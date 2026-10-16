Δείτε παλιότερο insta story του Άγγελου Λάτσιου με την αδερφή του, Λάουρα

Τη μικρή του αδελφή, που σπουδάζει στο Εδιμβούργο, επισκέφτηκε ο Άγγελος Λάτσιος, δημοσιεύοντας μια σειρά από τρυφερά οικογενειακά στιγμιότυπα.

Το απόγευμα της Παρασκευής, ο γιος της Ελένης Μενεγάκη και του Γιάννη Λάτσιου μοιράστηκε νέες φωτογραφίες στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram από το ταξίδι του στην πρωτεύουσα της Σκωτίας.

Στη νέα του ανάρτηση, πρωταγωνιστικό ρόλο έχουν πάλι ο ίδιος και η αδελφή του, Λάουρα, η οποία αποφάσισε να ανοίξει τα φτερά της στο εξωτερικό.

Το άκρως φθινοπωρινό σκηνικό της βρετανικής πόλης δημιουργεί το κατάλληλο φόντο τόσο για βόλτες όσο και για αναμνηστικές φωτογραφίες, με τα δύο αδέλφια να επιβεβαιώνουν για άλλη μια φορά τη στενή τους σχέση.

Η ανάρτηση του Άγγελου Λάτσιου

Παρά το γεγονός ότι η Ελένη Μενεγάκη αποτελεί μία από τις πλέον κορυφαίες παρουσιάστριες της ελληνικής τηλεόρασης, η οικογένειά της θα είναι πάντα το μεγαλύτερο κατόρθωμά της.

Από τον γάμο της με τον Γιάννη Λάτσιο έχει αποκτήσει τρία παιδιά: τον Άγγελο, που γεννήθηκε το 2002, τη Λάουρα το 2005, και τη Βαλέρια το 2008.

Το 2015, η γνωστή παρουσιάστρια βίωσε ξανά τη χαρά της μητρότητας, φέρνοντας στον κόσμο τη μικρότερη κόρη της, Μαρίνα, καρπό του έρωτά της με τον σύζυγό της, Μάκη Παντζόπουλο.

Όλα αυτά τα χρόνια, παρόλο που η οικογένεια πολιορκείται από τους paparazzi, κρατά χαμηλό προφίλ, αφήνοντας ελάχιστες προσωπικές στιγμές να δουν το φως της δημοσιότητας.