Porsche Mission S: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Η ουσία του σπορ αυτοκινήτου επαναπροσδιορίζεται

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Αυτοκινητο
Porsche Mission S: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
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Στο πλαίσιο του στρατηγικού επαναπροσδιορισμού της με την ονομασία «Sportwagenschmiede ’35», η Porsche παρουσιάζει ένα πρωτότυπο όραμα, προσφέροντας μια πρώτη ματιά στην εξελιγμένη σχεδιαστική ταυτότητα της μάρκας. «Η Porsche Mission S πραγματοποίησε χθες, Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, την παγκόσμια πρεμιέρα της σε μια τοποθεσία ιστορικής σημασίας για την εταιρεία: σε μια προβλήτα στο Κουίνς της Νέας Υόρκης, με φόντο τον ορίζοντα του Μανχάταν.

Porsche Mission S: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Οι πρώτες φωτογραφίες της Porsche 550 Spyder με κινητήρα στο κέντρο, τραβηγμένες στην ίδια ακριβώς προβλήτα το 1953, έκαναν τον γύρο του κόσμου. Ως το πρώτο υπεραυτοκίνητο της μάρκας, η 550 Spyder εξακολουθεί να θεωρείται μέχρι σήμερα ένα μοντέλο που καθόρισε την ταυτότητα της εταιρείας. Παράλληλα, αποτέλεσε σημαντικό θεμέλιο για τη δημοτικότητα και την επιτυχία της Porsche στις ΗΠΑ. Με την επιλογή αυτής της τοποθεσίας, η Porsche υπογραμμίζει τη σημασία της ιστορίας της για το μέλλον του σχεδιασμού και της ίδιας της μάρκας, μια αρχή που αποτυπώνεται και στη Mission S.

Porsche Mission S: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
Η εξωτερική σχεδίαση της Porsche Mission S μεταφέρει τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της Porsche στο μέλλον. Οι χαρακτηριστικοί, προτεταμένοι εμπρός θόλοι των τροχών σε σχήμα τορπίλης, η εμβληματική γραμμή της οροφής και η εντυπωσιακή αναλογία πλάτους προς ύψος αποτελούν βασικά στοιχεία της αρχιτεκτονικής του σπορ αυτοκινήτου. Το αποτέλεσμα είναι οι λεγόμενοι «αιωρούμενοι όγκοι» (floating volumes): επιφάνειες που μοιάζουν να αιωρούνται, δημιουργώντας μια δυναμική, γλυπτική εμφάνιση με τεχνικό χαρακτήρα και αναδεικνύοντας αποτελεσματικά τον σπορ χαρακτήρα και τις επιδόσεις του αυτοκινήτου.

Porsche Mission S: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
Στο εσωτερικό, η Porsche Mission S σηματοδοτεί μια συνειδητή επιστροφή στις θεμελιώδεις αξίες της μηχανολογίας των σπορ αυτοκινήτων. Η αρχιτεκτονική του εσωτερικού βασίζεται σε ιστορικά σπορ μοντέλα της Porsche, όπως η 550 Spyder και η 356. Δύο χαρακτηριστικές γραμμές διατρέχουν το ταμπλό και τις πόρτες. Δημιουργούν την αίσθηση ότι ο οδηγός κάθεται «βαθιά μέσα στο αυτοκίνητο» και συνδέουν οπτικά το εσωτερικό με την εξωτερική σχεδίαση. Παράλληλα, διαμορφώνουν μια καθαρή και διαχρονική εικόνα, η οποία κατευθύνει το βλέμμα στα ουσιώδη στοιχεία.
Porsche Mission S: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετεΗ ομαλή μετάβαση μεταξύ αναλογικών και ψηφιακών οργάνων προσδίδει στο εσωτερικό μια αίσθηση οικειότητας και νεωτερικότητας. Οι κλασικοί διακόπτες και τα φυσικά κουμπιά συνδυάζονται με σύγχρονες οθόνες, δημιουργώντας μια εργονομική διάταξη που ενώνει το γνώριμο με το μέλλον. Τα καθίσματα ακολουθούν την ίδια φιλοσοφία. Νέες τεχνικές λύσεις, όπως η ενσωματωμένη στο κεντρικό τμήμα του καθίσματος πόρπη της ζώνης ασφαλείας και η επανατοποθέτηση των ηλεκτρικών χειριστηρίων ρύθμισης, συνδυάζουν την άνεση και τη λειτουργικότητα με το DNA του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Porsche Mission S: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Η Porsche επέλεξε συνειδητά να μην ενσωματώσει στο ταμπλό μια μόνιμη κεντρική οθόνη ή μια σταθερή οθόνη για τον συνοδηγό. Αντί γι’ αυτό, έχει σχεδιαστεί ένα ανασυρόμενο σύστημα smartphone, συμβατό με την τεχνολογία MagSafe, το οποίο χρησιμοποιείται όποτε χρειάζεται. Το προσωπικό smartphone του χρήστη μπορεί, εφόσον το επιθυμεί, να λειτουργήσει ως οθόνη πλοήγησης ή πληροφόρησης. Η εφαρμογή My Porsche, με τη σαφή δομή και το απλοποιημένο περιβάλλον χρήσης, παρέχει πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες και επιτρέπει επίσης στους χρήστες να επιλέγουν ψηφιακές απεικονίσεις ιστορικά εμπνευσμένων σχεδίων για τα κυκλικά όργανα. Το αποτέλεσμα είναι μια σχεδιαστική προσέγγιση στο εσωτερικό που θέτει σε προτεραιότητα την οδηγική εμπειρία, προσφέροντας παράλληλα μέγιστη ευελιξία και άνεση.

Porsche Mission S: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε
Πάνω από την εμβληματική 911, η Porsche σχεδιάζει, για πρώτη φορά, να προσφέρει ένα υπεραυτοκίνητο ως μόνιμο μέλος της γκάμας της. Σαφής στόχος είναι η επίτευξη του υψηλότερου επιπέδου μηχανολογικής αριστείας και της μέγιστης δυνατής ευελιξίας. Η στρατηγική αυτή στηρίζεται σε δεκαετίες εμπειρίας από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, σε καινοτόμες τεχνολογίες που καθορίζουν την ταυτότητα της μάρκας και στον πρωτοποριακό σχεδιασμό που παρουσιάζεται με τη Mission S.
 

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