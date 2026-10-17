Πάτρα: Γυναίκα Εντοπίστηκε Νεκρή Σε Ακάλυπτο Πολυκατοικίας

Μία σοκαριστική εικόνα περίμενε έναν επιχειρηματία στην Πάτρα, στην οδό Αγίας Σοφίας 17, όταν κατευθύνθηκε στον ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας για να ταΐσει τις γάτες που σύχναζαν εκεί. Όπως μεταδίδει το flamis.gr, ο άνδρας αντίκρισε μια νεαρή γυναίκα χωρίς αισθήσεις και κάλεσε αμέσως την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ.

Οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν τον θάνατο της γυναίκας, η ηλικία της οποίας εκτιμάται μεταξύ 25 και 30 ετών. Βάσει των πρώτων ενδείξεων, πιθανολογείται πως η άτυχη γυναίκα έπεσε από την ταράτσα του κτιρίου, χωρίς όμως να έχουν αποσαφηνιστεί ακόμα οι ακριβείς συνθήκες της πτώσης.

Οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν έρευνα τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων της όσο και για τον προσδιορισμό των αιτίων του τραγικού συμβάντος.

Ανάμεσα στα σενάρια που εξετάζονται είναι και αυτό της αυτοχειρίας, αν και δεν υπάρχει μέχρι στιγμής κάποια επίσημη επιβεβαίωση. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, αν τελικά επιβεβαιωθεί το ενδεχόμενο αυτό, θα πρόκειται για τη τρίτη αυτοκτονία που σημειώνεται στην Πάτρα μέσα σε μόλις μία εβδομάδα και τη δεύτερη στη συγκεκριμένη περιοχή της Αγίας Σοφίας.