίζει ξανά να μας απειλεί, προειδοποιώντας ότι τίποτα δεν μπορεί να γίνει χωρίς την άδειά της. Την ίδια στιγμή, μήνυμα αποτροπής έστειλε ο Νίκος Δένδιας που βρέθηκε δίπλα στα στελέχη της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot στη Σαουδική Αραβία.

Η Άγκυρα «δείχνει» τα δόντια της για το ηλεκτρικό καλώδιο

Η Άγκυρα ξαναδείχνει τα δόντια της για το ηλεκτρικό καλώδιο GSI που θα συνδέει την Κρήτη με την Κύπρο και το Ισραήλ, καθώς είναι θέμα λίγων εβδομάδων πλέον η έκδοση NAVTEX από το Πολεμικό Ναυτικό για την επανέναρξη των εργασιών.

Οι Τούρκοι επικαλούνται το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο και απαιτούν προκλητικά να ζητηθεί και η δική τους άδεια, αλλιώς απειλούν με ματαίωση του έργου.

«Για οποιαδήποτε δραστηριότητα πραγματοποιείται εντός αυτών των περιοχών απαιτείται η άδεια της Τουρκίας προκειμένου να διεξαχθούν εργασίες στην τουρκική υφαλοκρηπίδα. Εφόσον δεν έχει ζητηθεί μέχρι σήμερα η σχετική άδεια, το έργο δεν μπορεί να γίνει» δήλωσε ο Μουσταφά Μπασκαρά, διευθυντής του Εθνικού Κέντρου για τη Θάλασσα και το Ναυτικό Δίκαιο της Τουρκίας.

«Η Άγκυρα δηλώνει ότι, σύμφωνα με αυτή τη συμφωνία, την οποία η Αθήνα δεν αναγνωρίζει ως έγκυρη, απαιτείται προηγούμενος συντονισμός μεταξύ των δύο χωρών για την υλοποίηση δραστηριοτήτων σε αυτά τα ύδατα» ισχυρίσθηκε επίσης» το τουρκικό NTV.

Η Τουρκία ισχυρίζεται ότι απαιτείται συνεννόηση μαζί της για το καλώδιο

Στους ελληνικούς Patriot στη Σαουδική Αραβία ο Δένδιας

Την ίδια στιγμή, ο Νίκος Δένδιας επισκέφτηκε χθες τη Σαουδική Αραβία, είχε επαφές με τον πρίγκιπα διάδοχο και τον υπουργό Άμυνας της χώρας και βρέθηκε δίπλα στα στελέχη της ελληνικής πυροβολαρχίας των Patriot στην περιοχή Γιανμπού.

Ο κ. Δένδιας τόνισε τη σημασία της ελληνικής παρουσίας στην εύφλεκτη αυτή περιοχή, καθώς, όπως είπε, απειλές αντιμετωπίζει και η χώρα μας.

Ο Ν. Δένδιας από τη Σαουδική Αραβία

«Με την παρουσία τους εδώ αποκτούν χρήσιμη εμπειρία. Εμπειρία την οποία οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις χρειάζονται, γιατί όπως πολύ καλά ξέρουμε, η Ελλάδα δεν είναι μια χώρα που δεν αντιμετωπίζει απειλές. Η γειτονιά μας, η περιοχή μας, δεν είναι η γειτονιά των αγγέλων».

