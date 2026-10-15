«Οι ΗΠΑ εξετάζουν χρήση της "μητέρας όλων των βομβών" κατά του Ιράν»

Πώς λειτουργεί το μη πυρηνικό όπλο

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι ΗΠΑ εξετάζουν τη χρήση της "μητέρας όλων των βομβών" κατά του Ιράν, σύμφωνα με το CNN.
  • Η βόμβα GBU-43 ζυγίζει 10 τόνους και είναι το ισχυρότερο μη πυρηνικό όπλο των ΗΠΑ.
  • Έχει χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά το 2017 κατά του ISIS στο Αφγανιστάν.
  • Η έκρηξή της ισοδυναμεί με 11 τόνους TNT και προκαλεί καταστροφές σε έκταση 9 οικοδομικών τετραγώνων.
  • Η χρήση της κοντά σε κατοικημένες περιοχές θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές απώλειες αμάχων.

Τη «μητέρα όλων των βομβών» σκέφτονται να χρησιμοποιήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά του Ιράν, σύμφωνα με αποκάλυψη του CNN.

Πρόκειται για μια βόμβα-μαμούθ, αφού ζυγίζει περίπου 10 τόνους και αποτελεί το ισχυρότερο μη πυρηνικό όπλο των ΗΠΑ. Έχει χρησιμοποιηθεί μόλις μία φορά σε πολεμική επιχείρηση, το 2017, κατά του ISIS στο Αφγανιστάν.

Ρίχνεται από μεταγωγικά αεροσκάφη τύπου C-130 και καθοδηγείται μέσω GPS. Η ισχύς της είναι τεράστια, καθώς η έκρηξή της ισοδυναμεί με περίπου 11 τόνους TNT.

«Οι ΗΠΑ εξετάζουν χρήση της "μητέρας όλων των βομβών" κατά του Ιράν»

Σε αντίθεση με τις διατρητικές βόμβες που χρησιμοποιούνται εναντίον υπόγειων καταφυγίων, η GBU-43 εκρήγνυται στον αέρα, δημιουργώντας ένα εξαιρετικά ισχυρό ωστικό κύμα.

Έχει τη δυνατότητα να προκαλέσει καταστροφές σε έκταση που αντιστοιχεί σε εννέα οικοδομικά τετράγωνα. Αυτό σημαίνει ότι η χρήση της κοντά σε κατοικημένες περιοχές θα μπορούσε να προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές και σημαντικές απώλειες αμάχων.

Αμερικανός αξιωματούχος με γνώση του στρατιωτικού σχεδιασμού περιέγραψε αυτή την υπερβόμβα ως μέσο ψυχολογικής πίεσης προς την Τεχεράνη.

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