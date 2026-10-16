Ο Τζος Χακ ανέλαβε επισήμως χρέη πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα

Τα ονόματα που ακούγονται για τη διαδοχή

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Τζος Χακ ανέλαβε επισήμως καθήκοντα πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα.
  • Η αμερικανική πρεσβεία επιβεβαίωσε τη δέσμευση των ΗΠΑ για στενή συνεργασία με την Ελλάδα.
  • Αναμένονται αποφάσεις σχετικά με τη διαμονή του Χακ στην πρεσβευτική κατοικία.
  • Η θητεία της προηγούμενης πρέσβη Κ. Γκίλφοϊλ έχει λήξει και έχει σταλεί η ρηματική διακοίνωση.
  • Ακούγονται ονόματα υποψηφίων για τη διαδοχή της, όπως ο Γκας Μπιλιράκης και η Ντέμπι Ματενόπουλος.

Ο Τζος Χακ είναι κι επισήμως ο νέος επικεφαλής της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα, όπως ανακοίνωσε η πρεσβεία. 

«Ο Josh Huck ανέλαβε επισήμως καθήκοντα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν σταθερά προσηλωμένες στη στενή τους συνεργασία με την Ελλάδα», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση. 

Πλέον μένει να φανεί αν θα «μετακομίσει» στην πρεσβευτική κατοικία ή αν θα παραμείνει στο τωρινό του σπίτι. Kανονικά όσοι εκτελούν χρέη πρέσβη δε μένουν στο επιβλητικό Jefferson House, πίσω από την πλατεία Μαβίλη, όπου μένει ο εκάστοτε διορισμένος πρέσβης.

Ο Τζος Χακ ανέλαβε επισήμως χρέη πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα

Στο ΥΠΕΞ, πάντως, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της διπλωματικής συντάκτριας Κατερίνας Τσαμούρη, έφτασε ήδη η ρηματική διακοίνωση για τη λήξη της θητείας της Κ. Γκίλφοϊλ. Το πρωτόκολλο δεν «επιβάλλει» να περάσει ούτε από τον ΠτΔ ούτε από το ΥΠΕΞ.

Για τη διαδοχή της ακούγονται στα δημοσιογραφικά «πηγαδάκια» τα ονόματα:

  • του Ελληνοαμερικανού Ρεπουμπλικανού βουλευτή Γκας Μπιλιράκη
  • των επιχειρηματιών Τζον Τζορτζ και Χάουαρντ Λόρμπερ
  • του Μάικλ Ρήγα, του Μάικλ Κράτσιου και του Ρέινς Πρίμπους, πρώην προσωπάρχη του Ντόναλντ Τραμπ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Tα ονόματα που ακούγονται για τη διαδοχή της

Για πρέσβης αυτοπροτάθηκε και η Ντέμπι Ματενόπουλος, τηλεπαρουσιάστρια στο ABC. Οι γονείς της είναι Έλληνες από την Ξάνθη. Έχει γράψει δύο βιβλία μαγειρικής με ελληνικές συνταγές και έχει μια σειρά καλλυντικών, την Ikaria Beauty. 

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