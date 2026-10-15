Η καταβολή της επιστροφής ενοικίου προγραμματίζεται έως τις 30 Νοεμβρίου 2026, με τα χρήματα να πιστώνονται στον δηλωμένο τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων.

Η διαδικασία βασίζεται στις διασταυρώσεις των φορολογικών δηλώσεων με τα στοιχεία των μισθώσεων που διαθέτει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Καθοριστικό ρόλο παίζουν η ορθή δήλωση των μισθωμάτων, η πλήρωση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων, καθώς και η ύπαρξη έγκυρου IBAN.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο newpost.gr