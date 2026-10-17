Καιρός: Καταιγίδες, κρύο και χιόνια ακόμα και στην Πάρνηθα

Oι περιοχές που θα επηρεαστούν

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Η πρόγνωση του καιρού για το Σάββατο 17/10 - Star

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Αλλαγή του καιρικού σκηνικού με χειμωνιάτικα χαρακτηριστικά καταγράφεται σήμερα, Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2026, με κύρια χαρακτηριστικά τις νέες βροχοπτώσεις, τις καταιγίδες και την αισθητή πτώση του υδραργύρου σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας.

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Το βαρομετρικό χαμηλό που βρίσκεται σε εξέλιξη από χθες συνεχίζει να προκαλεί άστατο καιρό, ο οποίος σε ορισμένες περιπτώσεις θα συνοδεύεται και από χαλάζι.

Βροχές αναμένονται σε Χαλκιδική, Ανατολική Θεσσαλία, Σποράδες, Κεντρική και Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα, ενώ σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως σε Ανατολική Μαγνησία, Σποράδες και Εύβοια.

Παράλληλα, λίγα χιόνια αναμένεται να πέσουν σε ορεινά τμήματα (Κεντρική και Ανατολική Στερεά, Βορειοανατολική Πελοπόννησος, Εύβοια) με υψόμετρο άνω των 1.500 μέτρων. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες, με πιθανότητα παροδικής χιονόπτωσης τη νύχτα στα υψηλότερα τμήματα της Πάρνηθας, ωστόσο ο καιρός γρήγορα θα βελτιωθεί. Αντίθετα, στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται μόνο λίγες νεφώσεις.

Εξασθένηση και βελτίωση από την Κυριακή 18/10

Τα φαινόμενα αναμένεται να περιοριστούν σταδιακά από το μεσημέρι και μετά, παραμένοντας κυρίως σε Εύβοια, Κυκλάδες και Κρήτη, ενώ μέχρι το βράδυ θα έχουν σταματήσει πλήρως. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, φτάνοντας πρόσκαιρα τα 6 με 7 μποφόρ.

Η πιο αισθητή αλλαγή, ωστόσο, θα είναι το κρύο. Το βράδυ του Σαββάτου και νωρίς το πρωί της Κυριακής αναμένονται οι χαμηλότερες θερμοκρασίες, με τον υδράργυρο να πέφτει σε μονοψήφιες τιμές ακόμη και στην Αττική. Από αύριο, Κυριακή, ο καιρός θα βελτιωθεί με ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ενώ από τη Δευτέρα έως και την Τετάρτη η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακή άνοδο.

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