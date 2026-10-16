Η Μαριάννα Τουμασάτου και η Λένα Δροσάκη έρχονται στο 1% Club!

Τι θα δούμε την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.10.26 , 23:45 Η Μαριάννα Τουμασάτου και η Λένα Δροσάκη έρχονται στο 1% Club!
16.10.26 , 23:38 Ο Τζος Χακ ανέλαβε επισήμως χρέη πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα
16.10.26 , 23:25 1% Club: Ο Νίκος και η Σοφία στον μεγάλο τελικό για τα 30.000 ευρώ!
16.10.26 , 23:15 Μητέρα Μαζωνάκη στο Star: «Δεν ακούω τίποτα, κλαίω συνέχεια»
16.10.26 , 23:10 Γκίλφοϊλ: Ο Ελληνοαμερικανός συνεργάτης της που καλείται για εξηγήσεις
16.10.26 , 22:38 Γκίλφοϊλ: Στο STAR Ο Αμερικανός Γερουσιαστής Ρικ Σκοτ
16.10.26 , 22:33 Χριστίνα Κοντοβά: «Είχα δύο αποβολές. Τότε ντρεπόμουν, δε μιλούσα γι’αυτές»
16.10.26 , 22:19 Ο Τραμπ απέλυσε τη Ζακαράια από εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου
16.10.26 , 22:12 Άμεση αντιμετώπιση περιστατικού φωτιάς σε όχημα στο EUROCHAMPION JET 2
16.10.26 , 22:00 Μητσοτάκης: Τι απάντησε στην ερώτηση του Star για την ενέργεια
16.10.26 , 21:52 Η Geely έδωσε τον δικό της παλμό στην Auto Athina 2026
16.10.26 , 21:45 1% Club: «Ζεν» & Κιούσης απάντησαν ομόφωνα Παναθηναϊκός
16.10.26 , 21:27 Κλήρωση Eurojackpot 16/10/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 10.000.000 ευρώ
16.10.26 , 21:19 Η τελευταία συνέντευξη του Γιώργου Βαρδινογιάννη
16.10.26 , 21:08 1% Club: Το παράπονο του Πέτρου Πολυχρονίδη στη Ζενεβιέβ Μαζαρί
First Dates: «Και στον δρόμο να τον δω, ούτε καλημέρα δεν θα του πω!»
Άγγελος Λάτσιος: Οι νέες φωτογραφίες με την αδελφή του στο Εδιμβούργο
Ανθή Βούλγαρη: Το σπιτικό σνακ που ετοίμασε για τον 18 μηνών γιο της, Μάριο
Νικολούλη: «Δεν μπορώ να βάλω κόκκινα, το πένθος είναι ακόμη νωπό»
Ανατροπή με το Market Pass: 60 ευρώ τον μήνα
Σπανακόπιτα με τραγανό φύλλο: Η Δανάη Μπάρκα μας δίνει τη συνταγή της
Γιώργος Μαζωνάκης: Tι «δείχνουν» οι 8 ουσίες που βρέθηκαν στο αίμα του
Αντριέλα: «Οι γιατροί μου έδιναν 5% ελπίδα για να ζήσω»
Υπόθεση Μαζωνάκη: Νέο πρόσωπο «δίνουν» τα φιαλίδια
Η ανακοίνωση της οικογένειας του Γεώργιου Ι. Βαρδινογιάννη
Περισσότερα

VIDEOS

Cash or Trash
Media
Cash or Trash: Άφωνη η Δέσποινα Μοιραράκη με την είσοδο
GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Στο επόμενο επεισόδιο του «1% Club» συμμετέχουν οι ηθοποιοί Μαριάννα Τουμασάτου και Λένα Δροσάκη.
  • Η εκπομπή θα προβληθεί την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου στις 21:00.
  • Οι συμμετέχοντες θα απαντήσουν σε απαιτητικές ερωτήσεις που δοκιμάζουν τις παρατηρητικές τους ικανότητες.
  • Η αγωνία κορυφώνεται για το ποιος θα φτάσει στον μεγάλο τελικό και θα μπει στο «κλειστό» club του 1%.
  • Οι απαντήσεις απαιτούν ορθολογική σκέψη, συγκέντρωση και λογική.

Νέες, απαιτητικές ερωτήσεις έρχονται να βάλουν σε σκέψεις τους συμμετέχοντες στο «1% Club»!

1% Club: Ο Νίκος και η Σοφία στον μεγάλο τελικό για τα 30.000 ευρώ!

Στο επόμενο συναρπαστικό επεισόδιο του αγαπημένου game show, που θα προβληθεί την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου στις 21:00, ο Πέτρος Πολυχρονίδης υποδέχεται στην παρέα του δύο αγαπημένες ηθοποιούς, τη Μαριάννα Τουμασάτου και τη Λένα Δροσάκη, οι οποίες δοκιμάζουν τις παρατηρητικές τους ικανότητες και το χιούμορ τους.

Δύο αγαπημένες ηθοποιοί «εισβάλλουν» στο 1% Club

Δύο αγαπημένες ηθοποιοί «εισβάλλουν» στο 1% Club

Όσο τα στάδια προχωρούν, η αγωνία για το ποιος ή ποια θα καταφέρει να φτάσει μέχρι τον μεγάλο τελικό και να μπει στο «κλειστό» club του 1% κορυφώνεται. Οι απαντήσεις βρίσκονται όλες εκεί, μπροστά στα μάτια τους - αρκεί να επιστρατεύσουν την ορθολογική σκέψη, τη συγκέντρωση και τη λογική τους!

Δείτε όλα τα επεισόδια του 1% Club

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
1% CLUB
 |
ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Νίκος & Σοφία: Κανένας Τους Δεν Μπήκε Στο Club Του 1%
Media
1% Club: Ο Νίκος και η Σοφία στον μεγάλο τελικό για τα 30.000 ευρώ!
1% Club: Το Παράπονο Του Πέτρου Πολυχρονίδη Στη «Ζεν»
Media
1% Club: Το παράπονο του Πέτρου Πολυχρονίδη στη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Τροχός της Τύχης
Media
Τροχός της Τύχης: Η Ζαφειρένια «μπλόκαρε» στα συνώνυμα - Εσύ τι θα κάνεις;
Cash or Trash
Media
Cash or Trash: Εντυπωσίασε η πορσελάνινη Μαρία Αντουανέτα - Πουλήθηκε;
Sing for Greece
Media
Sing for Greece: Ο Εθνικός Τελικός της Eurovision πηγαίνει... Θεσσαλονίκη!
1% Club: Trailer 16/10/2026
Media
1% Club: Νέο επεισόδιο με guests τη Ζενεβιέβ Μαζαρί και τον Θάνο Κιούση
Cash or Trash Trailer 16/10/2026
Media
Cash or Trash: Ποιος θα πάρει την πορσελάνινη παράσταση των 10.000 ευρώ;
Πετρογιάννη για Παπανώτα
Media
Έξαλλη η Πετρογιάννη με τον Παπανώτα: «Θα δώσει εξηγήσεις σε νομική βάση»
Το τηλεφώνημα της Ζήνας στην Καινούργιου - Ήταν και οι δύο στον αέρα!
Media
Το τηλεφώνημα της Ζήνας στην Καινούργιου - Ήταν και οι δύο στον αέρα!
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top