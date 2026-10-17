Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τη φετινή Black Friday, με τη λιανική αγορά —τόσο στα φυσικά όσο και στα ηλεκτρονικά καταστήματα— να προετοιμάζεται πυρετωδώς για μεγάλες εκπτώσεις και δελεαστικές προσφορές σε πλήθος προϊόντων.

Η επίσημη μέρα της Black Friday για το 2026 είναι η Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, μόλις μία εβδομάδα πριν μπούμε στην τελική ευθεία για τις γιορτές. Παρ' όλα αυτά, η πλειονότητα των εμπόρων αναμένεται να ανοίξει την αυλαία των προσφορών αρκετά νωρίτερα, δίνοντας στο καταναλωτικό κοινό το περιθώριο να προγραμματίσει και να ολοκληρώσει τις αγορές του με την άνεσή του.

Αμέσως μετά ακολουθεί η Cyber Monday, τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, η οποία εστιάζει αποκλειστικά στις e-commerce αγορές με επιπλέον ειδικές προσφορές στο διαδίκτυο.

Ανοιχτά καταστήματα την Κυριακή 29 Νοεμβρίου

Παράλληλα, την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2026, τα εμπορικά καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά, καθώς πρόκειται για την πρώτη Κυριακή της χριστουγεννιάτικης περιόδου, δίνοντας την ευκαιρία στους καταναλωτές να εκμεταλλευτούν τις εκπτώσεις που θα συνεχίζονται.

Όσοι επιλέξουν να κάνουν τα ψώνια τους από κοντά, καλό θα είναι να επιβεβαιώσουν εκ των προτέρων το ειδικό ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων της περιοχής τους. Ευθύς αμέσως τίθεται σε ισχύ και το διευρυμένο εορταστικό ωράριο, προετοιμάζοντας την αγορά για την αυξημένη κίνηση των εορτών.