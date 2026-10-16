Η Geely έδωσε τον δικό της παλμό στην Auto Athina 2026

Με πρωταγωνιστή το νέο Geely E2 και μια παρουσία γεμάτη ενέργεια, η Geely ολοκλήρωσε τη συμμετοχή της στην Auto Athina 2026, αφήνοντας ιδιαίτερα θετικές εντυπώσεις. Ο εκθεσιακός χώρος της μάρκας έγινε σημείο γνωριμίας με μια γκάμα που εξελίσσεται, προσφέροντας στο κοινό την ευκαιρία να ανακαλύψει από κοντά αυτοκίνητα σχεδιασμένα γύρω από τις ανάγκες της σύγχρονης ζωής.

Η πρώτη πανελλήνια παρουσίαση του Geely E2 αποτέλεσε την κορυφαία στιγμή της συμμετοχής. Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό compact hatchback αποκαλύφθηκε μέσα στο περίπτερο, σε ένα εντυπωσιακό show με δυναμική σκηνική παρουσία, που έδωσε ξεχωριστό ρυθμό στην πρεμιέρα του. Η ενέργεια της αποκάλυψης ταίριαξε με τον φρέσκο χαρακτήρα του μοντέλου, μετατρέποντας την πρώτη του συνάντηση με το ελληνικό κοινό σε μια εμπειρία γεμάτη ενθουσιασμό.

Ο εκθεσιακός χώρο της Geely πλαισίωσε αυτή την εμπειρία με σύγχρονη αισθητική, προσεγμένη παρουσίαση και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Η ομάδα της μάρκας βρισκόταν δίπλα στους επισκέπτες, εξηγώντας τις δυνατότητες κάθε μοντέλου και απαντώντας σε ερωτήσεις για την ηλεκτρική και την plug-in hybrid τεχνολογία. Το κοινό γνώρισε έτσι τον κόσμο της Geely μέσα από μια άμεση, προσωπική επαφή με τα αυτοκίνητα και τους ανθρώπους της.

Δίπλα στο νέο Geely E2, τα Geely E5 και Geely Starray EM-i συμπλήρωσαν την εικόνα της γκάμας. Το αμιγώς ηλεκτρικό SUV Geely E5 ανέδειξε την ευρυχωρία, την ποιότητα κατασκευής και τη σύγχρονη ψηφιακή εμπειρία του. Το Geely Starray EM-i παρουσίασε τη δική του πρόταση για την οικογενειακή μετακίνηση, συνδυάζοντας την ηλεκτρική οδήγηση στις καθημερινές διαδρομές με την ευελιξία της plug-in hybrid τεχνολογίας στα μεγαλύτερα ταξίδια.



Η γνωριμία με τη Geely συνεχίστηκε στον ειδικά διαμορφωμένο εξωτερικό χώρο της έκθεσης, όπου το κοινό οδήγησε και τα τρία μοντέλα. Τα test drives έδωσαν στους επισκέπτες τη δυνατότητα να ανακαλύψουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα κάθε αυτοκινήτου και να αξιολογήσουν οι ίδιοι την άνεση, την ποιότητα και την υψηλή τεχνολογία της γκάμας, αφήνοντας ιδιαίτερα θετικές εντυπώσεις, τόσο μέσα στον εκθεσιακό χώρο όσο και πίσω από το τιμόνι.