Μητσοτάκης: Τι απάντησε στην ερώτηση του Star για την ενέργεια

Αναφέρθηκε σε μέτρα – ανάχωμα για την προστασία των νοικοκυριών

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Η απάντηση Μητσοτάκη για τα μέτρα για την ενέργεια στην ερώτηση του Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα ζητά από την Ευρώπη δημοσιονομική ευελιξία για στοχευμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης των νοικοκυριών.
  • Η ελληνική κυβέρνηση έχει ήδη προγραμματίσει μέτρα άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για την στήριξη της κοινωνίας.
  • Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στην Ελλάδα είναι από τις χαμηλότερες στην ΕΕ, ενόψει του χειμώνα.
  • Αναμένονται επιστροφές ενοικίων και αυξήσεις μισθών και συντάξεων στους επόμενους μήνες.
  • Η κυβέρνηση δεσμεύεται να υλοποιήσει τα μέτρα που έχει ανακοινώσει, σε αντίθεση με άλλα κόμματα.

Πριν από λίγο, μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής, ο  Κυριάκος Μητσοτάκης απαντώντας σε ερώτηση της ανταποκρίτριας του STAR, Μαρίας Ψαρά, εξήγησε τι ζητά η Ελλάδα από την Ευρώπη για να υψωθεί ανάχωμα για τα νοικοκυριά σχετικά με την ενέργεια

Σύνοδος κορυφής ΕΕ: ρήγμα για την ενέργεια και τον προϋπολογισμό

Συγκεκριμένα στην ερώτηση της ανταποκρίτριας του STAR σχετικά με το αν η  απόφαση της Συνόδου να ζητήσει από την Κομισιόν να εξετάσει μέτρα στήριξης των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, ικανοποιεί καταρχάς τον Πρωθυπουργό και αν υπάρχει «κάποιο «plan B», σε περίπτωση που αργήσει η Κομισιόν πολύ» ο κ. Μητσοτάκης απάντησε:  

«Καταρχάς, η Ελληνική Κυβέρνηση, ακριβώς επειδή η οικονομία πηγαίνει καλά και επειδή μπορούμε να παράγουμε σημαντικά πλεονάσματα, ήταν και είναι σε θέση να στηρίξει την ελληνική κοινωνία με μέτρα τα οποία ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Άλλες ευρωπαϊκές χώρες δεν έχουν αυτή την πολυτέλεια, πολύ απλά διότι βρίσκονται σε διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος και είναι πολύ πιο «στριμωγμένες» δημοσιονομικά.

Άρα, η στήριξη η οποία παρέχουμε στις Ελληνίδες και στους Έλληνες δεν είναι καθόλου αμελητέα, δεν πρέπει να προσπερνιέται έτσι εύκολα. Αναφέρω ως ενδεικτικό παράδειγμα το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο τελικά ανοίγει σε τιμές που είναι από τις χαμηλότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ακριβώς γιατί προτεραιοποιήσαμε την ανάγκη των συμπολιτών μας να μπορούν να θερμαίνουν τα σπίτια τους ενόψει του επερχόμενου χειμώνα.

Στη Σύνοδο Κορυφής φέρνει η Ελλάδα τα μέτρα στήριξης

Από εκεί και πέρα, δεν περιμένω ότι θα βγουν «λαγοί από το καπέλο» ή ότι υπάρχουν μαγικές λύσεις, ευρωπαϊκές, για να μπορέσουμε οριζόντια να μειώσουμε φόρους και να γίνει κάποια τεράστιας έκτασης παρέμβαση. Αυτό το οποίο ζητάμε, και το οποίο ακούει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι περαιτέρω δημοσιονομική ευελιξία για στοχευμένα και προσωρινά μέτρα -το τονίζω: στοχευμένα και προσωρινά- τα οποία θα μας επιτρέψουν, στο «οπλοστάσιο» το οποίο έχουμε ήδη ανακοινώσει, να προσθέσουμε κάποια ακόμα μέτρα, τα οποία όμως θα έχουν ακριβώς αυτόν τον χαρακτήρα.

Το ακούει θετικά αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναμένουμε τις προτάσεις της, αλλά σε κάθε περίπτωση εγώ θέλω να διαβεβαιώσω τις Ελληνίδες και τους Έλληνες ότι η κυβέρνηση κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της, στα πλαίσια των δημοσιονομικών περιορισμών που έχουμε -δεν τους έχουμε μόνο εμείς όλες οι ευρωπαϊκές χώρες τους έχουν- να αντιμετωπίσουμε ένα πρόβλημα το οποίο είναι παγκόσμιο. 

Θα το ξαναπώ: είναι παγκόσμιο, είναι προϊόν δύο πολέμων. Ζούμε σε καιρούς οι οποίοι είναι εξαιρετικά ταραγμένοι. Δεν μιλάμε για κανονικές συνθήκες.

Θα συνεχίσουμε, λοιπόν, αυτή την πολιτική. Θέλω να θυμίσω ότι τα μέτρα τα οποία έχουμε ήδη ψηφίσει θα εκδηλώνονται και θα υλοποιούνται τους επόμενους μήνες. Δεν έχουμε σταματήσει εδώ. Στο τέλος του Νοεμβρίου, για παράδειγμα, θα επιστρέψουμε ένα ενοίκιο σε όλους τους συμπολίτες μας οι οποίοι νοικιάζουν κύρια κατοικία, έως του ποσού των 800 ευρώ.

Στη συνέχεια έρχονται αυξήσεις στους μισθούς, αυξήσεις στις συντάξεις, περαιτέρω μειώσεις φόρων. Άρα, η στήριξη της κοινωνίας δεν σταματά σε αυτά τα οποία έχουμε εξαγγείλει. Ουσιαστικά σχετίζεται με όλο το πλαίσιο των παρεμβάσεων που ανακοίνωσα στη Θεσσαλονίκη και που η κυβέρνηση αυτή υλοποιεί μέχρι κεραίας. Διότι η διαφορά η δική μας από τα υπόλοιπα κόμματα είναι ότι εμείς αυτά τα οποία ανακοινώνουμε, τα νομοθετούμε και τα υλοποιούμε».
 

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