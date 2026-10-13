Δένδιας: Νέα εποχή με τα αυτόνομα συστήματα του Πολεμικού Ναυτικού

«Δεν απειλούμε κανέναν, υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματά μας»

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το Πολεμικό Ναυτικό εισέρχεται σε νέα εποχή με αυτόνομα συστήματα, όπως ο «Πυρπολητής».
  • Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας εγκαινίασε το Διακλαδικό Κέντρο Εκπαίδευσης στο Κέντρο «Παλάσκας».
  • Ο «Πυρπολητής» είναι μη επανδρωμένο σκάφος 5 μέτρων, ικανό να φτάσει ταχύτητα 40 κόμβων.
  • Το νέο Πολεμικό Ναυτικό θα προστατεύει τα κυριαρχικά δικαιώματα και τα ενεργειακά συμφέροντα της χώρας.
  • Η Τουρκία συνεχίζει τις απειλές για το υποθαλάσσιο καλώδιο στην ανατολική Μεσόγειο.

Στη νέα εποχή των μη επανδρωμένων και αυτόνομων συστημάτων μπαίνει με γρήγορους ρυθμούς το Πολεμικό Ναυτικό, με αιχμή του δόρατος τον  «Πυρπολητή»,  με τον  Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια να εγκαινιάζει το Διακλαδικό Κέντρο Εκπαίδευσης στο Κέντρο  «Παλάσκας» . Την ίδια στιγμή, η Τουρκία  συνεχίζει τις απειλές της για το υποθαλάσσιο καλώδιο στην ανατολική Μεσόγειο.   

Πρόσω ολοταχώς από το Πολεμικό Ναυτικό για μη επανδρωμένα συστήματα

Πρόσω ολοταχώς από το Πολεμικό Ναυτικό για μη επανδρωμένα συστήματα

Συνάντηση Δένδια - Ρούμπιο: Συνεργασία με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα

«Το νέο Πολεμικό Ναυτικό θα προστατεύει όχι μόνο την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα αλλά και τα ενεργειακά… Κανέναν δεν απειλούμε. Υπερασπιζόμαστε μόνο τα συνταγματικά και νόμιμα δικαιώματα της πατρίδας μας».

 Δένδιας: Δεν απειλούμε υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματά μας

Δένδιας:  Δεν απειλούμε υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματά μας 

Παρουσιάστηκε το μη επανδρωμένο σκάφος «Πυρπολητής»  

Ο Νίκος Δένδιας εγκαινίασε το πρωί το Κέντρο Διακλαδικής Εκπαίδευσης Mη Επανδρωμένων και Αυτόνομων Θαλάσσιων Συστημάτων, όπου αναπτύσσεται, μεταξύ άλλων,  και ο  «Πυρπολητής», ένα σκάφος 5 μέτρων που μπορεί να πιάσει ταχύτητα 40 κόμβων.    

Δένδιας: Να διεξάγουμε με σοβαρότητα τη νέα εκλογική προσπάθεια

Παρουσιάστηκε το μη επανδρωμένο σκάφος Πυρπολητής

Παρουσιάστηκε το μη επανδρωμένο σκάφος «Πυρπολητής» 

Ουσιαστικά είναι ένα θαλάσσιο μη επανδρωμένο όπλο, σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από μυαλά και χέρια του Πολεμικού μας Ναυτικού, το οποίο στο μέλλον φιλοδοξεί να βγει σε μαζική παραγωγή και εκτός από επιτήρηση και αναγνώριση θα μπορεί και να επιτεθεί κατά πλωτών στόχων.   


 

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