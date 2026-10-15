Επιστροφή ενοικίου 2026: Πότε πληρώνονται οι δικαιούχοι

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η επιστροφή ενοικίου θα καταβληθεί έως τις 30 Νοεμβρίου 2026.
  • Τα χρήματα θα πιστωθούν στους δηλωμένους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.
  • Η διαδικασία βασίζεται σε διασταυρώσεις φορολογικών δηλώσεων και στοιχείων μισθώσεων από την ΑΑΔΕ.
  • Απαιτείται ορθή δήλωση μισθωμάτων και πληρότητα εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων.
  • Οι δικαιούχοι πρέπει να διαθέτουν έγκυρο IBAN.

Η καταβολή της επιστροφής ενοικίου προγραμματίζεται έως τις 30 Νοεμβρίου 2026, με τα χρήματα να πιστώνονται στον δηλωμένο τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων.

Η διαδικασία βασίζεται στις διασταυρώσεις των φορολογικών δηλώσεων με τα στοιχεία των μισθώσεων που διαθέτει η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Καθοριστικό ρόλο παίζουν η ορθή δήλωση των μισθωμάτων, η πλήρωση των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων, καθώς και η ύπαρξη έγκυρου IBAN.

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