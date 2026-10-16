Άγγελος Λάτσιος: Οι νέες φωτογραφίες με την αδελφή του στο Εδιμβούργο

Τα οικογενειακά στιγμιότυπα με φόντο το φθηνοπωρινό σκηνικό!

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Άγγελος Λάτσιος επισκέφτηκε την αδελφή του, Λάουρα, στο Εδιμβούργο, όπου σπουδάζει.
  • Δημοσίευσε τρυφερές οικογενειακές φωτογραφίες στο Instagram από το ταξίδι του.
  • Η Λάουρα έχει επιλέξει να σπουδάσει στο εξωτερικό, επιβεβαιώνοντας τη στενή σχέση τους.
  • Η Ελένη Μενεγάκη έχει τρία παιδιά με τον Γιάννη Λάτσιο: Άγγελο, Λάουρα και Βαλέρια.
  • Η οικογένεια διατηρεί χαμηλό προφίλ παρά την προσοχή των paparazzi.

Τη μικρή του αδελφή, που σπουδάζει στο Εδιμβούργο, επισκέφτηκε ο Άγγελος Λάτσιος, δημοσιεύοντας μια σειρά από τρυφερά οικογενειακά στιγμιότυπα.

Άγγελος Λάτσιος: Στο Εδιμβούργο με την αδερφή του Λάουρα Λάτσιου

Το απόγευμα της Παρασκευής, ο γιος της Ελένης Μενεγάκη και του Γιάννη Λάτσιου μοιράστηκε νέες φωτογραφίες στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram από το ταξίδι του στην πρωτεύουσα της Σκωτίας. 

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Στη νέα του ανάρτηση, πρωταγωνιστικό ρόλο έχουν πάλι ο ίδιος και η αδελφή του, Λάουρα, η οποία αποφάσισε να ανοίξει τα φτερά της στο εξωτερικό.

Το άκρως φθινοπωρινό σκηνικό της βρετανικής πόλης δημιουργεί το κατάλληλο φόντο τόσο για βόλτες όσο και για αναμνηστικές φωτογραφίες, με τα δύο αδέλφια να επιβεβαιώνουν για άλλη μια φορά τη στενή τους σχέση.

 

Η ανάρτηση του Άγγελου Λάτσιου

Παρά το γεγονός ότι η Ελένη Μενεγάκη αποτελεί μία από τις πλέον κορυφαίες παρουσιάστριες της ελληνικής τηλεόρασης, η οικογένειά της θα είναι πάντα το μεγαλύτερο κατόρθωμά της.

Από τον γάμο της με τον Γιάννη Λάτσιο έχει αποκτήσει τρία παιδιά: τον Άγγελο, που γεννήθηκε το 2002, τη Λάουρα το 2005, και τη Βαλέρια το 2008.

Το 2015, η γνωστή παρουσιάστρια βίωσε ξανά τη χαρά της μητρότητας, φέρνοντας στον κόσμο τη μικρότερη κόρη της, Μαρίνα, καρπό του έρωτά της με τον σύζυγό της, Μάκη Παντζόπουλο.

Όλα αυτά τα χρόνια, παρόλο που η οικογένεια πολιορκείται από τους paparazzi, κρατά χαμηλό προφίλ, αφήνοντας ελάχιστες προσωπικές στιγμές να δουν το φως της δημοσιότητας.

 

 

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