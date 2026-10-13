Στη νέα εποχή των μη επανδρωμένων και αυτόνομων συστημάτων μπαίνει με γρήγορους ρυθμούς το Πολεμικό Ναυτικό, με αιχμή του δόρατος τον «Πυρπολητή», με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια να εγκαινιάζει το Διακλαδικό Κέντρο Εκπαίδευσης στο Κέντρο «Παλάσκας» . Την ίδια στιγμή, η Τουρκία συνεχίζει τις απειλές της για το υποθαλάσσιο καλώδιο στην ανατολική Μεσόγειο.

Πρόσω ολοταχώς από το Πολεμικό Ναυτικό για μη επανδρωμένα συστήματα

«Το νέο Πολεμικό Ναυτικό θα προστατεύει όχι μόνο την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα αλλά και τα ενεργειακά… Κανέναν δεν απειλούμε. Υπερασπιζόμαστε μόνο τα συνταγματικά και νόμιμα δικαιώματα της πατρίδας μας».

Δένδιας: Δεν απειλούμε υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματά μας

Παρουσιάστηκε το μη επανδρωμένο σκάφος «Πυρπολητής»

Ο Νίκος Δένδιας εγκαινίασε το πρωί το Κέντρο Διακλαδικής Εκπαίδευσης Mη Επανδρωμένων και Αυτόνομων Θαλάσσιων Συστημάτων, όπου αναπτύσσεται, μεταξύ άλλων, και ο «Πυρπολητής», ένα σκάφος 5 μέτρων που μπορεί να πιάσει ταχύτητα 40 κόμβων.

Παρουσιάστηκε το μη επανδρωμένο σκάφος «Πυρπολητής»

Ουσιαστικά είναι ένα θαλάσσιο μη επανδρωμένο όπλο, σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από μυαλά και χέρια του Πολεμικού μας Ναυτικού, το οποίο στο μέλλον φιλοδοξεί να βγει σε μαζική παραγωγή και εκτός από επιτήρηση και αναγνώριση θα μπορεί και να επιτεθεί κατά πλωτών στόχων.



