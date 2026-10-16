Στο επίκεντρο της εσωτερικής έρευνας του State Department βρίσκεται και εξ απορρήτων της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, ο Ελληνοαμερικανός Χρήστος Μαραφάτσος. Με καταγωγή από τη Λακωνία, αλλά γεννημένος στην Ουάσινγκτον, ο Χρήστος Μαραφάτσος φέρεται να έχει επιστρέψει στις ΗΠΑ για να δώσει απαντήσεις αναφορικά με τα έργα και τις ημέρες του δίπλα στην πρώην πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα.

Ο Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας Χρήστος Μαραφάτσος έγινε ευρύτερα γνωστός στη χώρα μας ως σύμβουλος και δεξί χέρι της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Από τη στιγμή που πάτησε το πόδι της στην Αθήνα ήταν μαζί της, από κοσμικές εκδηλώσεις μέχρι επίσημες υποχρεώσεις. Εδώ και λίγες μέρες φέρεται να έχει επιστρέψει στις ΗΠΑ, όπου καλείται να δώσει απαντήσεις στο πλαίσιο έρευνας για τις δραστηριότητες της κ. Γκίλφοϊλ.

Υπενθυμίζεται ότι το State Department έχει ξεκινήσει εδώ και μέρες επίσημη, υπηρεσιακή έρευνα για τα έργα και τις ημέρες της.

Ποιος είναι ο Χρήστος Μαραφάτσος

Ο Χρήστος Μαραφάτσος γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ουάσινγκτον, έχει καταγωγή όμως από χωριά της Λακωνίας.

Δραστηριοποιήθηκε στον χώρο της εμπορίας τροφίμων, επεκτάθηκε όμως στο real estate και στη συμβουλευτική επιχειρήσεων.

Στην Ελλάδα ο κ. Μαραφάτσος παρουσιάζοταν ως επικεφαλής της οργάνωσης «Έλληνες υπέρ του Τραμπ», που ιδρύθηκε το 2016, ενώ διατηρεί ισχυρές σχέσεις με το Πατριαρχείο.

Στα δημοσιεύματα της WSJ πάντως αναφέρονται οι σχέσεις του με αρκετές ελληνικές επιχειρήσεις, ώστε να κάνει lobbying υπέρ τους στην Ουάσινγκτον. Πρόκειται για δηλωμένες συμβάσεις.

«Η διαδρομή μου στις επιχειρήσεις, στην πολιτική και στη διπλωματία δεν ξεκίνησε στην Ουάσινγκτον και τη Νέα Υόρκη. Ξεκίνησε με ιστορίες της γιαγιάς και του παππού μου, μαθήματα από τον πατέρα μου και την απλή αλήθεια ότι οι Σπαρτιάτες δε φοβούνται τις προκλήσεις. Προετοιμάζονται γι' αυτές», δήλωσε ο ίδιος.

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