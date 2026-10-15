Στη Σαουδική Αραβία αιφνιδιαστικά ο Νίκος Δένδιας!

Συναντήθηκε με τον Πρίγκιπα Διάδοχο και τον Υπουργό Άμυνας

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Πηγή: Φωτογραφία - βίντεο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας επισκέφθηκε αιφνιδιαστικά τη Σαουδική Αραβία, είναι ο μόνος Δυτικός Υπουργός που το κάνει αυτή τη στιγμή.
  • Συναντήθηκε με τον Πρίγκιπα διάδοχο Mohammed bin Salman και τον Υπουργό Άμυνας Khalid bin Salman, όπου συζητήθηκαν θέματα αμυντικής συνεργασίας και περιφερειακής ασφάλειας.
  • Η Ελλάδα διαθέτει πυροβολαρχία Patriot στη Σαουδική Αραβία, η παραμονή της οποίας ανανεώνεται μηνιαίως.
  • Η επίσκεψη του Δένδια ενισχύει τις σχέσεις Ελλάδας-Σαουδικής Αραβίας και ανταγωνίζεται την τουρκική επιρροή στην περιοχή.

Τη Σαουδική Αραβία επισκέφθηκε αιφνιδιαστικά ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Να σημειωθεί ότι σε μια κρίσιμη συγκυρία για την περιοχή της Μέσης Ανατολής, ο κ. Δένδιας είναι ο μόνος Υπουργός της Δύσης ο οποίος επισκέπτεται τη Σαουδική Αραβία.

Σαουδική Αραβία: Νέα επίθεση των Χούθι στο αεροδρόμιο του Ριάντ

Ο κ. Δένδιας έγινε δεκτός συγκεκριμένα από τον  Πρίγκηπα διάδοχο της χώρας   Mohammed bin Salman και είχε συνάντηση εργασίας με τον Υπουργό Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας, Πρίγκιπα Khalid bin Salman.  

Δένδιας: Νέα εποχή με τα αυτόνομα συστήματα του Πολεμικού Ναυτικού  

Σε ανάρτηση του επίσημου λογαριασμού του Υπουργείου Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας αναφέρεται για τη συνάντηση:  

«Η Αυτού Βασιλική Υψηλότητα Πρίγκιπας Χάλιντ μπιν Σαλμάν μπιν Αμπντουλαζίζ, Υπουργός Άμυνας, συνάντησε σήμερα στο Ριάντ τον Εξοχότατο Υπουργό Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας, Νίκο Δένδια.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, επανεξετάστηκαν οι τρόποι ενίσχυσης της αμυντικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των δύο φιλικών χωρών προς όφελος των κοινών συμφερόντων, καταδικάστηκαν οι τρομοκρατικές επιθέσεις που εξαπολύει η Πολιτοφυλακή των Χούθι εναντίον του Βασιλείου και συζητήθηκαν οι επιπτώσεις τους στην ασφάλεια και τη σταθερότητα, καθώς και οι περιφερειακές εξελίξεις»

Πρέπει να σημειωθεί ότι Ελλάδα και Σαουδική Αραβία συνδέονται με συμφωνία αμυντικής συνεργασίας στο πλαίσιο της οποία βρίσκεται στη χώρα ελληνική πυροβολαρχία Patriot, η οποία συνέβαλε τα μέγιστα στην άμυνα της χώρας στην περιοχή Γιανμπού έναντι των επιθέσεων των Χούθι. Η παραμονή της πυροβολαρχίας στη χώρα ανανεώνεται πλέον ανά μήνα με απόφαση του ΚΥΣΕΑ. 

Ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία κατέρριψαν βαλλιστικό πύραυλο και UAV

Όσον αφορά τη σημερινή επίσκεψη του κ. Δένδια είναι προφανές επίσης ότι η Ελλάδα μπαίνει «σφήνα» στην προσπάθεια της Τουρκίας να ενισχύσει τις σχέσεις της με το Βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας με τη Συμφωνία της Μέκκας.    

Ν. Δένδιας: Ευχαριστίες από τη Σαουδική Αραβία για τους Patriot - Συζητήσαμε για συνεργασία στην αμυντική καινοτομία   . 

Σε ανάρτησή του ο Έλληνας Υπουργός στο X ανέφερε σχετικά με τις συναντήσεις στο Ριάντ: 

 

«Σήμερα είχα τη χαρά και τη μεγάλη τιμή να γίνω δεκτός από τον διάδοχο του θρόνου της Σαουδικής Αραβίας, Πρίγκιπα Mohammed bin Salman Al Saud στο Ριάντ. 

Αρχικά μετέφερα στον πρίγκηπα τους χαιρετισμούς του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Στη συνέχεια, στο επίκεντρο της συζήτησής μας βρέθηκε η στρατηγική συνεργασία της Ελλάδας με τη Σαουδική Αραβία, η περιφερειακή ασφάλεια και οι προκλήσεις που διασαλεύουν τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή. Ο διάδοχος εξέφρασε επίσης τις ευχαριστίες του για την ελληνική στρατιωτική παρουσία και τη συνεισφορά της συστοιχίας Patriot.

Στη συνέχεια, είχα συνάντηση με τον Υπουργό Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας πρίγκηπα Khalida bin Salman bin Abdulaziz Al Saud. Ανταλλάξαμε απόψεις για την περαιτέρω ενίσχυση της στρατηγικής μας συνεργασίας σε επίπεδο Ενόπλων Δυνάμεων και εξετάσαμε θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος που αφορούν στην αμυντική καινοτομία. Ο Σαουδάραβας ομολογός επανέλαβε τις ευχαριστίες του για την παρουσία της ελληνικής πυροβολαρχίας Patriot στη χώρα του».

 

 

 

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