Black Friday: Πότε πέφτει φέτος - Tι ισχύει με την Cyber Monday

Ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα μαγαζιά

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Οικονομια
Καταγγελίες των καταναλωτών για fake προσφορές στην Black Friday / MEGA (αρχείου)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Black Friday 2026 θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, με μεγάλες εκπτώσεις σε φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα.
  • Πολλοί έμποροι θα ξεκινήσουν τις προσφορές νωρίτερα, επιτρέποντας στους καταναλωτές να προγραμματίσουν τις αγορές τους.
  • Η Cyber Monday θα ακολουθήσει τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, εστιάζοντας στις διαδικτυακές αγορές.
  • Τα εμπορικά καταστήματα θα είναι ανοιχτά την Κυριακή 29 Νοεμβρίου, πρώτη Κυριακή της χριστουγεννιάτικης περιόδου.
  • Συνιστάται στους καταναλωτές να επιβεβαιώσουν το ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων στην περιοχή τους.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη φετινή Black Friday, με τη λιανική αγορά —τόσο στα φυσικά όσο και στα ηλεκτρονικά καταστήματα— να προετοιμάζεται πυρετωδώς για μεγάλες εκπτώσεις και δελεαστικές προσφορές σε πλήθος προϊόντων.

Η επίσημη μέρα της Black Friday για το 2026 είναι η Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, μόλις μία εβδομάδα πριν μπούμε στην τελική ευθεία για τις γιορτές. Παρ' όλα αυτά, η πλειονότητα των εμπόρων αναμένεται να ανοίξει την αυλαία των προσφορών αρκετά νωρίτερα, δίνοντας στο καταναλωτικό κοινό το περιθώριο να προγραμματίσει και να ολοκληρώσει τις αγορές του με την άνεσή του.

Αμέσως μετά ακολουθεί η Cyber Monday, τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, η οποία εστιάζει αποκλειστικά στις e-commerce αγορές με επιπλέον ειδικές προσφορές στο διαδίκτυο.

Ανοιχτά καταστήματα την Κυριακή 29 Νοεμβρίου

Παράλληλα, την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026, τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά, καθώς πρόκειται για την πρώτη Κυριακή της χριστουγεννιάτικης περιόδου, δίνοντας την ευκαιρία στους καταναλωτές να εκμεταλλευτούν τις εκπτώσεις που θα συνεχίζονται.

Όσοι επιλέξουν να κάνουν τα ψώνια τους από κοντά, καλό θα είναι να επιβεβαιώσουν εκ των προτέρων το ειδικό ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων της περιοχής τους. Ευθύς αμέσως τίθεται σε ισχύ και το διευρυμένο εορταστικό ωράριο, προετοιμάζοντας την αγορά για την αυξημένη κίνηση των εορτών.

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