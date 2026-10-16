Νέες, απαιτητικές ερωτήσεις έρχονται να βάλουν σε σκέψεις τους συμμετέχοντες στο «1% Club»!

Στο επόμενο συναρπαστικό επεισόδιο του αγαπημένου game show, που θα προβληθεί την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου στις 21:00, ο Πέτρος Πολυχρονίδης υποδέχεται στην παρέα του δύο αγαπημένες ηθοποιούς, τη Μαριάννα Τουμασάτου και τη Λένα Δροσάκη, οι οποίες δοκιμάζουν τις παρατηρητικές τους ικανότητες και το χιούμορ τους.

Δύο αγαπημένες ηθοποιοί «εισβάλλουν» στο 1% Club

Όσο τα στάδια προχωρούν, η αγωνία για το ποιος ή ποια θα καταφέρει να φτάσει μέχρι τον μεγάλο τελικό και να μπει στο «κλειστό» club του 1% κορυφώνεται. Οι απαντήσεις βρίσκονται όλες εκεί, μπροστά στα μάτια τους - αρκεί να επιστρατεύσουν την ορθολογική σκέψη, τη συγκέντρωση και τη λογική τους!

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