Ο Τζος Χακ ανέλαβε επισήμως χρέη πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα

Ο Τζος Χακ είναι κι επισήμως ο νέος επικεφαλής της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα, όπως ανακοίνωσε η πρεσβεία.
«Ο Josh Huck ανέλαβε επισήμως καθήκοντα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν σταθερά προσηλωμένες στη στενή τους συνεργασία με την Ελλάδα», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.
Πλέον μένει να φανεί αν θα «μετακομίσει» στην πρεσβευτική κατοικία ή αν θα παραμείνει στο τωρινό του σπίτι. Kανονικά όσοι εκτελούν χρέη πρέσβη δε μένουν στο επιβλητικό Jefferson House, πίσω από την πλατεία Μαβίλη, όπου μένει ο εκάστοτε διορισμένος πρέσβης.
Στο ΥΠΕΞ, πάντως, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της διπλωματικής συντάκτριας Κατερίνας Τσαμούρη, έφτασε ήδη η ρηματική διακοίνωση για τη λήξη της θητείας της Κ. Γκίλφοϊλ. Το πρωτόκολλο δεν «επιβάλλει» να περάσει ούτε από τον ΠτΔ ούτε από το ΥΠΕΞ.
Για τη διαδοχή της ακούγονται στα δημοσιογραφικά «πηγαδάκια» τα ονόματα:
- του Ελληνοαμερικανού Ρεπουμπλικανού βουλευτή Γκας Μπιλιράκη
- των επιχειρηματιών Τζον Τζορτζ και Χάουαρντ Λόρμπερ
- του Μάικλ Ρήγα, του Μάικλ Κράτσιου και του Ρέινς Πρίμπους, πρώην προσωπάρχη του Ντόναλντ Τραμπ
Για πρέσβης αυτοπροτάθηκε και η Ντέμπι Ματενόπουλος, τηλεπαρουσιάστρια στο ABC. Οι γονείς της είναι Έλληνες από την Ξάνθη. Έχει γράψει δύο βιβλία μαγειρικής με ελληνικές συνταγές και έχει μια σειρά καλλυντικών, την Ikaria Beauty.
Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του StarΔιαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.